Svatopluk Otava: Vánoce skutečných ubožáků

Splihlá růže mezi redakčním trním – Johana Hovorková – vystupovala v té sváteční atmosféře ještě tak nejméně hulvátsky, kyž jaksi „vtipně“ doporučila čtenářům nevolit v prezidentských volbách současného pana porezidenta, aby si prý na Vysočině odpočal od hektického dění. Mělo to sice ty správnňácké (jako) ironické podtexty, ale jinak slabota.

Ovšem elitní zemanobijec, bývalý kněžík Jandourek se po celé období připomínek na narození Ježíše Krista nenechal zahanbit snad nikým, kdo v tomto státě občas nadatluje cosi do klávesnice. Zcela v duchu svého souvěrce, rovněž odpadlého od víry, lžiakademika a imáma Halíka plísnil hlavu české Katolické církve, kardinála Duku. A když pojedl bramborového salátu, pustil se do prezidenta.

Kdo je zavilejší agent? Prezident, premiér? Nebo snad kardinál?

Panu kardinálovi má Jeníček Jandourků za zlé, že se zamýšlí nad neutěšeným stavem společnosti a vybízí k dialogu všechny, kdo jsou ochotni dialog vést. Tomio Okamura třeba ochoten je, pan prezident též a nemnozí politikové také. Nemnozí, poněvadž všichni, kdo fandí protektorátnímu stavu České republiky a neokolonialistickému tažení Západu proti všemu slovanskému ne. A většina oportunních politikářů u nás prostě takových je. A debatovat o tom nebudou s těmi, kdo mají jiný názor, rozhodně ne s obyčejnýmí lidmi a už vůbec ne ani sami se sebou.

Miloše Zemana Jandourek fanaticky obviňuje ze lhaní, alkoholismu, z příslušnosti ke KGB, StB, jakož podobně i premiéra. Patrně čackého redaktora dostala do kolen lapidární zpráva OLAFu, že v případě Čapího hnízda, zdařilého veřjně prospěšného projektu Andreje Babiše, se zlý oligarcha nedopustil ničeho nezákonného. A teď – co to dalo roboty všechnu tu sušinu otočtit úplně na ruby a dodat jí Šťávu. Ani profesionální manipulátoři, co se živí poctivě lhaním celý svůj život z kolaborantské party KDU-ČSL Zdechovský či Benešík nepomáhají. Snaží se sice, ale prostě ty lidi ne a ne přesvědčit. Tak to mají být veselé Vánoce? Ježíšek – neježíšek – pěkně do nich!

Jak Putin ovlivňoval průběh Vánočních svátků u Šafrů

Tak zatímco Johanka dostane od pana šéfredaktora nejspíš vycinkáno za malé vánoční úsilí, Jeníka pan Šafr jistě zítra na poradě veřejně pohladí po hlavičce, Mimochodem – pan šéfredaktor – víte co nemilého se mu rovnou na Štědrý večer stalo?

Inu, byl obdarován kýmsi ze svých blízkých knihou o dějinách Českých zemí v období 15. A 16. století. Milovník historie se těšil, jak si při četbě pěkně po německu pokaní, ale ouha! Kterýsi zavilý ruský šváb a Putinův agent v podobě prodavače zavile podstrčil obdarovávajícímu výtisk dvou významných českých historiků, kde Husitství bylo popsáno věcně, jako revolta proti ždímání bohatství Českého království, proti germanizaci a v Evropě již tehdy dobře zavedenému byznysu s odpustky. A prý to vnímání Husitů v nás Češích stále vítězí, smutní pan Šafr. Prý k naší škodě, píše ve svém dílku, jež uvádí slovy: vánoční glosa.

Ovšem většina národa, „dementní, zfanatizovaný dav“, jak říká Šafr, lid, je na historické vzepětí našich předků hrdá. Také autor těchto řádků. Lid, řecky démos, z toho je odvozeno i slovo demokracie, víte pane Šafře? Co Vám vlastně brání řečňovat a psát napříště už jen po euněmecku a nechat svůj bývalý národ, aby si cestu v evropské historii našel a vydobyl po svém? Třeba po husitsku?

Svatopluk Otava

