Svetozár Plesník: Prezidentské volby v Kazachstánu – představení nových tváří

Je třeba poznamenat, že Kazachstán obecně stojí sám v řadě republik bývalého Sovětského svazu. Po pádu SSSR vedl stát spíše původní politiku více vektorů zaměřenou na zachování politické, ekonomické a mezietnické stability. Kazachstán, kterému někteří světoví politici a experti předpovídali úpadek a zničení vstoupil s jistotou do kategorie konkurenceschopných zemí světa. Na rozdíl od mnoha jeho "kolegů" v SNS se úspěšně vyhnul občanským válkám, exacerbacím národní a náboženské nesnášenlivosti a dokonce se nedávno vyhnul velmi relevantním, "barevným" scénářům. Bylo několik pokusů o destabilizaci situace uvnitř země, a to jak opozicí, tak extremistickými organizacemi. Speciální služby včas zjistily uvedené podvratné akce a zabránily jejich realizaci.

V Kazachstánu se velice dlouhou dobu nezměnil systém vlády. Nursultan Nazarbajev zastával funkci prezidenta téměř po celé období nezávislosti - tedy asi 30 let. Opoziční média se snažila v barvách popsat různé scénáře změn a „nástupců“ až po systém monarchie. Analytici předkládali různé nepříznivé prognózy o tom, co se stane, když leader národa (Elbasy - oficiálně stanoveno v legislativě - Nazarbayev status) již nebude fyzicky řídit stát. Jejich prognózy se však nesplnili. Po uskutečnění důležité reformy zaměřené na přerozdělení pravomocí mezi prezidentem, vládou a parlamentem Nazarbajev sám inicioval postupný proces převodu moci, a to co nejdemokratičtějším způsobem – a následně prostřednictvím prezidentských voleb.

Prvním, kdo na tuto výzvu reagoval, byla občanská společnost. Dne 22. dubna byl podán na Centrální volební komisi první návrh na prezidentského kandidáta - Sadibka Tugela - novináře, spisovatele, veřejného činitele a horlivého propagandistu národního sportu. On byl nominován Republikovou veřejnou organizací “Uly Dala Kyrandary”.

Další návrh byl podán veřejnou organizaci „Ult Tadyry“, která navrhla kandidáta z Tugely - Amirzhana Kosanova - veřejná osobnost a novinář, bývalý tiskový mluvčí bývalého premiéra Akezhana Kazhigeldina. Třetím zástupcem občanské společnosti se v současné době stal bývalý poslanec - Amangeldy Taspikhov, kandidát Federace odborových svazů Kazachstánu.

Blížící se volby, jak dobře předpokládáte, způsobily masivní rozruch ve všech politických stranách a hnutích Kazachstánu. V Nur-Sultan (bývalá Astana) se konala série mimořádných kongresů. A hlavní otázkou byl výběr a nominace prezidentských kandidátů.

„Velkou aktivitu zde projevila i obvykle pasivní NDPP „Aul“. Nominovala - Toleutu Rakhimbekova - učitele, profesora a v minulosti místopředsedu zemědělství Kazašské republiky.

„Rozhodnutí strany účastnit se prezidentských voleb je diktováno především touhou zopakovat strategické cíle stanovené v chartě a programu strany,“ odůvodnil pozici vůdce Ayl Aliho Beketajev. „Dalším cílem je ukázat občanům Kazachstánu, že demokratická vlastenecká strana „Aul“ není amorfní stranou, ale je to strana skutečných lidí, která je součástí společensko-politické situace v zemi, která se může účastnit nejdůležitějších politických událostí“.

„Právní opozice“ Kazachstánu, Národní sociálnědemokratická strana (OSDP) původně nominovala novináře a veřejného činitele Jermurata Bapiho, ale následně změnila svůj názor. Rozhodla se zúčastnit se nadcházejících voleb, ale bez vlastního kandidáta.

Z parlamentních stran DPK „Ak Zhol“, která se projevuje svou originalitou, nominovala – Dánju Espaevu, aby bojovala o prezidentské křeslo. Espaeva je jedinou ženou ve volebním boji. Analytici předpověděli, že strana nominuje předsedu strany Azat Peruaševa, ale jejich předpovědi se neuskutečnili - Peruašev odmítl.

„Musíme se vyhnout situaci, kdy strana a vůdce strany jsou jedno a totéž,“ řekl Peruašev. „Ne, strana Ak Zhol je mnohem víc než Peruashev - širší. Máme spoustu slušných lidí. Bez hospodářské soutěže nebude ani v ekonomice ani v politice rozvoj. Pokud chceme rozvoj strany, pak musíme podpořit konkurenci, objevit nové tváře.“

Další ze strany Ak Zhol - Talgat Yergaliyev, mohl také doplnit galerii „nových tváří“, ale členové strany jeho nominaci zamítli, preferují D. Espaevu. Ještě může být nominován na kandidátce "Unie stavebníků Kazachstánu".

Komunistická lidová strana Kazachstánu (CPPK) pokračuje vyšlapanou cestou. Jejich kandidát je místopředseda Mazhilisu - Zhambyl Akhmetbekov, který se již zúčastnil prezidentských voleb v roce 2011 a obsadil třetí místo.

Strana „Nur Otan“ tradičně jednomyslně hlasovala pro kandidaturu současného prezidenta. To je v tuto chvíli Kasym-Zhomart Tokayev. Jméno kandidáta strany ve volbách navrhl l sám Nursultan Nazarbajev, jehož rezignace z funkce hlavy státu vůbec neznamenala jeho odchod z politiky.

"Kasym-Zhomart Tokayev od začátku nezávislosti Kazachstánu pracoval po mém boku na různých funkcích," oznámil leader národa. Navrhujeme Tokaeva jako prezidenta a my ho i podpoříme. Toto prohlášení vyvolalo velký ohlas, Nazarbajev dokonce žertoval, že „volíme nového prezidenta a vypadalo to, jako kdybych byl znovu zvolen ...“

V každém vtipu je však jen kousek vtipu. Kandidát Tokaev slíbil, že bude pokračovat ve strategickém kurzu prvního prezidenta - kampaně o komplexním rozvoji naší země. „Vidím svůj úkol zajistit kontinuitu politiky našeho leadera,“ zdůraznil.

Bez ohledu na to, jak zvláštně to může znít, v současné době je to nejvýhodnější volební strategie. Zatímco jiní kandidáti navrhli populistické úvahy o změně daňového systému, provádění sociálních reforem nebo „zrušení“ devalvací atd., Tokayev si bezpochyby vybral to, co je nejbližší kazašským voličům - mír a stabilita.

Občané Kazachstánu, kteří volili prvního prezidenta tak mohou pokračovat i v další volbě nového prezidenta a jeho priorit. Příklady sousedů států navíc jasně ukazují, jak se „revoluce důstojnosti“ velmi snadno a rychle mění v „zakonzervování nedostatků“. Navzdory všem problémům a nedostatkům stávajícího systému je Kazachstán jedním z politických a hospodářských přípkladů a leadrem v postsovětském prostoru a je potřeba, aby nový reformátor, který bude zvolen prezidentem, bude schopen vše udržet alespoň na stejné úrovni.

