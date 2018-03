Tereza Spencerová: 15 let - Toxické dědictví americké invaze do Iráku

Vzápětí po 50. výročí masakru ve vietnamském My Lai přichází další významné výročí – 15 let od Bushovy agrese proti Iráku.

Podle některých odhadů stála americká invaze život až 1,2 milionu lidí, položila základ následné destrukci Blízkého východu, svou „úspěšností“ otevřela dveře ke zničení Libye a následné migrační vlně do Evropy nebo stále trvající válce v Sýrii, nově zavedla beztrestnou lež coby nástroj zahraniční politiky, a v neposlední řadě po sobě zanechala dědictví, které je v současnosti „trendy“ – zakázané zbraně a látky.

Britský The Independent například už v roce 2010 konstatoval, že „Toxický odkaz amerického útoku na Fallúdžu je horší než Hirošima“. Vycházel přitom ze studie britského experta Chrise Busbyho a jeho iráckých kolegyň Malak Hamdánové a Entisár Arjábíové o zvýšeném výskytu rakoviny, vrozených defektů a jiných forem utrpení v irácké Fallúdži, která se stala terčem obzvlášť těžkých amerických náletů. Doktorka Arjábíová o situaci ve Fallúdži natočila i dvě videa (ZDE a ZDE).

Armády patří jaksi už z podstaty k největším ničitelům životního prostředí a ta americká – s ohledem na rozsah svého působení – v tomto směru hraje prim. I proto nemá žádný zájem na očividném přiznání, že její činnost ohrožuje lidi, a to včetně jejích vlastních vojáků, jak dokládají zkušenosti třeba z Vietnamu nebo z první války v Zálivu. A to bylo během agrese proti Iráku jen v letech 2002 až 2005 vypáleno asi šest miliard kulek, což společně s bombami nebo dělostřeleckými granáty způsobilo „veřejnou kontaminaci toxickými kovy“.

Nicméně, kulky a bomby samozřejmě netvoří celý obrázek. Britský The Guardian už v roce 2009 citoval lékaře z Fallúdži, kteří se potýkali s patnáctinásobným nárůstem vrozených vad u novorozenců, včetně dítěte, které se narodilo se dvěma hlavami. The Independent později popsal případ čtrnáctiměsíčního kluka, který měl drasticky velkou hlavu, byl slepý a nebyl s to polykat. Deník tehdy opatrně naznačil, že na vině může být fakt, že USA při bombardování Fallúdži používaly bílý fosfor… A Al Džazíra následně s odvoláním na irácké onkology připsala vinu ochuzenému uranu. „Zbývající stopy ochuzeného uranu v Iráku představují hrozivě dlouhodobé riziko, protože zůstanou radioaktivními po více než 4,5 miliardy let,“ shrnula. Není bez zajímavosti, že USA své vlastní zbraně s ochuzeným uranem považují za „konvenční“. „Je ironií, že jsme na Irák v roce 2003 zaútočili, abychom zničili neexistující zbraně hromadného ničení. A abychom toho dosáhli, nasadili jsme tyto nové zbraně a způsobili radioaktivní oběti,“ podotkl k tomu bývalý zbrojní inspektor OSN Scott Ritter…

Kdo má ty nervy a zadá si na Googlu do vyhledávání obrázků heslo „iraq depleted uranium“?

Mimochodem, USA podle všeho dodávají bílý fosfor i Saúdům pro jejich pokračující bombardování Jemenu, které podle Trumpovy administrativy prostě musí pokračovat. Bílým fosforem Izrael bombardoval pásmo Gazy, ruské letectvo jej prý použilo proti džihádu v Sýrii…

Tereza Spencerová

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

