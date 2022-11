Václav Klaus: Tak trochu uspěchaná glosa

Páteční glosu píšu ve čtvrtek před odletem do Helsinek, kde se zúčastním televizní debaty v pořadu s názvem „Europa Stands“ izraelské televize TV7. Hádáme se tady, jak se to má přeložit do češtiny. Není tam „Europe Stands“, ale „Europa Stands“. Slovník v googlu to překládá jako „evropské stojany“. To by bylo poněkud zvláštní, zejména tím, že zářijový pořad této série měl podnadpis „Zima přichází, přežije Evropa?“

Někteří z kolegů říkají, že jsou to „Evropské postoje“ (ale to by mělo být European Stands), jiní si ironicky myslí, že „Evropa stojí“, nebo snad „jak si Evropa stojí“, ale všechno je to divné. Já navíc ani nevím, jestli Evropa ještě stojí. Jeden z bodů oné televizní debaty je Čína a já si jako úvodní větu připravil „China is here and is here to stay“. Neboli, Čína tady je a bude, netvařme se, že můžeme Čínu nebrat v úvahu. Ostatně, jí by toto naše tváření se ani nevadilo, protože by si ho ani nevšimla.

Dnes jsou média plná úvah o Scholzově cestě do Číny a o tom, že se prý někteří velcí němečtí průmyslníci zdráhají s kancléřem do Číny jet. Nevím. Celou postkomunistickou transformaci jsme stavěli na myšlence „free markets“, tedy svobodných nebo volných trhů a chtěli jsme ekonomiku ze všech sil imunizovat od politiky. Teď se to všechno vrací do minulosti, ekonomika má následovat politiku. Nevím, jak hlasitě mám křičet, že je to cesta do pekel.

Odlétám ve chvíli, kdy ještě není jasné, jak rozhodla naše Bankovní rada o dalším vývoji úrokových sazeb. Všechna média předvídají, že budou ponechány beze změny. Očekávám to také, ale to neznamená, že s tím souhlasím. Fiskální politika české vlády jede dále v mohutném inflačním módu, žádné kritiky tohoto postoje vláda nebere v úvahu. Nebere v úvahu ani velmi opatrnou, a k vládě podlézavou minikritiku z úst tzv. NERVu.

Pak je na České národní bance, aby určitý signál vyslala. Asi se ho nedočkáme. Pořád ještě centrální bankéři celého světa (což je velmi mocná komunita) nepřekonali ve své politice dlouho přetrvávající myšlenku, že je současná inflace pouze „temporary“ (neboli dočasným) fenoménem. Oni už to sice takto nahlas neříkají, ale pořád se tak chovají. Paní Lagardeová určitě. Ta sice vládne Evropské centrální bance, ale svým duchem není centrální bankéřkou. Je typickou francouzskou političkou (s výbornou znalostí angličtiny, což všechny mate). Až budu v letadle, asi padne v ČNB rozhodnutí. Vy už ho znáte, já ještě ne.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

