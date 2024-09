Václav Klaus: Volby bez tématu, ač je témat více než dost

20.09.2024 9:44 | Glosa

Volby jsou o politice a politika je o tématech, která jsou vlastní společnosti. Nebo by aspoň být měla. Volby tohoto týdne témata nemají a díky tomu jsou tyto volby, volby do třetiny senátu a do u nás zcela uměle vytvořených krajů, volbami bez tématu. Ne, že by témata neexistovala, je jich více než dost, ale politici a s nimi spojená, na ně navázaná a jimi privilegovaná média, dělají všechno proto, aby tato témata jako témata volební nikdo nenastoloval.