Václav Krása: Jsme technicky vyspělejší, ale společensky, bezpečnostně a pocitově jsme na tom hůř

Dnes je to 50. let, kdy člověk vstoupil na Měsíc. Pamatuji si na to, jak jsme dva dny pořád sledovali černobílou obrazovku se špatným obrazem, protože tehdy se ještě mohly takové přenosy vysílat. Byla to úžasná doba plná nadějí, že přichází věk kosmických objevů a dalekých planetárních cest. Nechápali jsme, že jde vlastně o politiku - soutěž, který režim je úspěšnější. Z tehdejších nadějí nezbylo nic. Jsme technicky mnohem vyspělejší, ale společensky, bezpečnostně a pocitově jsme na tom mnohem hůř.

Psali jsme: Václav Krása: Ústava se má měnit podle toho jak komu vyhovuje? Václav Krása: Klimatická víra slouží k jiným účelům než k ozdravění klimatu Václav Krása: Íránský režim se určitě naší ráznou akcí pořádně otřese Václav Krása: Krize demokracie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV