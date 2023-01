Vladimír Dlouhý: Pro podnikatele má největší význam úloha prezidenta v aktivní ekonomické diplomacii

reklama

Dvě pětiny podnikatelů se při prezidentských volbách budou řídit hlavně tím, nakolik jsou kandidáti na Pražský hrad připraveni být aktivní v ekonomické diplomacii. Nová hlava státu by měla podporovat zájmy českých podnikatelů a pomáhat tuzemskému byznysu v posilování jejich přítomnosti na stávajících trzích a pronikání na ty nové. Anketa Kdo by hájil ČR před Bruselem lépe? Jaroslav Bašta 75% Andrej Babiš 25% hlasovalo: 14129 lidí

„Anketu mezi podnikateli provádíme před každými prezidentskými volbami, letošní výsledky jsou srovnatelné s těmi před pěti lety. Pro podnikatele má největší význam úloha prezidenta v aktivní ekonomické diplomacii. Vzrostl ale význam personálních kompetencí prezidenta, spoluúčasti na tvorbě vládních politik a veřejných vystoupení,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podle drtivé většiny podnikatelů by nový prezident měl být hlavně sečtělý, vzdělaný a měl by mít široký rozhled. Měl by se dobře orientovat ve finančním řízení, měl by být zdvořilý, reprezentativní a apolitický, spíše pragmatik.

Podnikatelé avizovali, že věk kandidátů, jejich životospráva, případně zda mají zkušenosti s podnikáním, nebudou zásadním ukazatelem, podle něhož chtějí hlavu státu vybírat. Letos u podnikatelů vede armádní generál ve výslužbě Petr Pavel s 31 procenty a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, kterou by volilo 26 procent respondentů. Popularitě mezi podnikateli se jako třetí s 10 procenty těší senátor a diplomat Pavel Fischer.

Hospodářská komora na dnešek připravovala ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy předvolební debatu prezidentských kandidátů s podnikateli, kterou měla přenášet Česká tisková kancelář. V průběhu vánočních svátků ale Danuše Nerudová a následně Petr Pavel svou účast stáhli, Hospodářská komora proto debatu zrušila.

„Podnikatelé se od kandidátů nedozví odpovědi na otázky, které je zajímají. Například co se podle jejich mínění u příležitosti letošního výročí 30 let od vzniku samostatné České republiky českým podnikatelům za tři desetiletí podařilo, a co naopak ne. Na jaké ekonomické postavení bychom měli aspirovat v Evropě a ve světě, co by podle jejich názoru pro to měli dělat sami podnikatelé a čím by mohl přispět budoucí prezident? Na jaká zahraniční teritoria by se česká ekonomická diplomacie měla orientovat? Nebo jaký mají názor na zákony, které podnikatelé označili za zásah do svobody podnikání?“ poznamenal Dlouhý s tím, že v České republice působí velké množství podnikatelů, kterým by odpovědi na jejich otázky pomohly s výběrem kandidáta na hlavu státu.

V zemi přitom pro asi 650 tisíc osob samostatně výdělečně činných je podnikání hlavním zdrojem příjmů a dalších 450 tisíc lidí má živnost jako vedlejší příjem. Na trhu působí asi 580 tisíc firem. Na 280 tisíc zaměstnavatelů zaměstnává 4,8 mil. lidí.

Před pěti lety si podle šetření Hospodářské komory realizovaného před volbami na Hrad podnikatelé na Pražském hradě přáli Jiřího Drahoše nebo Miloše Zemana. Přičemž Drahoš měl podporu zejména ve velkých firmách nad 250 zaměstnanců, zatímco Zeman převážně mezi živnostníky a malými podniky do deseti zaměstnanců. Podnikatelé na Zemanovi tehdy oceňovali hlavně jeho přínos v aktivní ekonomické diplomacii a jeho podporu zájmů českých podnikatelů.

