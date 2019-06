Vladimír Pelc: Babiše položí „drobnosti“

Mocenská arogance koňů, klisen a hříbat ze stáje hnutí ANO 2011 je rozlehlá. Vědomě a ve zlém úmyslu zneužívají své funkce. Hospodářsky a politicky. Tím politicky hnutí ANO 2011 tunelují.

Reprezentantkou takových aktivit může být hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná-Jermanová (hnutí ANO 2011).

Kauzy, kdy manžel hejtmanky používal služební auta kraje pouze k soukromým jízdám, třeba do práce a na fotbal, je známa.

Aktuálně policie šetří platby ve výši pěti miliónů korun, které hejtmanka v nedávné době nechala vyplatit externistům-kamarádům za činnosti, jež mají vykonávat zaměstnanci kraje v rámci svého platu, anebo jsou nesmyslné − posuďte: analýza vánočních zvyků v kraji, analýza hudebních festivalů v kraji (45 000 Kč/měs.), za psaní na facebook (44 000 Kč/měs.), tvorba koncepčních a analytických materiálů (75 000 Kč/měs.), obsahové a formální zajištění komunikace KHT a OŘÚ s veřejností a interní komunikace v rámci KÚSK formou písemných projevů a analytickou činnost v přípravě strategických a koncepčních konceptů kraje (50 000 Kč/měs.), prohlížení časopisů vydávaných sdruženími obcí (20 000 Kč/měs.), PR analýzy (30 000 Kč/měs.), vytváření koncepčních a analytických materiálů (75 000 Kč/měs.), monitoring časopisů středočeských spolků (skoro žádné takové časopisy neexistují), poskytování zpětné vazby (30 000 Kč/měs.). Vše od 20 do 75 tisíc korun měsíčně. Zanedbatelné částky za takové intelektuální výkony, že.

Středočeští radní za ANO podezřelé dohody o práci odmítli prověřit. Jsou podle nich určitě v pořádku.

Korunu tomu nasadil radní Středočeského kraje za hnutí ANO 2011 Gabriel Kovács, který o lumpáckých platbách externím „spolupracovníkům“ ve výši pěti miliónů korun, prohlásil: Odmítám se hrabat v drobnostech.

Demonstrace protidemokratických aktivistů, chvilkařů − krysařů, jimiž jsou politické síly, které poslední tři demokratické volby prohrály, a protože se tyto temné síly nedovedou vrátit k moci volbami, punktují demonstrace; demonstrace zástupců politické žumpy, militantů vyhrožujících násilím, demonstrace kašpárků a maňásků – tyto demonstrace Babiše nepoloží. Pětimiliónové „drobnosti“, ve kterých se odmítají hrabat příslušníci jeho stáje, Babiše položit mohou. Při volbách.

Kdyby A. Babiš skutečně řídil stát jako firmu − přitom ale víme, že to nejde (psal jsem to už v r. 2013; viz ZDE) − musel by s takovými individui dávno vyrazit dveře i s futrama.

