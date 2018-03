Vladimír Pelc: Bohouši, co budeš dělat?

Bohuslav Sobotka chce zůstat řadovým členem ČSSD a „aktivním občanem“. Po mnoha letech ve vrcholové politice se prý hodlá vydat „úplně jinou životní cestou“. Jakou neprozradil.

Na svém facebookovém profilu B. Sobotka mj. napsal: „Opustím Poslaneckou sněmovnu a od 1. 4. budu nadále už jen řadovým členem ČSSD. Není třeba v tom hledat nějaké složité symboly či vzkazy.“

Ale to není pravda, Bohouši. Tvůj odchod do politického záhrobí je velmi silným symbolem a vzkazem občanům i aktivním politikům – totiž že politika se dlouhodobě ve lži dělat nedá, a to byla zejména tvoje politika, kdy soc. dem. mnoho před volbami naslibovala, po nich však pramálo splnila; je vzkazem, že byla mizerná tvoje bohoušpolitika, tedy likvidace všech politických oponentů ve vlastní straně, nebo spolustraníků inteligentnějších a schopnějších než jseš ty; tvůj odchod do politického záhrobí je symbolický v tom, že je zřejmé, že premiérem by neměl být někdo, kdo v životě nepracoval, nic sám nedokázal, jenom politikařil, že politickým vůdcem by neměl být někdo, komu jde jen o vládní koryto za jakýchkoli podmínek, že politickým vůdcem nemůže být nekňuba, který se bojí hovořit s lidmi, protože by se ho mohli na cosi nečekaného zeptat, člověk, jenž je osobou nemastnou neslanou, bezvýraznou, své názory v zásadě neprojevující, protože fakticky žádné nemá, pouze teče s větším proudem (jako bahno, jak zpívali Voskovec a Werich).

A tvůj odchod je též vzkazem pro soc. dem. že nejseš schopen napravit politické průšvihy, které jsi způsobil (byť jsi v listopadu 2016 vykládal, že ty jsi změna), a přitom jsi přivedl soc. dem. téměř k politickému krachu.

A Bohouši, co budeš dělat? Vždyť nic, než politikařit, neumíš. Instituce, firma, podnik atd., který se s tebou jakkoli spojí, sdruží, propojí, sváže atp., bude občanům jen pro smích. Stejně jako ty. To jsi, hochu, dopadl.

Vladimír Pelc

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV