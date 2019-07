Vladimír Ustyanovič: Generále Petře Pavle,...

Pokud chápu podstatu demokracie, tak je platný názor většiny, přičemž menšina má právo se vyjadřovat k čemukoliv a komukoliv. To je první diskrepance. Za další, pokud je to bouře ve sklenici vody, tak rychle utichne, nebo se sklenice vylije, ideálně s celou socdem. Je směšné otírat se o pana prezidenta, protože nikdo z nás nebyl u těchto jednání. Myslet si to či ono znamená slušně řečeno houby vědět.

Pro upřesnění čtenářům - známe se s Petrem Pavlem od roku 1984, také jsme toho spolu prožili hodně a mohu zodpovědně říct, že byl nejschopnější z nás a dokázal se probojovat k funkci armádního generála. To nevylučuje, že máme diametrálně odlišné názory zejména na politické dění a také na vrcholné autority, kreré naši zemi řídí. Nikdo není bez chyb, nebo jak praví lidová moudrost, mýliti se je lidské.

Někdy mi připadá, že kdo prošel Bruselem, vysokou funkcí, tak je zastáncem takzvané absolutní pravdy. Samozřejmě uvedu příklad, kdy premiér Andrej Babiš využil opravných prostředků, ještě mu nebylo sděleno obvinění a dav na Letné skanduje pro jeho odvolání, dává prostor různým primitivům (tzv. zpěvákům), cituji "udělejme bordel", různí Fialové požadují odvolání premiéra jen proto, že je stíhaný a stejně tak ho atakují udavači Piráti.

Petře, zkus zapátrat v historii, nebo já Ti raději pomohu, kolik státníků, premiérů, prezidentů bylo stíháno. Mohu začít prezidentem Francie Jacquesem Chiracem, který byl stíhán za zpronevěru a byl odsouzen k dvouleté podmínce. Další francouzský prezident Nicolas Sarkozy, byl stíhán i během svého mandátu a k soudu chodí dodnes, stejně tak jako do své oblíbené kavárny. Další z významných politiků, kteří byli stíháni, je italský premiér Silvio Berlusconi. Nikdo z Italů nezpochybňoval presumpci neviny, jak je to běžné u nás u některých novinářských a aktivistických s prominutím hyen. Ty se ani neštítí atakovat rodinné příslušníky premiéra. Mohu říci, že je to jeden z mála premiérů, za kterého se naši občané nemusí stydět. Tím nechci říct, že jsem členem jeho fanklubu, úspěchy se sčítají až po skončení mandátu. Někdy mi ale připadá, že řev ulice a psychopati v hnědých košilích a kraťasech, s mediální podporou zejména veřejnoprávních médií, strhávají davy lidí, zejména mladé, pro které je to asi zpestření nudy všedního dne. Málokdo z těchto mladých lidí si uvědomuje, že jsou nástroji odkvétajících politiků a politických garnitur, které tuto zemi vydrancovaly. Tito naši Kalousci a Fialové mají plná ústa toho, co udělají pro občany, ale nikdo z nich neřekne, jak to chtějí udělat. Uvedu příklad - ODS velkohubě deklaruje, že sníží daně, ale drží bobříka mlčení, když se zeptáte na výdajovou stránku rozpočtu. Jejich fráze děláme pro lidi ve skutečnosti znamená děláme pro sebe. O neřízené sebedestrukci ČSSD se ani nezmiňuji, to je mrtvá kapitola. Nejlépe je to hodit na prezidenta.

Generále Petře, ještě máš pocit, že se měří všem stejným metrem? Nebo jen ta správná menšina má tu správnou pravdu? Na závěr bych chtěl dodat, vzpomeň si, jak jsme sedávali na útvarovém školení KSČ. Každý člověk by si měl aspoň jednou za čas vzpomenout, odkud vyšel.

