Vladimír Ustyanovič: Jak se nestát prezidentem

Nejmenovaný prezidentský kandidát má hlavní nosné téma, jak získat podporu voličů, a to někdy až nechutnými urážkami současného prezidenta Miloše Zemana. Je všeobecně známo, že prezident Zeman tráví svou dovolenou plavbou na svém gumovém člunu na Vysočině. Pan prezident Zeman do svého člunu musí nastupovat s dopomocí, což je u člověka, který je odkázaný na kolečkové křeslo, každé myslící osobě zřejmé. Je pro mne nepochopitelné, jak se může kdokoliv vysmívat nemohoucnosti někoho, navíc jej parodovat při jakékoliv činnosti, plavbě na podobném člunu i včetně pozice na kterou je pan prezident odkázán. Je přirozené, když si postižený dělá legraci sám ze sebe, avšak je krajně nevhodné, když si z postiženého dělá legraci zdravý člověk. Už to tady bylo kdysi - postižení byli považováni za méněcenné, to byla rasová teorie třetí říše.

Výše zmíněný kandidát parodoval prezidenta Zemana včetně jeho pohybů na člunu, já to vnímám tak, že se možná inspiroval u prezidenta Zelenského který je původním povoláním komik. Další možností je, že chybí elementární základy slušného chování a empatie. Kdyby tomu tak nebylo, tak by mu jeho otec dal facku, ze které by se mu zamotala hlava a zjistil by, kde je sever. To je ale pro jeho otce, zejména z hlediska charakterové dispozice konfidenta státní bezpečnosti a speciálně vojenské kontrarozvědky, nemyslitelný úkol.

Můžeme zabrousit i do historie, kdy prezident spojených státu Franklin Roosevelt byl od začátku druhé světové války upoután na kolečkové křeslo. Byla to osobnost vysoce respektovaná a uznávaná všemi státníky. Není zaznamenán případ, že by si z tohoto amerického prezidenta dělal kdokoliv legraci a zesměšňoval jeho zdravotní stav, popřípadě zveřejňoval věci z jeho soukromí. To u našeho prezidentského kandidáta, který má asi v oblibě film „Bože, jak hluboko jsem klesl“, neplatí.

Když výše zmíněný kandidát doprovázel prezidenta Zemana do Afghánistánu jako nejvyššího velitele ozbrojených sil České republiky, tak neopomněl prezentovat, jak mu ochranka utírala slinu z úst. Je to nechutné, podlé a v historii toto odporné chování nemá obdoby. Charakterové vlastnosti tohoto jedince můžeme přirovnat k pokroucenému paragrafu. Kdyby měl kousek cti v těle, tak jako bývalý voják ví, co je vojenská čest a splní svoji povinnost. Vezme do ruky pistoli a bude konat.

Šedivé vlasy a rozum přichází s věkem, u některých jedinců a zejména politiků, přináší věk pouze ty šedivé vlasy.

