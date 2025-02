Drsná zastupitelka hlavního města Prahy Alexandra Udženija prosadila pravděpodobně s dalšími členy ODS jako volební lídryni pro Prahu ministryni Janu Černochovou. Na tuto funkci si dělala zálusk Markéta Pekarová Adamová, stejně jako v minulém volebním období.

Přibližně s tímto rozhodnutím vyšlo prohlášení od Pekarové Adamové, že nebude kandidovat do Poslanecké sněmovny v následujících parlamentních volbách ze zdravotních důvodů. Ale že současný mandát dotáhne do konce. Samozřejmě přeji paní Pekarové Adamové brzké uzdravení, ale jak spekulovali jednotliví lékaři, kdyby to bylo tak vážné, tak by určitě dala přednost neodkladné léčbě. Na dotaz média CNN Prima News, zda se může blíže vyjádřit ke svému zdravotnímu stavu prohlásila, že se na jejím zdravotním stavu podepsal dlouhodobě trvající stres. Mohu pouze spekulovat, jaký stres myslela, protože nezastává žádnou ministerskou funkci, která by mohla souviset s odpovědností v této ryze nezodpovědné vládě. Jak kdysi prohlásil docent MUDr. Miroslav Plzák, ze stresu jsou všechny zdravotní potíže, ale pouze kapavka je z potěšení. Samozřejmě je to žert, kterým, a mnoha dalšími, proslul doktor Plzák. Vidím to jako politický kalkul ve znamení „zachraň se, kdo můžeš“.

Myslím si, a asi to není jenom můj názor, že Pekarová Adamová osvobodila TOP 09 od voličů. Tento chaos nahrává expremiéru Babišovi, který při komunikaci s Pekarovou Adamovou vypadá, jako by se napil projímadla. Neoblíbenost předsedkyně dolní parlamentní komory se prohloubila při argumentaci ve prospěch korespondenční volby Čechů žijících v zahraničí, kterou mohu nazvat „volí celá rodina, i všichni mrtví příbuzní“. Bohužel to není žádný výmysl, to jsou zkušenosti a fakta z kolébky demokracie Spojených států. Bohudík má současná Trumpova administrativa za cíl tyto hlasovací podvody odhalit a organizátory pohnat k trestní zodpovědnosti. Přál bych si, aby dříve, než do české kotliny dojde svěží vítr ze Spojených států, aby současní političtí prominenti spáchali před volbami politickou sebevraždu. Mimo jiné si myslím, že korespondenční volba je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Prohlásil to poslanec Radek Vondráček, předseda ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na CNN Prima News, a podobný názor sdílí ústavní právník profesor JUDr. Aleš Gerloch.

Symbolicky třešničkový je výrok paní prezidentové Pavlové, že Pavel zvažuje kandidaturu na příští volební období. Podle přísloví, že dvakrát do stejné vody nevstoupíš, předpokládám, že Pavel nebude usilovat o další mandát, protože jsem přesvědčen, že čeští občané by si podobnou katastrofu už podruhé nezasloužili. Tím myslím s plnou vážností nejen likvidaci vztahů se Spojenými státy, ale díky zahraniční politice České republiky také s velmocí, jakou je například Čína.

Dovedu si živě představit ve funkci prezidenta republiky profesora Petra Druláka, bývalého náměstka ministra zahraničí, poté českého velvyslance ve Francii.

Vůně moci a absolutní ztráta sebekritičnosti vedla Věru Jourovou k výroku na CNN Prima News, že zvažuje kandidaturu na funkci českého prezidenta. Vidím, že s těmi morálními majáky se nejen v České republice roztrhl pytel. Jen stručně, kdo je to Věra Jourová? Bývalá členka ČSSD, která jako součást regionálního dotačního podvodu byla vazebně stíhána a můžeme jen spekulovat, jak by výše zmíněné stíhání dopadlo, kdyby nezemřel korunní svědek a součást této kauzy starosta Ladislav Péťa. Jak by to dopadlo s morálním hodnotovým majákem Věrou Jourovou? Předpokládám, že tato dáma ucítila vůni peněz a moci a následně kandidovala za hnutí ANO Andreje Babiše, po jehož zádech se vyškrábala do Evropského parlamentu. Další netřeba připomínat, ale jak to tak bývá, dovolil bych si nazvat její kariéru tematicky podle názvu filmu „Dny zrady“.

Na závěr si dovolím podotknout, že čeští občané si nezaslouží mít v čele státu duševně zakřiknuté představitele.