Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - V nouzi poznáš přítele

Klíčem k výběru nevolených eurokomisařů a poslanců Evropského parlamentu, až na světlé výjimky, je, aby neškodili v národních státech, vládách a parlamentech. Je to taková forma inkluzního školství, kde v rámci ideologie přesunete nevzdělatelné žáky, aby co nejméně škodili. Živým důkazem je Uršula van der Lejno, která jako bývalá ministryně obrany zneschopnila 1/3 vojenského letectva, proto byla povýšena na šéfku EK.

Naše komisařka Jourová má dbát na dodržování evropských hodnost. Jsem asi hodně nevzdělaný, ale neznám žádné evropské hodnoty, ani jim nerozumím, pouze jsem někde slyšel o jejich prosazování od pornoherce úchyláka Jandy. Osobně jsou mi známy hodnoty jako pracovitost, čestnost, slušné chování, můžeme to shrnout do desatera. Nevím, v jakém psychickém rozpoložení funguje eurokomisařka Jourová, protože z ní vypadávají větší a větší (s prominutím) slovní sračky. Třeba to, že „udělá všechny kroky k udržení práva v Polsku“ nebo to, že „Maďarsko nerozptýlilo obavy o udržení základních hodnot EU“. Tato drzost a nepochopení dámy, která žije mimo realitu, jsou nebetyčná. Jak by výše uvedené cíle chtěla dosáhnout? Donutit Maďarsko, Polsko, aby se chovaly podle bruselského diktátu? Že by nějaké humanitární bombardování, jak už to udělal jeden dramatický magor v žoldu bratra za velkou louží neboli vývozce demokracie do celého světa?

Doporučil bych eurokomisařům uvědomit si, odkud název komisař pochází a že jsou vlastně analogií Rady lidových komisařů (Sovnarkom), jak ji v roce 1917 vymyslel a následně použil k zahájení rudého teroru jistý V. I. Lenin.

Evropská komise a evropští lídři nehnuli zadkem, když se objevila epidemie SARS 2. Jak se říká, v nouzi poznáš přítele. Po telefonátu prezidenta Putina s premiérem Itálie Contem, za pár dní startovaly vysokokapacitní Ruslany a Mrije se čtyřmi brigádami ruských virologů s ruským personálem včetně lékařů a sester a vybavením speciálními pomůckami včetně polních nemocnic. Rovněž se této pomoci zúčastnilo asi 50 kubánských lékařů. Můžeme na to pohlížet jako na výcvik ruských vojsk při biologické válce, ale podstatné je, že pomohli a neúčtovali si za to ani dolar. Rusové rovněž pomohli Španělsku. Vrcholem vývozu demokracie v ruské podobě je po dohodě prezidentů Trumpa a Putina dodávka zdravotnických zařízení a výbavy do Spojených států, kde postupně přistála velkokapacitní letadla Ruského ministerstva obrany. Zajímavost – při této pomoci jeden člen aliance, Polsko, nedovolil přelet ruským letadlům s pomocí pro dalšího člena aliance, Itálii, takže letadla musela letět jiným koridorem.

Evropská unie absolutně selhala. Místopředseda italského parlamentu spálil vlajku EU a vyvěsil vlajku Ruské federace. V nouzi poznáš přítele.

Hodnoty paní Jourové a všech těch komisařů jsou pouze hodnotami, které se jim sypou do vlastních peněženek. Mohu zmínit tajtrlíky jako jsou Tomáš Zdechovský, tetka Šojdrová a všichni programoví vítači migrantů, neobolševičtí piráti atd.

Zajímalo by mě, jestli ten zblblý eurokomisariát nebo europoslanci myslí, jak přijmou Italové jejich hlasování o dni optimismu. Je to taková zvrácenost, že nad tím až zůstává rozum stát.

Nerad, ale musím citovat zrůdnou myšlenku současné předsedkyně ECB Lagardeové: „Staří lidé žijí příliš dlouho a je to riziko pro globální ekonomiku, něco se s tím musí udělat.“ Nechápu, jak tato blbka mohla něco takového vyslovit. Řekl bych, že by měla začít u sebe.

Evropský parlament, Evropská komise jsou absolutně nefunkční orgány, které by se měly rozprášit jako zajíci na poli a měla by se zahájit jednání o zrušení Lisabonské smlouvy a nastavit podrobná pravidla na úrovni suverénních států, vzájemný obchod a zrušit dotace, které likvidují volný trh.

Bohužel, Evropská unie zatím funguje jako korporátní maoismus.

Poznámka na závěr: v nedemokratickém Švýcarsku převzala vláda správu nad všemi 26 kantony a v květnu budou Švýcaři hlasovat v referendu o vystoupení ze Schengenského prostoru.

Eurosojuz se potápí, doufám, že poločas rozpadu EU bude rychlý.

