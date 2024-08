Vladimír Ustyanovič: Prezident Ostuda není můj prezident

Domnívám se, že jako zastánce učení Marxe a Lenina a jako bývalý ortodoxní komunista, má toto učení zažrané do morku kostí. Je jako liška, která mění srst, ale nemění své zvyky.

Pro konání Petra Pavla by byl vhodný citát, který pronesl bývalý britský ministerský předseda Winston Churchil: "Život je pro člověka plný příležitostí nechat svá ústa zavřená." Nebudu spekulovat nad výroky prezidenta Pavla, v nichž souhlasil s útoky na plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2. jako na legitimní cíle ve válečném konfliktu. Vzápětí dodal, že nemá informace, kdo tuto historicky největší sabotáž, nebo teroristický útok na území Evropy provedl a schválil (Novinky.cz). Jen vzpomenu na prohlášení amerického profesora Jeffrey Sachse: "Vsadil bych se, že za útoky na Nord Stream stojí USA a možná Polsko". (Bloomberg TV). Českému prezidentovi asi nedochází, že pořád odebíráme plyn a ropu z Ruské federace, což také platí pro Ukrajinu. Kdyby, obrazně řečeno, chtěl Putin ukončit válku bez zbytečných ztrát, tak uzavře kohoutky plynu a ropy pro celou Evropu, včetně Ukrajiny. Výrok Pavla mi připadá, jakoby se nějaký blázen střelil do kolena a měl z toho dobrý pocit, že ušetří za benzín, protože nikam nebude jezdit. Pavel zmínil legitimitu cílů, a tak by mě zajímala legitimita invaze USA a Velké Británie do Íráku. "Ano, zabili jsme půl milionu dětí, ale za ten výsledek to stálo". To neřekl Putin, ale bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, nazývaná v Evropě srbskou řeznicí.

A nyní něco k roku 1968. V roce 1968 mi bylo 9 let. A se svojí matkou jsme psali na autobusovou čekárnu "Jdi domů Ivane". Potom jsme se spolužáky ze základní školy roznášeli balíky novin, které vyhodili z neoznačeného auta pracovníci tiskárny v Ostravě na Novinářské ulici. Co v té době dělal malý Petr Pavel? Budu přímo citovat z jeho životopisu, protože opakování je matka moudrosti. "Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé, mi otec srozumitelně k mému věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší, posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou obhajobu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil“. K výše zmíněné invazi bych rád uvedl, že vojska Varšavské smlouvy k nám někdo pozval přímo zvacím dopisem. A tím "někým" byli nejvyšší představitelé Komunistické strany Československa. A všichni ti slavní soudruzi, včetně Josefa Pavla (otec), je fanaticky adorovali. Dovolím si připomenout rozhovor na Parlamentních listech s Josefem Mašínem, který prohlásil, že prvního prezidenta ožralu jsme si zvolili za podpory komunistů a nyní na hradě sedí komunistický lampasák, který převlékl kabát. A smutné je to, že jsme si nebyli schopni vygenerovat prezidenta s nekomunistickou minulostí. Nechci, ale musím vzpomenout na to, že Pavel udal svého spolužáka Pavla Beneše ze zpravodajského kurzu, protože si myslím, že kdo zradí jednou, zradí i podruhé a to s jediným cílem, cílem vlastního prospěchu. Což dokládá i to, že Komunistickou stranu Československa opustil až v roce 1991.

Rovněž jsem nezaznamenal jediný pozitivní ohlas na projev prezidenta Pavla, ale musím být objektivní - nesledoval jsem diskuse na provládních médiích. Je mi líto, že Petr Pavel se nepěkně až nechutně vyhraňuje proti oponentním názorům. Přitom když byl náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky, vyjadřoval se ke schopnostem ruské armády pozitivně. Jako příklad uvedu boj proti somálským pirátům. Mohu spekulovat, že je to nějaká zášť k lidem, kteří byli dlouhodobě úspěšní ve svých funkcích, oborech, specializacích. Mohu uvést příklady. Bývalé premiéry a prezidenty Václava Klause a Miloše Zemana, na rozdíl od marketingových projektů, jako byla Zuzana Čaputová a jí podobní. Pavel měl legraci ze člunu prezidenta Zemana a snížil se před svými pochlebovači, aby jej napodobil. Přitom když se jednou rozběhnul, tak ho chytla křeč, když šel střílet, rozbil si "ústa" a nakonec se vyválel na motorce. Možná že mohl poprosit Miloše Zemana o ten člun, ale to je samozřejmě nadsázka.

Na závěr si dovolím citovat bývalého italského diplomata Nicolla Machiavelliho: "První metodou odhalení inteligence vládce je podívat se na muže, které má kolem sebe." Válka na Ukrajině nemá vojenské řešení. Neustálé vyhrožování Rusům může dopadnout tak, jak historicky dopadla největší tanková bitva u Kurska proti německým nacistům. I tygr vypadá jako milá kočka, ale v sebeobraně bojuje o svůj život bez lítosti. Chceme-li změnu, je povinností nás všech přijít k volbám a vymezit se proti nastupující nové totalitě. Myslím si, že prezidentská éra Petra Pavla bude pro většinu občanů České republiky novodobou dobou temna.