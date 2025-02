Vladimír Ustyanovič: Trumpův revoluční výstřel z Aurory a zasahování vojenské junty na českém ministerstvu obrany

Jak sdělil ministr obrany Spojených států Pete Hegseth, Ukrajina musí počítat se ztrátou území a zapomenout na členství v NATO (zdroj Reuters). Rovněž i Donald Trump prohlásil, že bude jednat se státníky, reprezentujícími jednotlivé státy, na bilaterální úrovni. Tím chci říct, že toto se asi určitě netýká nějaké tetky z Německa, která nebyla pozvána ani na jeho inauguraci.

Nyní už vidíme tendenci maďarského premiéra Orbána, že Maďarsko má přislíbeno dostat se na americký trh bez jakéhokoliv omezení. Nebudu popisovat, co už proběhlo ve všech médiích, jak Trump s Muskem zrušili takzvanou zločineckou agenturu USAID, která spolupracuje například s Člověkem v tísni a měla korupční zadání, tedy zadání jiné, než jaké jí příslušelo. Americký ministr financí Scott Bessent hovořil s Elonem Muskem na téma zrušení rádia Svobodná Evropa a Hlas Ameriky.

Elon Musk, který zodpovídá za efektivitu státní správy, DOGE, prohlásil, že Evropa je svobodná a američtí daňoví poplatníci nemusí vynakládat své prostředky. Prezident Trump sdělil Zelenskému, že Spojené státy nainvestovaly miliardy dolarů do Ukrajiny a recipročně bude chtít jako správný obchodník získat 500 miliard dolarů těžbou ukrajinských vzácných nerostných surovin. Podle Deníku N jedná americký ministr financí Scott Bessent s Vladimírem Zelenským o plánu USA na ukončení války a přístupu Spojených států ke vzácným kovům na ukrajinském území.

Nedá se vyvrátit fakt, že velmoci jednají vždy s velmocemi, a ať se to líbí, nebo ne, tak Spojené státy jsou velmoc a Rusko také. Jsem přesvědčen, že Trumpova revoluce bude mít stejné důsledky jako Velká francouzská revoluce, ale v opačném gardu. Směr určuje maják, kterým je prezident Donald Trump, a ne větrná korouhvička, ke které bych přirovnal českého prezidenta Petra Pavla.

Nyní se vrátím do českého politického zatuchlého rybníčku, jehož hladinu rozvířila údajná odpověď bývalého prezidenta Medveděva směrem k bývalé knihkupkyni Miroslavě Němcové. Nebudu polemizovat, tento tweet mohl být fejk, což asi ano, ale mohla to být také "koudelkovina". Rád bych připomněl nenávistné výroky paní Němcové k ruským občanům. Když Jana Černochová po atentátu na mladou ruskou novinářku Darju Duginovou vyjádřila takzvanou nelítost, tak Miroslava Němcová napsala na síti X, že kdyby tam byl i její otec, mohly to být dvě mouchy jednou ranou, a schvalovala tím vraždu na civilistu.

Paní Němcová je nenávistná, žlučovitá žena, která je proslavena pravidelnými hysterickými odchody při projevech prezidenta Zemana. Pokud člověk není absolutní sociopat, tak by neměl nikdy přát poškození zdraví, nebo dokonce smrt druhému člověku. Se stářím by měla přijít moudrost, ale bohužel u paní Němcové přišlo stáří samo.

Říká se, že karma je zdarma a u paní Černochové si myslím, že už začíná platit daň. Jedná se o kauzu související s dronovou iniciativou, do níž jsou zapojeni i náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka či herec Ondřej Vetchý. Tato kauza souvisí rovněž s testováním zbraní na vojenské základně 601. jednotky speciálních sil v Hamrech u Prostějova včetně pravděpodobného vývozu plastické trhaviny na Ukrajinu. Ta se používá nejčastěji k teroristickým útokům.

Nejsem právník, to přenechám kompetentním osobám, ale Černochová vede celou dobu válečnou propagandu, tak by mě zajímal právní názor na to, oč se jedná, když v rámci resortu obrany někdo poskytne druhé straně informace nebo výcvik, týkající se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek nebo materiálů obdobné povahy anebo jiných obdobných metod nebo technik pro účely spáchání teroristického trestného činu.

Mohu pouze spekulovat, zda paní ministryně věděla o tomto takzvaném protiprávním jednání, neboť jak sama sdělila v Partii, diplomatické pasy pro vojáky byly údajně vydávány na vrátnici ministerstva zahraničí. Ti, kteří je použili, s nimi měli vycestovat na Ukrajinu včetně předání výše uvedeného materiálu ukrajinské straně.

Tento skandál nabyl takových rozměrů, že by to ve společnosti, kde platí zákony, bylo na impeachment prezidenta a demisi celé vlády. Paní ministryně prohlásila, že nechce dopadnout jako bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová, což si myslím, že tak nedopadne, neboť kladivo zákona může na paní Černochovou a herce Vetchého dopadnout v plné síle v sazbě až 12 let natvrdo. Premiér Fiala jako vždy drží bobříka mlčení.

Mír na Ukrajině se blíží a myslím si, že jediný, kdo prohraje, bude Evropa. Na závěr si dovolím citovat nejslavnějšího německého kancléře Otto von Bismarcka: "S Rusy můžeme obchodovat, ale musíme obchodovat férově." Myslím si, že tuto myšlenku sdílí také prezident Trump. Intelektuální smršť není výsadou mnohých současných českých politiků.