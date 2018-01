Vlaďka Antošová: Prohlášení „nevzdělané, venkovské seniorky“

To, co se v těchto volbách děje mi nevíce připomíná hon na čarodějnice. Je jedno koho volit, klidně i Kačera Donalda, jen když to nebude Miloš Zeman. Alespoň tedy podle hlasu většiny medii. Ovšem kapánek se přepočítali. Český volič není hlupák, byť by si to mnozí novináři, reportéři a neúspěšní prezidentští kandidáti přáli. Český volič ať už je z města nebo z vesnice si sakra dobře dokáže spočítat dvě a dvě a nepotřebuje, aby mu někdo informace předžvýkával a vnucoval ten „jediný a správný postoj“

Miloš Zeman není ideální ani není vzor všech ctností, ale to není nikdo, nicméně na rozdíl od pana Drahoše je státník. Jeho zásadní postoje jsou konzistentní, nebojí se je doma i v zahraničí otevřeně říkat, mnohdy jako první, byť se tím vystaví bouřlivé kritice. Obvykle se dřív, nebo později ukáže, že měl pravdu. Dělá pro tuhle zemi mnoho, i když se to obvykle obyvatelé nedozvědí, protože pro media je důležitější, kdy a kde zakopl než to, jaké smlouvy dojednal a jaké stanovisko zaujal. Je mu vytýkáno směřování na východ ale všechny výkřiky havlistických lepšolidí jsou jen nafouknutá bublina. Je snad špatné, že jsme obnovili trhy s Ruskem nebo Čínou a ekonomicky jsme si tím pomohli a v budoucnu se to zúročí? Bylo by lepší opovrhnout těmito možnostmi pod praporem jakési zvrácené humanity? Hrdě zabalení do tibetské vlajky budeme demonstrovat boj za lidská práva abychom Evropě ukázali jak jsme dobří a budeme přihlížet, jak tyto trhy bez uzardění a falešné morálky obsadí Německo, či Francie? Ne! Navíc, směřování na západ mělo možná smysl před třiceti lety, kdy západ byl „kapitalistickým západem“. Ovšem dnes? Západu vládnou meomarxisté, kteří pod praporem humanity západ zaplavili miliony muslimů a tím vystavili západní Evropu bezpečnostnímu, sociálnímu a zdravotnímu riziku.

Miloši Zemanovi je vytýkán jeho postoj k uprchlické krizi a k islámu. Jenže on stejně jako většina obyvatel Česka má zářný příklad nefunkčnosti této promigrační a promuslimské politiky hned za hranicemi.

Donekonečna je omílán prezidentův zdravotní stav. Já si nepamatuji, že by za celých pět let byl nemocen natolik, že by nebyl schopen zastávat svou funkci. Konzilium lékařů se vyjádřilo ve smyslu, že Miloš zeman je zdráv a pro mě je to směrodatné. Že má problémy s chůzí? No a! Já jsem si vždy myslela, že k vládě je třeba hlava a né nohy. Klidně může vládnout z vozíku, ostatně nebyl by jediný prezident. Hlavu má zatraceně v pořádku a dokáže jako šachista přemýšlet hodně dopředu. Mimochodem, kdybych tady měla vypsat všechny virozy, zápaly plic operace a jiné neduhy Václava Havla za dobu jeho prezidentského úřadu, byl by ten článek zatraceně dlouhý. Ovšem nad tím se nepozastavil nikdo, to bylo v pořádku. Co se promíjelo Havlovi, to nelze v žádném případě tolerovat Zemanovi ať už jde o zdraví, kouření, alkohol apod.

Mnozí odpůrci Andreje Babiše (k nim patřím i já) ho odsuzují za jeho vstřícný postoj k premierovi. I v tom jej chápu. Ctí presumci neviny. Že ho jmenoval premiérem? No a koho asi měl jmenovat? Je pravidlem, že premiérem je jmenován zástupce vítězné strany. Tak kde udělal podle kritiků chybu?

Ale dost o Zemanovi, ostatně většina z nás za pět let ví, co dokázal a co ne.

Co říct o panu Drahošovi? To bude krátké. Žádný názor, pokud nějaký tak mnohokrát změněný podle toho jak mu jeho poradci poradí, kostlivci, kteří pomalu ale jistě vypadávají ze skříní. Akademická výzva o prospěšnosti přijmání migrantů, snaha protlačit přijetí eura, servilní přístup k EU. I jeho minulost je opředena tajemstvím. Jeho působení v SRN a jinde v kapitalistické cizině v době hluboké totality vyvolává určité otázky.

Abych to shrnula. Za pár dní budeme rozhodovat o naší budoucnosti pro dalších pět let a je třeba hodně přemýšlet. Doba je vypjatá, a je pro nás důležité, abychom na hradě měli velmi silnou osobnost, vlastence, a někoho, kdo je schopen tuto zemi bránit.

Jsme v prvé řadě ČEŠI a teprve potom Evropané. Takže ať už máte vztah ke kandidátům jakýkoli, nevolte prosím podle toho, komu více sluší kravata ale podle toho, co dokáže udělat pro naši vlast!

Vlaďka Antošová

