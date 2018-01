Svatopluk Otava: Nadáváte na politiku u piva? Tak jste v odboji

Jekot výprodejců české samostatnosti nabírá před volebním finišem neskutečných obrátek. Všichni plivači se drží zhruba dvou linií. Jedna kope do prezidenta přímo pod heslem „Zeman chystá špinavou kampaň“, druhá prostřednictvím předsedy vlády, jenž „odmítá své vydání trestnímu stíhání“.

To je přeci celý žejdlík špíny, kopec špíny, hora špíny...

A protože prezident Zeman žádnou špinavou kampaň nechystá a nečiní, rozproudily ji v titulku uvedené subjekty samy v animálně primitivním tónu, jehož konzumentem může být skutečně jen absolvent inkluzivního vzdělání. A jelikož premiér se svým týmem pracuje konzistentně a z vládní parolodi stále visí záchranná lana i pro nejodpornější politické kreatury, platí totéž, co je psáno o prezidentovi.

„Zeman nerozdává podpásovky? No vidíte ho, lumpa! To je přece úskok, zrada našich „'hodnot' a putinismus nejvyššího stupně!“ „Babiš s Faltýnkem se nechají vydat mafióznímu 'vyšetřovateli' politické causy? No, to je vrchol cynismu, popření ukotvení naší země v laskavém neokoloniálním náručí anglosaského světa a bídácký pokus o rovnou páteř! A úskok, úskok, nevěřte jim ani jednomu!“

Nadáváte na politiku u piva a s cigaretou? Tak jste v odboji...

Voličstvo země je však stále tak nějak zastydle provinciální, žijící mimo hodnotový svět elit ve svém „jazykovém ghetu“, jak dí příkladně ultrašéfredaktor ultrademokratických ultraBritských ultralistů ultraJan ultraČulík. Stále jsme schopni se vysmát pitomostem druhých, případně i sami sobě se ještě smát umíme, i když u pivka a cigárka je to dnes možné jen opravdovým udergroundem.

Na pováženou je však velice, že nejen placení tlučhubové se zapojují do nekorektního boje proti prezidentskému kandidátovi Zemanovi na straně prezidentského kandidáta Drahoše, ale dokonce i úředníci státní správy se aktivně zapojují způsobem, flagrantně porušujíc duch zákona a své povinnosti!

Úřad pro politické využití dvojího metru. Neznáte? Tady je

Tím je míněn názor Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, jemuž byl bůhvíproč svěřen i dohled nad průběhem prezidentské volby. Ústy svého člena Jana Outlého tento orgán prohlašuje, že i prvním kolem vyřazení kandidáti na prezidenta těmito kandidáty zůstávají i pro druhé kolo!

Zdá se vám to nelogické? Zbytečné? No, nelogické jistě. Když kandidát v prvním kole vypadne, je přece pro něj po volbě, tak jaképak druhé kolo, že...? Zbytečné?

Ale, zde je přece jádro pudla! Jestliže necháme propadlíky v roli kandidátů pro druhé kolo prezidentských voleb, rozvážeme tím ruce finančních toků, které jsou pro volby jinak striktně vymezeny zákonem. Tudíž pan Horáček může panu Drahošovi „zapůjčit“ na sta billboardů své kampaně za své peníze, pan Drahoš je bude moci využít a přitom neúčtovat do svého již tak bohatě dotovaného štvaní proti kandidátu Zemanovi na téma jeho příklonu k Moskvě (důkazů nemaje) či fyzického nebo duševního zdraví a morálky (všechny dostupné důkazy rovnou popírajíc).

Volte s úsměvem...

Jestliže takový to řeznický výkon úředních náležitostí srovnáme se striktním výrokem téhož úřadu, kdy naúčtoval Zemanovu týmu několik billboardů, pořízených jeho příznivci bez jeho vědomí, dvojí metr aktivistických úředníčků přímo úsměvně vyniká.

A nám, voličům, tyto paskvilní praktiky vlastně rovněž usnadňují situaci. Můžeme se totiž takovémuto hovadismu vysmát s volebním lístkem v ruce tak, že dáme svůj hlas tomu pravému kandidátovi. Pamatujme, až budeme studovat reakce všech, co opuštějí volební místnosti. Kdo volil s úsměvem, dal svůj hlas Miloši Zemanovi!

autor: PV