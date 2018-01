Jiří Vyvadil: Zemanovi stoupenci zatím nemusí panikařit. Ale Zeman musí chtít Drahoše rozhodně rozdrtit

Začalo to majdanem, neboli násilným krvavým převratem, kterým byl odstraněn legitimně zvolený ukrajinský prezident Janukovič, kterému ještě před měsícem politici Západu podávali ruce a poklepávali po ramenou. Euromajdan měl ponížit Rusko a zatlačit do bezvýznamnosti. Můj odhad – a dlužno dodat nikterak chtěný - že naopak vypukne občanská válka, země se rozpojí na proruskou a prozápadní, dopadl, tak jak jsem řekl. Ale to hlavní, co jsem avizoval, že výsledkem bude, že Rusko vedené Putinem se stane opět světovým hráčem, často rozhodujícím. Avizoval jsem, že tím bude Západ poražen.

Stalo se.

Když celá EU se vrhla na řeckého premiéra Tsiprase, dopředu jsem avizoval, že vyhraje volby nejen v prvém případě, ale i po nových volbách.

Stalo se.

Den před konáním Brexitu jsem napsal, že referendum o něm bude úspěšné. Byl jsem snad jediný, kdo to u nás prohlásil. I Václav Klaus nevěřil, že to může vyjít.

Stalo se.

Před volbou Donalda Trumpa, kde kupodivu i bývalý premiér Sobotka i současný premiér Babiš předpokládali vítězství Clinonové, jsem napsal, že Trump zvítězí.

Stalo se.

Někdy musí odhadnout výsledek, i když je mi to nepříjemné. A tak jsem bohužel musel předem oznámit, že zvítězí Macron a nikoliv Marine le Pen.

No stalo se.

Naopak s obrovskou radostí jsem avizoval vítězství, zřejmě nejšikovnějšího a inteligentně rebelského evropského politika současného rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Ten Evropu ještě rozsvítí.

Stalo se.

Před rokem, kdy zdaleka ještě všechno nebylo jasné jsem napsal, že Andrej Babiš se stane premiérem a Miloš Zeman se stane znovu prezidentem.

Nemá smysl se zabývat peripetiemi, které vyvádí ve Sněmovně fanatičtí gestapáčci od Pirátů či další opozice. Babiš prostě premiérem bude a tečka.

Zde odhad je naplněn…

A zůstává Miloš Zeman.

Čím více se hromadí masová podpora herců, zpěváků, politologů ve prospěch Jiřího Drahoše, tleskám tomu a říkám: Chce to přidat. To ještě nestačí. Akce budí reakci a tak jako minule díky fanatismu stoupenců Karla zvítězil Miloš Zeman, zvítězí i nyní.

Vždy, když jsem si něco odhadoval, vycházel jsem z objektivných danností, ale zejména hlubinného naladění lidí, kteří se rozhodují.

Nezmýlil jsem se nikdy, ale zcela na rovinu říkám, že Zeman rozhodne o své budoucnosti v debatách. Rozhodně musí přitvrdit.

Drahoš, prázdná nádoba a šedivá myš musí odejít rozcupován.

A když už jsem při těch radách. Miloš absolutně například neměl říkat, že jeho stoupenci neměli vydávat v podstatě věcnou reklamu Stop Migraci, Stop Drahošovi.

Buď chce zvítězit a být nemilosrdný jako byl ke Schwarzenbergovi před pěti lety a pak nikdo jeho vítězství zabránit nemůže.

Nezáleží vůbec na Drahošovi, nezáleží na jeho elitářských podporovatelích.

Záleží jen a jen na vůli Zemana skutečně zvítězit a tu prázdnou skořápku rozdrtit.

autor: PV