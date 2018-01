Vladmír Franta: Předvolební kalkulačka

Důvěřuj, ale prověřuj!

A je to tu znovu. Stará dobrá písnička o svobodné vůli. Existuje, nebo žádná není? Čtvrtstoletí po Sametu je tu zcela úchvatná možnost „hodit to do stroje" a zjistit, „hodíme-li se k sobě, nebo ne". Nechť rozhodne počítač, ať to vypočítá kalkulačka, než na člověka pro bolest mezi ušima, pro bolest z přemýšlení, „přijde hnačka".

Není třeba jistě připomínat, že u PC sedí (také) programátor, který on-line kalkulačky vyrábí. Řečeno zcela lidově, kdoví co ten ajťák do toho počítadla vlastně nadatluje, tzv. nabouchá, neboli dle jakých algoritmů provádí výpočet i ta zdánlivě nevinná kalkulačka. Vezměme si úvěrové kalkulačky či kalkulačky provádějící aproximaci zhodnocení investic. Využijte produktu od Microsoftu jménem Excel a zkuste si provést vlastní výpočet. Pokud se čísla budou „trošku lišit", zeptejte se v bance, proč to tak je. Zřejmě na vás budou překvapeně zírat, možná se i vymluví na to, že vám nesdělí žádné interní informace. V praxi to není žádná velká tragédie, lze to brát jako fakt moderní doby. Přesto se do vědomí vtírá okřídlený výrok Ronalda Reagana „Důvěřuj, ale prověřuj! (Trust, but verify!)".

Víme, co nechceme, tedy...? Svou volbu si rozmyslete ihned, na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

Současná volba českého prezidenta se přinejmenším jedním aspektem podobá volbě prezidenta v Rusku. I tam se rozhořela opoziční kampaň typu „zvolme kohokoli jiného než současného prezidenta, ať to hlavně není on!" Extrémem je zde kandidující Xenija Sobčaková, jež dokonce agituje národ heslem: „Volte mě, neboť kandiduji PROTI VŠEM!" Volební kampaně jsou tedy založeny na negaci všeho a všech. Ale jakými prostředky budou nové tváře prosazovat změnu, proč se domnívají, že by právě ony měly uspět, to je jaksi podružné. Zajímá to vůbec někoho? Zvolte mě, protože nejsem Putin. Zvolte mě, protože nejsem Zeman. To je opravdu prvotřídní argument, protože... celek není kus, že moped není vůz, že Brno není Praha a Armstrong není Rus, to každý zná, to každý ví.

Už jen stačí dopracovat parafrázi této písně Evy Pilarové a povzdechnout si: „...Jednu však starost mám, zda politika není klam, marně se ptám!" Marně netřeba se ptát. Svůj dotaz do kalkulačky můžeme kdykoli naťukat, hlavně aby na člověka nevybafla chybová hláška Error. Možná by to za nás do té kalkulačky mohl někdo namačkat. Třeba oblíbený redaktor, oblíbená filmová hvězda typu „božského" Freemana Morgana, jenž svou hollywoodskou dikcí výborně vysvětluje, že my už vlastně jsme ve válce s Ruskem. Čili: Rusko ne. Putin ne. Zeman ne. Váš názor – taky ne. Tady máte kalkulačku. Namačkejte tam cokoli. Proces je stejně automatický... (ZDE)

Vyberte z nabídky, zmáčkněte tlačítko. Pozor na tzv. „Butt Dial"!

Butt Dial je zajímavý fenomén, který přišel s mobily, kteréžto řada lidí nosí v zadní kapse kalhot. Stačí se pak posadit a není-li telefon zamknut, lze svým pozadím omylem vytočit reálné telefonní číslo a způsobem lehce nedůstojným zahájit nechtěný hovor. Butt up znamená doslova „vytočit zadkem"; člověk by nevěřil, kam všude se lze zadkem neúmyslně provolat... Jakkoli jsou volební kalkulačky míněny dobře, jakkoli mají šetřit čas a pomáhat v rozhodování lidem, kteří nemají chuť zvolit kandidáta bez této berličky, mně osobně se tato podivná opce zkrátka od základu příčí.

Pozor, nízko letící andělé!

V Žebráku mají jednu příjemnou restauraci s nízkým futrem, rázuje-li si to člověk na místní sociální zařízení, snadno uvidí varovný nápis umístěný prakticky v rovině očí: „Low flying Angels" (Pozor, nízko letící andělé). Při cestě na onu stranu se tomu nejeden návštěvník zasměje. Při návratu, po vykonání „demands of nature" (potřeby), každý druhý štamgast fest čelem narazí do nízko letícího anděla, až zazní gong. Každý, věřte, že každý, si v ten moment pěkně zakleje. A pak, že je to jen ten náš pan prezident, který si pro hrubší výraz daleko nechodí.

Předvolební kalkulačka – žádný hněv a žádná rvačka!

Ještě než se podruhé vydáme volit prezidenta ČR, vzpomeňme slov Abraham Lincolna, která roku 1956 zopakoval neúspěšný US prezidentský kandidát Adlai Stevenson (citát si též roku 1969 od Petra Lawforda vyslechla jeho filmová manželka Catherina Deneuve): „Jsem příliš velký na to, abych plakal, avšak bolí to příliš, než abych se smál..."

Co přát českým voličům: Nechť je budoucnost naší krajiny sluncem zalita, nechť je dobře v kraji, víte-li, Bohu milém, kde se radují duše útlé v těle čilém. Přejeme všem čilou mysl a ve volbě zdar!

GONG

Otevřete oči!

