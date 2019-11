Yekta Uzunoglu: Příběh o 1002. noci

Někdy před třemi roky, jsem se pohyboval v Egyptě a Súdánu a i Libyi. Chtěl jsem zjistit přesnou motivaci islamistů, proč podporují Turecko, když jsou Arabové. Ze všech stran jsem slyšel jen jednu standardní odpověď: byli to přece Turci, kteří dokázali dojet až k branám Vídně a přivezli do Vídně Islám!

Tak je to opět jedině Turecko, co dokáže dobít Evropu! Proto stojíme za Tureckem, i když máme lecjaké výhrady vůči Turkům a i když nejsme Turci, tak všichni jsme přece mohamedáni a hlavně - jsme bratři!

Toto jsem slyšel následně od obyčejných Egypťanů v jejich tradičních kavárnách, v restauracích, od nahodilých řidičů či vesničanů, nebo i od beduínů!

A mají pravdu! Je to Turecko, které jako jediná islámská země má všechny předpoklady dobít Evropu a Turecko to současně bere bytostně smrtelně vážně a především důsledné!

Po pádu komunismu se všichni boháči Turecka vrhli do Bulharska, Rumunska, Albánie, Ukrajiny, Ruska, Gruzie, o asijských republikách ani nemluvě a vyrabovali, co kde mohli se souhlasem nebo i za spoluúčasti místních činitelů! Někdy za nějaké západní auto z druhé ruky, někdy za krátký pobyt v turecké Riviéře a někdy za spoluúčast z prodeje vyrabovaného!

Byl jsem u toho, viděl jsem to a bezmocně jsem se díval, jak bohatství těchto národů bylo vyrabováno a to způsobem, který nelze ani popsat. Osmané rabovali tyto země násilím po staletí, ale jejich následovnici rabovali v míru se souhlasem a za malý bakšiš! Osmané unášely jejich ženy násilím, ale po pádu komunismu desítky či stovky tisíc až miliony žen těchto zemí šly dobrovolně do Turecka za prostitucí, někdy jen aby mohly přežit a poslat svým rodinám svůj příjem a pro jejich rodiny to byla částka pro přežití. JESTLI ZA OSMANŮ MĚLI HARÉMY SULTÁNOVÉ A PAŠOVÉ, za "moderního" Turecka najednou měli harémy téměř všichni tak trochu nadprůměrní Turci s otrokyněmi ze slovanských zemí, Rumunska a Gruzie.

Pak přišla na řadu Jugoslávie. Federální země, země slovanských národů! Ještě než tehdejší vůdce Slovinska stačil vyhlásit objednanou samostatnost, tehdejší ministr zahraničních věcí SRN Hans -Dietrich Genscher ho předběhl a prohlásil týden před tím, že uznávají slovinskou samostatnost! Unikát v dějinách mezistátních vztahů, kde jeden stát uznává druhý stát ještě dříve, než vůbec vznikl…

Pak začal naplánovaný proces zlomení hrdosti a důstojnosti Srbů! Nakonec hrdost a důstojnost Srbů zlomili, zlomili hrdost národa, který důstojně čelil 400 let Osmanům. Jejich hrdost byla zlomena naší transatlantickou civilizací, aby následně mohli servírovat Turkům, tak říkajíc, to co jste nedokázali za 400 let, jsme za vás odvedli my. Prosím sežerte je!

Turecko nabízené žrádlo začalo žrát s chutí i s Albánií! Mix guláš s křesťanským a muslimským masem Balkánu mu chutná!

V Albánii dnes patří Turecku letecká společnost, celé telekomunikace, řada infrastrukturálních projektů, banky a co je i nejsmutnější, Turkům patří i nejstarší albánská univerzita! Následovníka Osmanů Erdogana prezident Edi Rama vnímá jako blízkého přítele, protože se zúčastnil svatby Erdoganovy dcery Sümeyye!

A Kosovo? Letiště patří obchodním společnostem politické strany Erdogana a elektrické rozvodné sítě patří též turecké společnosti.

Co naše statečné, důstojné a hrdé Srbsko? Dovážejí i sýr z Turecka a každý druhý Srb má v peněžence platební karty tureckých bank… Na nejvyšší budově v Bělohradě je velkými písmeny nápis HALKBANK, to je ta turecká banka, kterou soudí v USA z obcházení embarga vůči Iránu! Do jakých všech obchodů jsou Srbové Tureckem dotlačeni, to se neopovažuji ani vyslovit!

Lze sestavit seznam co všeho mezitím patří Turecku v Bosně -Hercegovině. Každá soukromá cesta každého Turka do Bosny Hercegoviny je tureckým státem subvencována, ve všech kulturních střediscích Bosny a Hercogoviny vyučují bezplatně turecký jazyk. Čerpací stanice, banky, stavby všech silnic a řada škol, kde vyučují nové duchovní imámy z místních lidí, kteří znají Balkán, znají slovanské jazyky a kulturu, aby mohli následně působit v těchto zemích jako novodobí islámští misionáři! Turecko již řadu let restauruje všechny zničené či poškozené mešity, osmanské památky a tam, kde již nejsou, postaví na zelené louce, převážně na nejvyšších kopacích, nové mešity!

Dnes již na celém Balkáně jsou neoblíbenější televizní seriály romantické a nabarvené milostné příběhy z osmanské říše, které pronikají do hloubky duší balkánských národů a zanechávají tam své turko-islámské zárodky dle sofistikovaně financované strategie tureckého státu! Turci dobývají Balkán tak, jak to jejich předkové tureckou šavlí nedokázali ani za 400 let!

Zbývalo jen Maďarsko, které EU se svou nehoráznou politikou vůči této zemi hodila do náruče Erdogana! Před několika týdny Maďarsko podepsalo řadu smluv podle objednávky Erdogana!

Turecko tak jako v případě Bulharska a Rumunska během procesu přijetí těchto zemí do EU stačilo exportovat statisíce svých občanů do těchto zemí, kde získali jejich občanství. A ti nyní létají převážně do SRN, stačili založit papírově desetitisíce tzv. s.r.o jako tajemnou investici do země a nyní jsou to společnosti EU!

Ta samá praktika se opakuje nyní v Černé Hoře a v Srbsku, kde obě země vycházejí Turecku vstříc, jak jen to jde a dnes v ulicích Budva, Kotor či Podgorica slyšíte turečtinu, za každým rohem je nějaká ta turecká banka či kasino nebo stavební společnosti a pochopitelně mešity a mešity ... prostě Turecko dokázalo dostat do EU co nejvíce turko-islámských subjektů jen jak to bylo možné a nemožné!

A co činí Evropa? NIC, ale vůbec NIC! Pardon, omyl, Macron přece zakázal EU rozhovory o přijetí Albánska a Makedonie a oddalují přijetí Černé Hory a Srbska jak jen můžou, aby Turecko mělo dostatek časového prostoru pro své plány pro blaho budoucnosti Evropy!

A USA? Ruku na srdce, Američane si konečné uvědomili vše, co hrozí Evropě ze strany turko-islamismu a jednu dobu se snažili Turecko s islámskou megalomanskou vizi pozastavit. Téměř přes noc předčasně odešla levicová vláda v Řecku a přišel k moci člověk vystudovaný přímo v Harvardu. Do Bulharska poslali jako velvyslankyni Kurdku, která do USA přijela kdysi se svým manželem a dvěma dětmi jako utečenec. Sám Pompeo před nedávnem navštívil Řecko, kde obnovili smlouvu o společném vojenském postupu, strávil v Černé Hoře téměř celý den a pak následně v Makedonii, kde motivoval tyto země k návratu ke svým vlastním hodnotám, aby v následujících dnech Macron řekl svoje pubertální NO k rozhovorům o přijetí těchto zemí do EU!

Se získáním Maďarska je Erdogan jen o krůček do Vídně tak jako jeho předkové, ale s tím velkým rozdílem, že nyní Turci mají svou pátou kolonu nejen v Rakousku, ale v celé Evropě!

Tak někdy v budoucnu přibude k 1001. noci další příběh o kdysi křesťanské Evropě! Bude to příběh 1002. noci…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

