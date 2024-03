Zbyněk Fiala: Kdo je za palbou v koncertním sále v Krasnogorsku?

reklama

Prohlášení Islámského státu, že je to jeho akce, čtyři osoby s tádžickými pasy zadržené v Brjansku u ukrajinské hranice a nedávná varování amerického velvyslanectví v Moskvě, že hrozí teroristické útoky na velká shromáždění. To jsou základní prvky skládačky, ze které bychom si měli ujasnit, proč v koncertním sále Crocus v budově městské radnice byly nejprve zablokovány východy, a potom nejméně tři maskovaní ozbrojenci stříleli z galerie po lidech ukrývajících se pod sedadly a házeli Molotovovy koktaily, takže více než stovka osob byla dílem postřílena a dílem upálena.

Ve srovnání s válkou na Ukrajině jsou to malá čísla, tam jdou mrtví do statisíců, stejně jako je to s důsledky desetiletého ostřelování vzbouřeneckých provincií Doněck a Luhansk, kde bylo 14 tisíc obětí. A pokud bude pokračovat hazard se zapojováním sil NATO do této války a vyprovokuje její přerůstání i mimo hranice Ukrajiny, mohou být výše uvedené statistiky jen poznámkami pod čarou ve zprávě o vylidňování Evropy a světa.

Na sobotní protivládní demonstraci na Václavském náměstí v Praze tvořilo hlavní téma varování, aby nás naše loutková vláda do něčeho takového nezatahovala, přestože by evidentně chtěla. Zaznívalo to prakticky ve všech projevech, takže nejčastějšími signálními slovy byly „mír“ a „demise“.

Americká zpravodajská televize CNN připomněla, že podle ruské agentury RIA-Novosti zmařilo Rusko jen za poslední měsíc v březnu několik incidentů souvisejících s ISIS.

Zpráva z 3. března: "Národní protiteroristický výbor uvádí, že během protiteroristické operace v ingušském Karabulaku bylo zneškodněno šest zločinců. Totožnost zabitých byla již dříve zjištěna: jednalo se o přívržence mezinárodní teroristické organizace ISIS."

Zpráva ze 7. března: "FSB odhalila v Kalužské oblasti buňku zakázané organizace Vilajat Chorasan, jejíž členové plánovali útok na synagogu v Moskvě. Při zadržení kladli teroristé odpor a byli zneškodněni opětovanou palbou."

Zpráva z 20. března: " Bezpečnostní složky zadržely velitele bojové skupiny teroristické organizace Islámský stát zakázané v Rusku, uvedla v prohlášení tisková služba Ředitelství FSB pro Moskvu a region. Federální bezpečnostní služba Ruska pro město Moskvu a Moskevskou oblast zadržela mezinárodně hledaného občana Ruské federace, narozeného 22. listopadu 1993, zapojeného do činnosti mezinárodní teroristické organizace ISIS."

Zpráva z 12. března: "Strážci zákona v lese v Sunženském okrese Ingušska našli skrýš s léky a potravinami, které podle nich patřily bojovníkům zlikvidovaným v Karabulaku na začátku března, informovalo regionální ministerstvo vnitra." (ZDE)

Tyto zprávy měly být podle stejné ho zdroje důvodem varování amerického velvyslanectví Moskvě před teroristickými útoky. Adrienne Watsonová, mluvčí americké Rady pro národní bezpečnost, vydala v pátek prohlášení o varování USA před útokem na Rusko.

"Začátkem tohoto měsíce měla americká vláda informace o plánovaném teroristickém útoku v Moskvě – potenciálně zaměřeném na velká shromáždění, včetně koncertů – což přimělo ministerstvo zahraničí vydat veřejné doporučení pro Američany v Rusku. Vláda USA se o tyto informace podělila s ruskými úřady v souladu se svou dlouhodobou politikou 'povinnosti varovat'."

Na webu TV Al-Džazíra, kde si také kladou otázku, koho z útoku obvinit, zazněl názor, že podobná místa jsou lákavou příležitostí pro teroristy, protože ochrana je slabá:

"Ochranka je v Rusku nejvíce vysmívaná a špatně placená," řekla pro Al-Džazíru Aleksandra Čanyševová, 51letá učitelka ruského jazyka a literatury. "A svou práci dělají tím nejhorším možným způsobem."

Někteří odborníci s Čanyševovou souhlasí, píše dál zmíněný komentář a poukazují na historii smrtících útoků na přeplněná veřejná místa v postsovětském Rusku, která sahá až do doby, kdy Moskva před čtvrt stoletím rozpoutala druhou čečenskou válku. Jiní analytici a ruské opoziční skupiny však tvrdí, že nelze vyloučit ještě temnější možnost: Poukazují na možné politické zisky prezidenta Vladimira Putina z pátečního masakru. (ZDE)

Tvrzení, že terorismus lze výhodně politicky využít, možná těží z americké „války proti teroru“ po útoku na newyorská dvojčata 21. září 2001, kterou prezident G. Bush ml. využil nejen k vedení válek v Iráku a Afghánistánu, ale také k omezení ústavních práv Američanů a vzniku dohlížitelského ministerstva pro domácí bezpečnost s mimořádnými pravomocemi. Přitom se nikdy islámskému teroru tak nedařilo, jako když proti ně mu byla vedena tato válka.

Americký internetový deník Veterans Today píše, že podle některých tvrzení útok provedla regionální pobočka Islámského státu v afghánském Chorásánu označovaná ISKP. Připomíná, že IS je zapleten do některých největších teroristických útoků v Rusku v poslední době, včetně bombového útoku v petrohradském metru v roce 2017, při němž zahynulo 15 lidí a 45 bylo zraněno.

Americké zpravodajské služby sdělily médiím, že "není důvod pochybovat" o tvrzeních IS o odpovědnosti, informuje VT a dodává podrobnosti: Po odchodu Spojených států z Afghánistánu se zaměřuje jedna odnoží IS sídlící převážně v Afghánistánu stále více na Rusko. Skupina vznikla v roce 2015 z členů militantních skupin, včetně osob z Pákistánu a Uzbekistánu, a působí ve střední Asii a v Rusku. V lednu provedla v Íránu dvojí bombový útok, při němž zahynulo téměř 100 lidí.

"Isis-K a její spojenci si v Afghánistánu zachovávají bezpečné útočiště a nadále rozvíjejí své sítě v zemi i mimo ni," uvedl generál Michael Kurilla, velitel amerického Centrálního velitelství, během výpovědi před výborem pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů na začátku března.

Jenže je tu háček.

V očích méně zkušených odborníků na terorismus by údajné prohlášení Islámského státu mohlo podpořit tvrzení USA, že Ukrajina v útoku v Krasnogorsku nehrála žádnou roli. Je to však přesně naopak, prohlašují VT. Ukrajina využívala čečenský polovojenský prapor Šejka Mansúra, islámských extremistů, kteří se vycvičili v Sýrii a Iráku a bojují po boku ISIS.

Podle iráckých Lidových mobilizačních sil Hašd aš-Šaabí byl nechvalně proslulý chalífa al-Bagdádí, zakladatel Islámského státu, agentem izraelského Mosadu a CIA. Ve skutečnosti byl sice jako terorista vězněn v americkém vězeňském středisku Camp Bucca v Iráku, ale několik let před zrodem ISIS byl záhadně propuštěn. (ZDE)

VT jsou vůči Izraeli přinejmenším nevlídné, jejich tvrzení si zaslouží velkou opatrnost. Nicméně to, že Camp Bucca v Iráku byl líhní Islámského státu, kde byli všichni pohromadě a mohli se vzájemně domlouvat, máme potvrzeno z mnoha zdrojů.

A že mezi válečnými zajatci loví tajné služby, to taky nepřekvapí. Ale že by Islámský stát hodně po sezóně z ničeho nic začal působit zrovna v Rusku? Podařilo se to zasít? Konečně by „válka proti teroru“ dosáhla něčeho konkrétního…

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

