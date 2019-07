Zbyněk Fiala: Trump s Kimem potřetí

Tak se mu to povedlo! Americký prezident ošálil své nejbližší spolupracovníky a využil návštěvy jihokorejské hranice k neplánovanému setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v demilitarizované zóně. Kdyby tuto schůzku, už třetí v pořadí, plánoval, asi by mu ji doma zatrhli. To je moje interpretace. Potvrzují ji pobouřené bezprostřední reakce šéfů jak Republikánské, tak Demokratické strany v Kongresu, kteří v tom vidí podporu severokorejské neústupnosti. Skupina, která se vpravila na setkání, také neobsahovala bezpečnostního poradce Johna Boltona, alespoň jsem ho ani ve zprávách, ani na snímcích z Pchanmundžomu nezahlédl. New York Times zase v komentáři reprodukují názory kritiků, že prezident je nebezpečně naivní.

Tak naivní zase není. Je to možná americký mainstream, kdo je stále více mimo mísu. Trump vidí, že situace na Dálném východě se změnila a Spojené státy už vyčerpaly možnosti hegemonistického diktátu. Vidí také obrovské náklady, které USA stojí jejich nateklá vojenská přítomnost v Japonsku a Jižní Koreji. Nic z toho není a nikdo to nechce hradit. Tyhle peníze by Trump potřeboval na veřejné zakázky doma, aby si vylepšil volební vyhlídky.

Narazily taky pokusy zastavit rychlý technologický růst Číny nastavením obchodních bariér, protože drobná pomoc jedněm americkým výrobcům byla vykoupena daleko větší škodou jiným. A ti své zájmy dokážou prosadit, jak signalizoval třeba Apple, když v pátek oznámil, že nejnovější stolní počítač Mac Pro bude vyrábět - sankce, nesankce - zrovna v Číně. Na setkání prezidenta Trumpa s čínským protějškem Si Ťin-pchingem, které proběhlo ještě v dějišti schůzky G-20 v japonské Ósace, proto bylo dohodnuto příměří, aby obchodní jednání mohla pokračovat. A Huawei ať klidně nakupuje americké součástky. Pokud to neohrozí Ameriku...

Pokud jde o Severní Koreu, čínský prezident Si se vypravil za Kimem ještě o pár dní dřív. Během státní návštěvy v Pchjongjangu pak slíbil, že pomůže KLDR zajistit její „bezpečnostní i rozvojové“ potřeby. Bylo to sice interpretováno jako pokus vytáhnout další trumfovou kartu v rozbíhající se obchodní válce s USA, ale to by bylo na tak silná slova málo. Kim Čong-un odpověděl, že jeho země bude nadále zachovávat klidný postoj, přestože „druhá strana“ „nedokázala pozitivně odpovědět“ na jeho návrhy.

Jsme tedy svědky toho, že se vytváří bezpečnostní zázemí, které má zabránit obnově válečného konfliktu na korejské půdě. Návštěva čínského prezidenta v Pchjongjangu mohla být odpovědí na červnové výhrůžky Johna Boltona, že sankce proti KLDR ještě přitvrdí. Severní Korea je přitom v tísnivé situaci, protože po období vyhroceného sucha zemi hrozí hladomor. Prezident Si proto přivezl tolik potřebnou potravinovou pomoc.

A pokud jde o ty návrhy, které zatím padaly pod stůl, na únorovém setkání s Trumpem v Hanoji Kim nabízel uzavření klíčového jaderného polygonu YongByon výměnou za zmírnění sankcí ve prospěch lepšího zásobování obyvatelstva potravinami. Trumpovi to bylo údajně tlumočeno tak, že Kim žádá zrušení všech sankcí jako podmínku pro pokračování odzbrojovacích jednání. Trump proto přitvrdil a podal prý Kimovi papírek (asi aby to nebylo v záznamu), na kterém bylo napsáno Dejte nám své zbraně! Kim se zvedl a setkání skončilo.

Teď si to tedy mohli v klidu a beze svědků vysvětlit na čáře mezi korejským severem a jihem. „Rád vás znovu vidím, ale tady bych vás nikdy nečekal,“ pravil prý zářící Kim, když podával Trumpovi ruku. „Máme za sebou hodně pokroku a hodně přátelství, a tady jde o opravdu velké přátelství,“ opáčil Trump a udělal 20 kroků na nepřátelské území, jak pečlivě zaznamenaly New York Times.

Prvním výsledkem této bleskové návštěvy by mohlo být obnovení rozhovorů na nižší úrovni, kdy americkou stranu zastoupí zvláštní vyslanec pro tuto zemi Stephen Biegun. Nepřehlédnutelná je role jihokorejského prezidenta Mun Če-ina při obnově jednání, byť Severokorejci se v týdnu ohrazovali, že je nikdo nemusí zastupovat. Může to však být i domluvená hra, protože ani jihokorejský prezident to doma nemá lehké. To podstatné však prezidenti severu a jihu dojednali, a sice, že cílem je denuklearizace nikoliv jen KLDR, ale celého Korejského poloostrova.

Zdá se, že Trump pochopil, že s tím už moc nenadělá. Proto stále zdůrazňuje, že „nespěchá“. Je spokojen s tím, že byly zastaveny jaderné testy. I když dvoustranná jednání přitahují největší pozornost, trvalejší změna je možná až s mnohostrannými garancemi bezpečnosti, kdy se vedle Číny a Jižní Koreje nabízí i Rusko. Japonsko je zatím nervózní z případného korejského sjednocení, byť si je prakticky zatím nikdo neumí představit. Ale i nynější schůzka Trumpa s Kimem v Pchanmundžomu naznačuje, že z nejhoršího už jsme asi venku.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV