Zbyněk Fiala: Trumpovi ujíždí vlak

reklama

Finančníci už Donalda Trumpa odepisují, byť budou po odchodu současného prezidenta prstíčkem hrabat. Podle anonymní ankety dvacítky amerických finančních analytiků, kterou podnikla stanice CNBC, volby vyhraje Joe Biden (14 hlasů) a trhy pak během měsíce poklesnou (10), protože Biden začne zvedat horní sazby daní, zejména když ovládne i Senát.

Zatím však americké akciové indexy šílí a letí vzhůru, jako kdyby pandemie Spojeným státům nepřinesla největší hospodářskou krizi všech dob. Americký index S&P 500 dávno smazal jarní propad a už je skoro o čtvrtinu výše než před rokem (23,6 %). Znamená to růst o 7,7 % jen ve srovnání s rekordním začátkem letošního roku. Přitom pandemie kovidu drtí Ameriku. Překročila už 6 milionů případů, to je dvakrát víc na milion obyvatel než Španělsko a čtyřikrát víc než Itálie nebo Británie. Jen počty mrtvých na milion (kolem 600) jsou zatím srovnatelné.

Co vyhraje volby? Iluze nekonečného růstu, nebo neschopnost zasáhnout proti hrozbě, která se vleče podstatně déle, než všichni čekali? Systém amerického zdravotnictví, který se řídí spíše průmyslovými kritérii výkonu než požadavky na ochranu zdraví, není na něco takového nastaven. Trump se přitom snažil sabotovat alespoň mírnou nápravu, kterou nabízel pokus předchozího prezidenta Baracka Obamy o zpřístupnění péče lidem s nižšími příjmy nebo se zdravotními problémy. Teď se Republikáni naparují na nominačním sjezdu v Charlottě a snaží se předestřít růžový obrázek Trumpovy vlády, ale tohle jsou jasné volební dárky Demokratům.

Sjezdoví řečníci namáhají ret do roztřepení, ale realita je jiná. To špatné se množí, země se noří do chaosu. To, co dříve zapadlo, smrt nějakého černocha z pochybné čtvrti, znovu a znovu přerůstá v signál k povstání proti systematickému rasismu v řadách policie. V takových podmínkách se těžko dodržují pravidla hygieny pro boj s epidemií. A v těch nejzkoušenějších státech teď do toho udeřila rána, kterou můžeme spojovat s dalším Trumpem popíraným nepřítelem – změnou klimatu. Kalifornie znovu hoří. Nepomohlo, že elektrárenské společnosti pravidelně vypínají proud, aby zabránily požárům z vodičů vysokého napětí, které odpolední žár pronesl ke stromům. A na Texas a Louisianu udeřil hurikán.

První zprávy z atlantického pobřeží mluví o úderech větru o rychlosti Formule 1 a vlnách, které mohou zatopit pobřeží až do výše sedmi metrů. Hurikán Laura dorazil na pevninu se silou kategorie 4, takže o moc horší už být nemůže. Věcně zní varování starosty texaského Port Arthuru těm, kdo se nestihli nebo nechtěli evakuovat: „Teď už jste v tom jen vy sami a Bůh…“ Národní centrum pro hurikány NHC varuje, že nápory hurikánu mohou mít sílu, která se „nedá přežít“ a zasáhnou až 40 mil (55 km) do vnitrozemí. Podle louisianského guvernéra jde o extrém, jaký tu neviděli „mnoho desetiletí“.

Anketa Je špatně, když se lidé smějí zranění prezidenta Zemana? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 5216 lidí

Vyhlídky lidí, kovidu, ekonomiky i voleb vypadají ve světle těchto událostí dost černě. Demokratická opozice se však snaží zpochybnit i Trumpovy úspěchy před pandemií. Celkem jednoduše to ukázal Paul Krugman, který ukazuje křivky ekonomického vývoje nedotčené hlavními trumfy Trumpa, snížením korporátních daní. To se proměnilo jen ve vyšší dividendy a další odměnu akcionářům, výkupy vlastních akcií. Jednu věc však Krugman Trumpovi přiznává, zbavil současnou politickou třídu děsu z rozpočtových deficitů. Z bubáka, který udělal krizi ještě horší a delší.

Není to však jen Trumpova vláda, kdo uvolňuje peníze na protikrizová opatření. Jsou tu také biliony z Federálních rezerv, a ty mohou být i hlavním hybatelem akciového trhu, který se utrhl ze řetězu. Není tu tedy jen nominační sjezd Republikánské strany, co přitahuje pozornost analytiků toužících po nahlédnutí do budoucnosti. Ve stejnou dobu zasedá v jedné zapadlé díře, pravda, dnes již rozkvetlém letovisku Jackson Hole, výroční konference centrálních bankéřů.

Z pohledu čtenáře je to snobská suchařina, protože nejlepší prezentace obsahují i řádky sypaného čaje, jak se jeví ekonomické vzorce z řeckých písmen. Zajímavé je to teprve poté, co nám to specialisté polidští. A podle analytiků Jana Bureše (Patria) a Petra Dufka (ČSOB), kteří o tom píší na Patria.cz, je to docela drama. Guvernér Fedu James Powell totiž může vystoupení na Jackson Hole využít k ohlášení změny dosavadní měnové politiky, která zatím nabízela téměř ničím neomezený příliv nových peněz do ekonomiky. To by zastínilo neutuchající Trumpovy sjezdové projevy.

Oba analytici propojují letošní rychlý růst akciových trhů z děsivého jarního propadu s vlivem slabého dolaru. Ten je opravdu hodně slabý, za euro je už 1,18 dolaru a míří ke 1,20. Vidíme to i v korunách, kdy je dolar za 22 Kč (což mi zlevnilo moje milované americké knihy). Slabý dolar je podle této analýzy „živou vodou“ pro všechna riziková aktiva, tedy nejen americké akcie, ale třeba i středoevropské měny. Je to proto, že zhruba dvě třetiny přeshraničních úvěrů se poskytují v dolarech, takže pokles dolaru znamená pro zahraničního dlužníka zmenšení dluhu.

Levný dluh povzbuzuje zahraniční poptávku a ochotu se dále zadlužovat. A protože značná část tržeb amerických společností pochází z území mimo USA, je to radost, která se snadno nasákne i do amerických burzovních indexů, soudí zhruba tahle teorie. Je tu i jiná, která poukazuje spíše na předchozí zkušenost z finanční krize 2008, kdy mnoho investorů reagovalo pozdě na odraz trhu ode dna a utekly jim zisky, jaké se opakují jednou za generaci. Proto se teď drží na schodech, dokud jedou vzhůru. Pak budou muset možná včas vyskočit, bude-li kam.

Ať už za to může guvernér Fedu James Powell a jeho záplava levných dolarů, nebo investorská hra na kuře, kdy musí jít nervy chvíli stranou, obojí znamená, že burzovní trhy, podobně jako projevy na nominačních sjezdech, ztrácejí kontakt s realitou. Těžko si představit vyšší stupeň rizika. A těžko může svůj post obhájit prezident, kterému se události vymkly z ruky.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Zbyněk Fiala: Zombie z bažin Zbyněk Fiala: Biden zezelená Zbyněk Fiala: Harrisová znamená krok doleva Zbyněk Fiala: Pompeo a bezpečnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.