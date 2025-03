Zdeněk Jemelík: Zpráva o podmíněném propuštění vězně

První veřejné zasedání se uskutečnilo 25.července 2023. Soud zamítl žádost o podmíněné propuštění. Jeho rozhodnutí zrušil dne 7.září 2023 stížnostní soud pro zásadní (ve skutečnosti domnělou) procesní chybu. K zrušení došlo jen proto, že protokol z veřejného zasedání neobsahoval záznam o vyslovení souhlasu žadatele s konáním veřejného zasedání, přestože mu obsílka byla doručena až 4 dny před zasedáním. Stížnostní soud současně zamítl stížnost Chamurappi z.s., protože dle jeho právního názoru předkladatel nabídky na převzetí společenské záruky nemá právo stížnosti. Podotýkám, že jiné tři soudy vyřídily stížnosti Chamurappi z.s. jako samozřejmost.

Druhé veřejné zasedání se konalo dne 24.listopadu 2023. Soud opět nevyhověl žádosti o podmíněné propuštění. Předsedkyně senátu odmítla postoupit mi kopii protokolu ze zasedání s odůvodněním, že nejsem stranou řízení.

Stížnostní soud usnesení zrušil dne 16.ledna 2024, kdy současně nařídil přibrání znalců z oboru psychologie a psychiatrie. Předsedkyně senátu přibrala znalkyně až po mé intervenci dne 6.května 2024. Poskytla jim lhůtu na vyhotovení znaleckého posudku do 31.ledna 2025. Znalecký posudek nese datum 30.ledna 2025, ale dne 5.února 2025 jej soud ještě neměl a urgoval dodání. Nicméně s obsahem posudku jsem spokojen. Znalkyně popsaly pana odsouzeného přibližně shodně s mými poznatky.

Žadatel o podmíněné propuštění si mohl hypoteticky zkrátit pobyt ve vězení až o 5 let. Ale soudy mu z pětiletého koláče odkrojily téměř dva roky. Zdá-li se někomu z čtenářů průběh tohoto řízení poněkud podivný, potvrzuji, že ani mně se nelíbil. Oslovil jsem v této souvislosti tři kárné žalobce kvůli procesním deliktům (nikoli kvůli nevyhovění žádosti), ale u žádného jsem neuspěl. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek jeden kárný podnět vyřídil smířlivě (poklesek není tak intenzivní, aby byla nutná kárná žaloba), ale druhý odklidili úředníci z jeho dosahu do rukou jiných kárných žalobců, kteří mé výhrady nesdíleli.

Úloha spolku Chamurappi z.s. v tomto řízení je nestandardní. Především Chamurappi z.s. podporuje obhajobu odsouzených L.L. a J.L. v trestním řízení, v němž měl žadatel o podmíněné propuštění R.Š. původně postavení spoluobžalovaného a v dalším vývoji se stal svědkem na straně obžaloby. Později Chamurappi z.s. přešel k vyvolání dokončení vyšetřování závažné trestné činnosti ke škodě L.L. a J.L., kterou vyvolal R.Š. Její objasňování brzdil mlčením. Podpora jeho žádosti o podmíněné propuštění je odměnou za to, že nakonec začal spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a poskytl svědectví proti dříve neustanoveným pachatelům, plnícím jeho zločinnou zakázku. Bez jeho součinnosti by zůstala zachována jistota beztrestnosti celé skupiny jeho spolupachatelů.

Vývoj R.Š. sleduji několik let. Nabyl jsem přesvědčení, že ve výkonu trestu o sobě přemýšlel a ztratil chuť pokračovat v životě kriminálníka. Předpokládám, že po propuštění povede řádný život a aspoň začne o tři roky dříve splácet odškodnění poškozeným, na které by ve vězení nevydělal.

Od založení Chamurappi z.s. v listopadu r.2017 jsme účinkovali v šestnácti procesech, z toho 14x úspěšně (viz přehled v sekci Stanoviska a petice na webu spolku Chamurappi z.s. ) (zde). Až dosud se žádný z našich chráněnců nevrátil za mříže. Dávali jsme přednost předkládání návrhů na podmíněné propuštění před nabídkami převzetí společenské záruky. Bylo to výhodnější: jako představitel navrhovatele jsem seděl v lavici obhajoby, žadateli jsem při jeho výslechu viděl do tváře. Směl jsem klást otázky nejen jemu, ale i dalším „účinkujícím“ a podávat procesní návrhy. Samozřejmě jsem dostal protokol z veřejného zasedání. Ale ministryně Marie Benešová, bývalá předlistopadová prokurátorka, asi usoudila, že demokracie už je příliš a úpravou trestního řádu právo na podávání návrhů na podmíněné propuštění zájmovým organizacím občanů vzala. Jako předkladatel nabídky převzetí společenské záruky sedím v prostoru pro veřejnost. Mandantovi vidím záda a do řízení nezasahuji, pokud předseda senátu nezatouží vyslechnout mě jako svědka. Na námitky, s nimiž jsem se obrátil v této věci na ministra a různé poslance, nebere nikdo zřetel. Náprava by byla možná jednoduchou úpravou kancelářského řádu soudů.

Vysokou úspěšnost našich žadatelů o podmíněné propuštění přičítám především jejich pečlivému výběru. Převážně jsme takto podpořili odsouzené, jejichž obhajobu jsme podporovali neúspěšně někdy i řadu let, takže jim s klidnou myslí můžeme projevit důvěru. Myslím ale, že svou roli může sehrát také pocit úlevy soudce, jenž se skrytě dělí s občanskými aktivisty o odpovědnost za rozhodnutí, které je vždy do určité míry „sázkou do loterie“.

Kdysi jsem slíbil jednomu „doživoťákovi“ , že podpořím jeho žádost o podmíněné propuštění, pokud se toho dožiji. Jinak s účastí na dalších případech již nepočítám, i když další zájemci o tuto službu by se časem jistě našli.