Zdeněk Joukl: Nikdy více koalice. Proč?

Některá města dokonce připravují nebo již vytvořila koalice, které vylučují vítěznou stranu. Po „vyšachování“ budou někteří voliči pochybovat o smyslu voleb a příště k volbám již nepřijdou. Může se jim někdo divit, když strana, kterou by v životě nikdy nevolili je najednou v „koalici“ se stranou, kterou volili? Koalice často tvoří lidé s chorobnou touhou po moci. A také lidé úřednického typu, kteří si snaží zjednodušit povolební práci.

Občan si přeje, aby zvolení zástupci v tajném hlasování zvolili své vedení, a aby co nejdříve začali pracovat k jeho prospěchu. Vždyť si své zástupce (zaměstnance) také platí. Jak je možné, že správní a dozorčí rady akciových společností, různá předsednictva, spolky a podobně dokáží smysluplně fungovat bez „koalic“ a politikům to dělá problémy? Jak je vůbec možné, že se tvoří koalice, které nejsou zmíněny v naší Ústavě? Nevznikají koalice jen proto, aby si politici zjednodušili svou práci na úkor demokracie? Co když jsou všechny koalice protiústavní?

Cílem politiků by měl být spokojený občan, což je často v rozporu s koaličním způsobem vládnutí. Například proto, že dobré návrhy a náměty stran mimo koalice jsou často ignorovány a dokonce - včetně autorů - zesměšňovány. Proto by koalice stran měla být nahrazena koalicí zdravého rozumu a čistého svědomí, jak je to uvedeno ve slibu poslanců a senátorů: „Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Zastupitel, který je v koalici, je nucen hlasovat s ní, i když je to v rozporu s jeho vědomím a svědomím! Takže porušuje svůj volební slib. Jinak by ho strana totiž v příštích volbách nepostavila na kandidátku nebo by ho dokonce vyloučila ze svého středu.

Povolební koalice je možno považovat za kartelové dohody, které jsou ovšem v hospodářství zakázané. Logicky by měly být zakázané také zmíněné koalice. Nutno tedy zvážit, zda na strany, které jsou v politické koalici, nepodat trestní oznámení. Celou záležitostí by se mělo také zabývat Ministerstvo financí. "Koaličním" stranám by měl být zastaven přísun státních peněz, protože narušují volnou soutěž politických stran, která je zaručena Ústavou.

Demokracii je prý třeba bránit každý den, tak jsem se tedy o to pokusil.



Zdeněk Joukl,

autor je praktický sociolog, Senior roku 2013 a bývalý dlouholetý „opoziční“ zastupitel města Desná

autor: PV