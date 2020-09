ODS nám rovná páteř? Zbořil něco připomenul Vystrčilovi. Rusko a Německo? Temné srovnání

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „U nás doma si často myslíme, že mezinárodní politika se dělá podobně, jako si myslel hrdina Osudů dobrého vojáka Švejka – zabili jste mi strejčka, tady máte přes... (cokoliv),“ podotýká v souvislosti s cestou předsedy Senátu na Tchaj-wan politolog Zdeněk Zbořil a dodává: „To by ještě nebylo to nejhorší…“ Vyjádřil se také k absenci premiéra v Otázkách Václava Moravce. „Nápad s prázdnou židlí se mi líbí, konečně by se ukázalo, kdo se domnívá, že bez OVM se nedá dělat politika a kdo si myslí pravý opak.“ V Rozjezdu komentuje i snahu zablokovat projekt Nord Stream 2: „Dokonce i osud pana Navalného může v této bezohledné válce sehrát nějakou roli, a snad se jednou dozvíme, v čích zájmech měl být obětován.“

Prezident Miloš Zeman v pořadu Partie označil cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila za „klukovskou provokaci“ a oznámil, že již ho nebude zvát na pravidelná setkání s dalšími ústavními činiteli ke koordinaci zahraniční politiky. Jeho uskutečněná cesta na Tchaj-wan, se podle něj zásadně odchylovala od dohodnuté zahraniční politiky státu. „Jeho návrh na cestu odmítli krátce všichni a on přesto na ten Tchaj-wan jel. A já tedy konstatuji, že předsedu Senátu na tyto porady nebudu zvát, protože pokud někdo nerespektuje pravidla hry, nemůže tuto hru hrát,“ uvedl.

„Je to prezidentova odpověď, jeho stanovisko a jeho volba. A také naplnění ústavou mu daného práva zastupovat jako hlava státu ČR dle čl. 63 jinou možnost, jak ovlivnit ostatní ústavní činitele, aby se dohodli na společné zahraniční politice, prezident vlastně nemá. Vůči panu předsedovi Senátu je to však jen symbolické gesto a o celém problému se bude muset jednat,“ říká politolog Zdeněk Zbořil.

Vystrčil na vyjádření prezidenta reagoval v další části Partie. Podle něj hned třikrát lhal. V rámci debaty o velvyslanci Čínské lidové republiky mu pouze nebylo doporučeno, aby na Tchaj-wan jel. „Druhá lež je ta, že se každého čtvrt roku konají schůzky nejvyšších ústavních činitelů,“ pokračoval předseda Senátu s tím, že v červnu žádná porada nejvyšších ústavních činitelů nebyla. „A ta třetí lež, která mě nejvíc mrzí, je ta, že jsem označil Tchaj-wan za samostatný stát,“ odkázal Vystrčil na svou tiskovou konferenci na Tchaj-wanu.

„Především pan senátor urazil nebo se pokoušel urazit prezidenta republiky tím, že jej označil za trojnásobného lháře. Navíc v době jeho nepřítomnosti. My, kteří nejsme takovým jednání přítomni, si musíme vybrat jednu nebo druhou stranu a rozhodnout se, které budeme věřit. Já mohu potvrdit, alespoň podle zpravodajství Jakuba Szantó z průběhu pobytu delegace Senátu a přizvaných podnikatelů na Tchaj-wanu, že jsem neslyšel pana Vystrčila mluvit o nezávislosti Čínské republiky,“ uvedl Zbořil.

„Ale protože se nejednalo o nějakou pracovní návštěvu pánů senátorů, ale o schválenou symbolickou cestu ‚za demokracií‘, odhlasovanou významnou většinou z 81 senátorů, navíc pod praporem boje za svobodu a demokracii proti implicitně předpokládané nesvobodě a nedemokracii v ČLR, nelze se divit, že kdo chtěl v Evropě i ve Spojených státech tuto cestu považovat za krok k emancipaci Čínské republiky, tak ji za takovou, jak svědčí i její ohlasy v některých evropských zemích a v EU, lze považovat. Slovíčkaření zde není na místě a politický význam této anabáze je těm, kteří s ní souhlasili, stejně jako těm, kteří s ní nesouhlasili, jasný,“ dodal.

Premiéra urazily některé Vystrčilovi výroky, říká, že pomlouvá ústavní činitele, dopálila ho slova „o narovnání páteře.“ Také v Partii zmínil: „On a ODS má znak toho ptáka, tak on vlastně kálí do našeho hnízda, do hnízda, které se jmenuje Česká republika.“ Připomenul, že ani panu Jaroslavu Kuberovi nedoporučoval cestu na Tchaj-wan. Zmínil, že ani Václav Havel nebyl ve funkci na Tchaj-wanu, protože respektoval politiku jedné Číny. Zdůrazňoval, jak funguje zbytek světa.

„Reakce byla trochu temperamentní, ale poslouchat od téměř zakládajícího člena ODS slova o narovnávání páteře a nepřímo tvrdit, že ti ostatní ji rovnou nemají, by asi nenechalo chladným i mnohem zkušenějšího politika, než je Andrej Babiš. Také vzpomínka na Václava Havla byla namístě, protože se pan předseda Senátu trochu nadbytečně odkazoval na politickou pověst prvního prezidenta ČR, která není bezúhonná, ale patří k ní i to, že rodnou stranu pana Vystrčila označil za odpovědnou z ‚blbé nálady‘. O které však během návštěvy senátorů v Tchaj-peji nepadlo ani slovo. Jako kdyby ti bývalí i současní členové ODS už dávno stáli vzpřímeně a byli přímo symboly kapitalismu a jeho občanských ctností,“ komentuje Zbořil.

Miloš Vystrčil převzal na Tchaj-wanu medaili za parlamentní diplomacii. Přitom zákonodárcům s odvoláním na slavný výrok amerického prezidenta Johna Kennedyho řekl: „Jsem Tchajwanec.“

„Přepokládám, že pan předseda Senátu vysvětlil svým ‚tchajwanským krajanům‘, že Parlament ČR je dvoukomorový, a že on je předsedou jen jedné z nich. Přesto, že při všech možných příležitostech zdůrazňoval, že je druhým nejvyšším ústavním činitelem ČR, mohl je také upozornit, že byl do Senátu zvolen legitimní, ale přece jen opticky pozoruhodnou většinou hlasů,“ říká Zbořil.

„Nejsem si také jistý, zda z čínštiny do češtiny přeložené slovní spojení „parlamentní diplomacie“ je terminus technicus, anebo nějaký nesprávný překlad. V každém případě jeho význam je dvojí. Buď je to výkon diplomacie parlamentem, nebo se naznačuje, že v ČR ještě existuje diplomacie neparlamentní, ke které by mohl mít leckdo vážné výhrady,“ dodal.

Hovoří se o tom, jaké obchodní zakázky může přinést cesta na Tchaj-wan, ale i tom, jaké bude mít dopady na podnikatele, kteří obchodují s Čínou.

„U nás doma si často myslíme, že mezinárodní politika se dělá podobně, jako si myslel hrdina Osudů dobrého vojáka Švejka – zabili jste mi strejčka, tady máte přes... (cokoliv). To by ještě nebylo to nejhorší,“ uvedl Zbořil.

„Nemyslím si ale, že to bude tak přímočaré, jak si myslí ti, kteří se obávají, že pražská SK Slavia bude hrát čínskou fotbalovou ligu, a že sešívané dresy s rudou hvězdou na hrudi budou pobíhat po čínské zelené trávě. Jistě ale dojde na utužení byrokracie ve vzájemných obchodních stycích a ta urážka, o které se v ČLR domnívají, že byla účelem této cesty na Tchaj-wan, bude mít ohlas ve finančním světě. Zda nám v takových případech pomůže ‚evropská solidarita‘, si nejsem vůbec jistý,“ dodal.

Prezident dal v Partii také najevo, že nemá nic proti tomu, aby živnostníci dostali jednorázovou pomoc od státu, aby senioři dostali jednorázovou pomoc od státu a tak podobně. Důrazně však varoval před kroky, které vytvoří velké ekonomické díry v rozpočtu, jako je zavedení daně ve výši 15 procent. Tím může rozpočet přijít o 70 až 90 miliard korun rok co rok, a tím vznikne problém, z čeho financovat zdravotnictví, výstavbu dopravní infrastruktury a tak podobně.

„Nepovažuji se za kompetentního tento problém vůbec komentovat. Dokonce si ani nejsem jistý, zda v souvislosti se současnou situací můžeme mluvit o depresi nebo krizi, ze které bude možné se dostat pomocí EU, nadnárodních korporací nebo velkých bank a finančních institucí. To je otázka pro vzdělaného a tvořivě uvažujícího ekonoma a jak víme, často i nositelé Nobelových cen za ekonomii se dokážou zmýlit,“ podotýká Zbořil.

Trumpův politicko-ekonomický slogan Amerika first! je národním tunelem

V Partii se prezident ještě vrátil k návštěvě ministra zahraničí USA Mikea Pompea v Česku. Prý mu sdělil, že pokládá za drzost mluvit Česku do toho, koho si pozve do tendru na výstavbu nových bloků jaderných elektráren nebo na výstavbu 5G sítí. Zvlášť, když Američané technologii 5G sítí zatím nezvládli, a firma Westinghouse, která staví jaderné elektrárny, už nepatří Američanům, nýbrž Kanaďanům. „Pan Pompeo lobboval proti Číňanům, případně proti Rusům, ale neměl co nabídnout,“ usmíval se prezident.

„Také o tomto problému nemám žádné důvěryhodné zprávy. Třeba si to během svého několikaminutového setkání oba pánové vysvětlili. To, že Trumpův politicko-ekonomický slogan Amerika first! je národním tunelem, ví každý, kdo slyší, jak americký prezident ‚nacionalizuje‘ světovou politiku a ekonomiku v duchu uvažování imperiálního 19. století. Takový ‚kosmický pohled‘ na národohospodářské soustavy naší doby, nacionalizace zakázky, kterou je stavba jaderných elektráren, je jen odváděním pozornosti od toho, kdo a co chce financovat, na čem chce vydělávat a o kom si myslí, že to nakonec zaplatí. Třeba nám to ale jednou pomůže pochopit, proč se vojáci české armády pohybují v blízkosti uranových dolů v Mali, kdo ve Francii vyrábí jaderné palivo pro tyto zdroje energie, a kde se všechny tyto komplikované finanční operace kontrolují. Dovolím si tvrdit, že to možná nevědí ani naši demokraticky zvolení zástupci lidu, ale že dobře vědí, jaké úkoly musí plnit a co je jim občas dovoleno říct nebo udělat,“ komentuje politolog.

„Já to pokládám za drzost, a když jsem mluvil s panem Pompeem, tak jsem řekl, že si sami budeme rozhodovat o tom, koho pozveme do tendru. Já bych k tomu ještě dodal jednu věc: Není to jen drzost, ale je to komická drzost,“ uvedl také Zeman.

„Opakovaně při podobných příležitostech cituji epigram Karla Havlíčka Borovského, ve kterém se vypráví, jak ve Švejcarech, v demokratském kraji, ‚…sed´ si vedle orla vrabčák smělý dosti, začimčařiv cosi o rovnosti‘. Přesto, že nám to paní komisařka Jourová nedoporučuje, dovolím si konstatovat, že ten vrabec špatně dopadl, orel jej sežral místo naučení, ‚že přec vrabčák orlu roven není‘. Autor to napsal před jeden a půl stoletím, ale připomínat si to můžeme ještě dnes,“ podotýká Zbořil.

Premiér nepovažuje za nutné účinkovat jako kompars

V Otázkách Václava Moravce měl debatovat s předsedou Pirátů premiér, jenže nedorazil. Jeho tým se podle slov Moravce k pozvánce ani nevyjádřil. Moderátor tedy alespoň vystavil prázdnou židli se štítkem – premiér. „Dodávám, že k diskuzi před šesti týdny byl také pozván premiér Andrej Babiš. Od data 27. července jsme tiskového mluvčího opakovaně žádali o jakékoliv vyjádření a od 27. července jsme onu písemnou korespondenci učinili 3., 14., 20., 24., 25. a 31. srpna. Mezitím jsme se pokoušeli mnohokrát o telefonický kontakt a poslali víc než desítku sms zpráv. Odpovědi nikdy nedorazily,“ popisoval Moravec za častých záběrů na prázdnou premiérovu židli ve studiu. „ČT mi tady diktovala, kam mám v neděli jít, tak já jsem jim řekl, že půjdu, kam budu chtít!“ vysvětlil Babiš v Partii na Primě.

„Zřejmě pan premiér nepovažuje za nutné účinkovat jako komparz v pořadech à la OVM.

Snad by stačilo konstatovat ono biblické – nehledej brvy v oku druhého, nevidíš-li břevna v oku svém. Ale ten nápad s prázdnou židlí se mi líbí, konečně by se ukázalo, kdo se domnívá, že bez OVM se nedá dělat politika a kdo si myslí pravý opak,“ podotýká Zbořil.

Samozřejmě že počet zemřelých je důležitější než čísla, kolik lidí bylo testováno

Počty nakažených novým koronavirem rostou. Premiér Babiš zdůrazňuje, že hlavní je počet lidí v nemocnicích, prezident hovoří o tom, že klíčový není počet nakažených, ale zemřelých.

„Andrej Babiš tím vlastně jen upozorňuje na to, co si myslí běžní občané i lidé například z akademického prostředí. Velká část médií si celou záležitost vykládá jako přímý přenos ze sportovního utkání, zahlcují se statistickými daty, která mají jen omezenou vypovídací hodnotu a potřebují nikoli bulvární komentáře, ale chladnou analýzu odborníků různých profesí,“ říká Zbořil.



„Samozřejmě že počet zemřelých je důležitější než čísla o tom, kolik lidí bylo někde testováno nebo bylo nakaženo. Ale to je jen první krok k pochopení celého problému. Tato data se musí nejen sebrat a analyzovat, vyhodnotit a uvést do souvislostí. Události okolo českých a mezinárodních utkání v kopané ukázaly, že nestačí ani statistika, ani lékařské posudky, ale protože jde také o miliony, tak je důležitá individuální i skupinová odpovědnost. Ani nejlepší světoví epidemiologové ji nedokážou nařídit.

Stále ještě mnoho obyvatel ČR, typická je proto i Praha, kde jak víme, je největší výskyt mistrů světa na metr čtvereční, věří, že zajet si zaplavat do Chorvatska, proběhnout se po New Yorku nebo demonstrovat v Berlíně, není nebezpečné. Protestující paní Peterková v tom nepomůže, dokonce i slovutní profesoři okolo Univerzity Karlovy jsou jen „vědci a žádní světci.“ Tak si to musíme vyzkoušet metodou pokus–omyl a obávat se, že sice hranice ČR neuzavřeme, ale že je zavřou naši sousedi,“ dodal.

A jak vážně lze brát nové počty nakažených, které sledujeme každý den?

„Jsou to jen orientační data, a proto sleduji, kdo, jak a kde je komentuje a analyzuje. A spoléhám, pokud už někdy nezklamali, na poctivost jejich konání a odpovědnost vůči spoluobčanům,“ říká politolog.

Víme, že ekonomická válka se vede bezohledně…

V Německu roste tlak na pozastavení projektu Nord Stream 2. Kvůli otravě Alexeje Navalného zaznívají názory o tom, že není dobré zvyšovat energetickou závislost na Rusku. A tak se nabízí otázka, zda může dojít k zastavení projektu a co by to znamenalo?

„To je opravdu zajímavá otázka. Víme, že ekonomická válka se vede bezohledně, že jsou v zájmu vítězství anebo alespoň jedné vyhrané bitvy obětovány, slovy pan Vystrčila, nejen groše, ale i ideje a ideály, osudy celých národů, ničena příroda a ropná skvrna z japonského tankeru si klidně pluje na jižní polokouli neznámo kam,“ komentuje Zbořil.

„Dokonce i osud pana Navalného může v této bezohledné válce sehrát nějakou roli, a snad se jednou dozvíme, v čích zájmech měl být obětován. Protože mnozí známe historii ‚přivlastňování si okolní přírody‘ v zájmu dosahování prosperity a neohraničitelných zisků, není zastavení nebo dokončení projektu Nord Stream 2 otázkou, která se dá snadno zodpovědět. Nejde jen o nic jiného, než kdo bude v této právě probíhající válce vítězem a kdo poraženým,“ dodal.

Zablokování žádá i někdejší šéf poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz. Merz je po šéfovi zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbertu Röttgenovi druhým konzervativním uchazečem o post po kancléřce Angele Merkelové. „Navzdory pochybnostem jsem dosud byl pro pokračování stavby potrubí. Ale po otravě Navalného musí Evropa zareagovat. Navrhuji okamžitě stavbu na dva roky zablokovat, navrhuji tedy moratorium," řekl dnes Merz deníku Bild. Jeho vyjádření přinesla ČTK.

„Asi do toho pan Röttgen vidí lépe než my a má to dobře spočítané. Náhlé prozření, dříve se tomu říkalo, že někomu spadly šupiny z očí, bylo a je vždy trochu nedůvěryhodné. Ve Vyskočilově a Havlově Autostopu se takové ‚šupiny‘ dokonce dávaly kolovat.

Ale připomíná to opět trochu zapomenutého Haškova generála, který miloval rychlé polní soudy,“ říká Zbořil.

„Jisté ovšem je, že mluví v zájmu nějaké významné politicko-ekonomické skupiny a kombinace Navalnyj-novičok není náhodná. Nemá pan Navalnyj dokonce pas SRN?

Trochu to připomíná ‚přepadení‘ německé rozhlasové vysílačky v Gliwici polskými ‚diverzanty‘ v předvečer útoku na Polsko 1939. Také to vymyslel někdo v Německu, a to přímo hlavou. A osud těchto převlečených polských útočníků byl jako u podobných akcí ‚vymyšlených od stolu‘ také příkladný,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



