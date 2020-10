Prymula? Jde tu o víc. Lov. Doktor Zbořil jde proti proudu

ROZHOVOR „V tsunami pomlouvačných článků…“ Politolog Zdeněk Zbořil po návštěvě premiéra v Lánech zásadně komentuje kauzu ministra zdravotnictví Romana Prymuly. „Jak ‚rafinovaně‘ se střílelo z opozičních řad, když bylo třeba zlikvidovat ministryni obrany Vlastu Parkanovou, potom předsedu vlády Mirka Topolánka a nakonec, samozřejmě i jeho nástupce Nečase,“ podotýká. Zmiňuje, že plán nebo manuál s názvem Se svobodou ke svobodě je připraven, jen revolucionářů se nedostává. „Chce to jen několik profesionálů a může se to začít mydlit.“ Doktor Zbořil mluví o osobním poučení: „Nemluvit s novináři, a pokud to jde, vyhnout se jim.“

Ministra zdravotnictví přistihli novináři v noci v restauraci bez roušky. A vše nabralo rychlý spád. Premiér Andrej Babiš už se sešel s prezidentem v Lánech a v úterý se má sejít nový kandidát na post ministra zdravotnictví s prezidentem. Co říkáte výsledku schůzky v Lánech?

V pátek, snad už od rána se zpravodajové přetahovali, kdo bude novým ministrem zdravotnictví. Zřejmě to ani známé investigativce nezajímalo. Ale došli k názoru, že to bude někdo z Prahy Motola, Prahy Vinohrad a z Brna – informace k nezaplacení! Bylo to trochu jedno, protože nikdo z tázajících nevěděl moc o jejich CV. Dokonce se ani nepodařilo zjistit, kdo za tím vším stojí, a kdo to zorganizoval. Fantazii se ještě teď nekladou žádné překážky.

Kdo z těch tří je nejkompetentnější, ke komu si zajít pro radu, zas tak nikoho moc nezajímá. Hlavně aby nepodváděl a nosil po ministerstvu zdravotnictví roušku. V TOP 09 a ODS jsou na to přísní a mohli by vyvolat i vládní krizi.

Ve vládě Roman Prymula končí. Měl premiér na vybranou?

Samozřejmě by premiér měl a mohl zvážit, zda se v poslední době „ve veřejném zájmu“ nepodnikají lovy beze zbraní na politiky. A nemusí to být jen členové koaliční vlády. Ještě dobíhá skandál se zpoza rohu odposlechnutou hanlivou větou paní ministryně Maláčové, a už je výstřel většího kalibru. Český politik by si měl pamatovat, jak „rafinovaně“ se střílelo z opozičních řad, když bylo třeba zlikvidovat ministryni obrany Vlastu Parkánovou, potom předsedu vlády Mirka Topolánka, a nakonec, samozřejmě, i jeho nástupce Petra Nečase. A v jedné době populárního odboráře. Dnes se ani nechce té bizarní pomluvě věřit.

Premiéra a žádného politika samozřejmě neomlouvá jeho naivita a to, že neví, k jakým špinavostem v české politice dochází a docházelo. Na Staroměstském náměstí se může sejít několik tisíc lidí bez roušek, ale ministr zdravotnictví je symbolem právě zahájeného proticovidového vládního programu. Proto se také může stát obětí strachu z nerozumu.

Mezitím, co ho opozice trhala na kusy, Roman Prymula tvrdil, že „toho tolik neprovedl“. Ztratil skutečně tímto skandálem Prymula zcela důvěru?

Kdo jezdí autem, ví, že někdy si při vystupování zapomene roušku nasadit. Předpokládám, že se to dá snadno napravit, není to snad hrdelní zločin. Ale ministr zdravotnictví zřejmě neví, že je pod kontrolou závistivých očí, které jeho slova a činy mají pod drobnohledem. Jde přeci o Babiše, ani ne tak o Prymulu. To se nedá odpustit, ale zdá se mi, že s tím pan Prymula, neustále opozicí titulovaný jako plukovník, může seknout a vyzvat k hledání konkrétních viníků současného stavu, i na úrovni velkých měst, včetně Prahy a důležitých regionů.

Do jaké míry se podepíše to, že Prymula zdiskreditoval sám sebe, i na důvěryhodnosti opatření, která prosadil? Budou to lidé takto spojovat?

To všechno záleží na mediální masáži občanů ČR. A pokud někdo pro opoziční strany nevymyslí nějaké jiné šidítko, budeme se tím bavit až do voleb.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek vysvětloval, že potřebovali probrat misi vojenských zdravotníků ze Spojených států. Co k tomu říci?

Bylo chování Prymuly „plivnutím do tváře“ všech zdravotníků, kteří bojují v první linii?



To jsou až příliš silná slova hodná parlamentních kuloárů na Malé Straně. Do čích tváří naplivalo to veselení s poslanci opozičních stran, když jedli, pili a hodovali s přátelsky sobě nakloněnými lékaři a sestrami na Karlově mostě? Bylo to jistě okázalejší než v restauraci pod Vyšehradem.

Mělo by dojít k výměně celého kabinetu? Kdo by měl nyní uchopit moc a jaká opatření učinit, pokud jde o covid-19?

To je v tomto interview otázka nejzásadnější. Plán nebo manuál s názvem Se svobodou ke svobodě je připraven, jen revolucionářů se nedostává. To pisklavé volání na Staromáku také nevypadalo moc slavně. Svoboda, Svoboda a rychlý ústup do postranních ulic na velkou revoluční organizaci nevypadalo, ani na mejdan dovezený ze zahraničí. Ale co není, může být. Chce to jen několik profesionálů a může se to začít mydlit.

Existuje vůbec v ČR společenská a politická autorita, ke které by se národ mohl upnout?



Myslím, že nikoliv; a pokud si v Praze 6 myslí, že by jí mohla být Marie Terezie, tak se hodně mýlí. Ale ani jim tam zřejmě nejde o společenskou autoritu, ale jen o těch třiatřicet stříbrných.

Pane doktore, po skandálu s profesorem Prymulou, jde o zlomový okamžik, změní se nějak chování veřejnosti? Jak Češi asi zareagují?

Asi budou reagovat spíš nějakou infekcí záští a nenávistí. To máme vyzkoušené. Hlavně najít nějakého viníka a nezabývat se tím, jak jsme ke všemu přispěli sami.

Jak hodnotit práci médií? Zaslouží si reportéři, kteří Prymulův výlet zdokumentovali, pochvalu?

Nikoliv, a myslím, že je to styl práce, který nemá s žurnalistikou nic společného. Je to služba namáhavá a také mívá své oběti. Kdo rád riskuje, ať si to zkusí. Někdy se to vyplácí, někdy se na to umírá. Jen takový svobodomyslný novinář nesmí opisovat z dějin, a rychle pochopit, kdo se umí stejně rychle dát do služeb někoho jiného. Pro mne je hlavním poučením – nemluvit s novináři, a pokud to jde, vyhnout se jim.

