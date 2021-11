Rakušanův průšvih. Na Michalika toho prasklo hodně. Koho normálního by napadlo toto pustit do vlády, nechápe Bok

VHLED MICHALA BOKA Skončí Michalik ještě dříve, než začne? Tuto otázku si v pravidelné rubrice klade politolog Michal Bok. Jak moc musíte být odstřižení od reality, abyste do vlády navrhli solárního barona, přemítá nad nominantem v budoucí Fialově vládě a dodává, že takový krok by zdánlivě nikoho normálního vůbec nenapadl. Hnutí STAN a Vít Rakušan ale podle něj opět ukazují, jak moc velcí jsou pokrytci.

Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 0% Není to v pořádku 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4765 lidí

Nemá smysl teď a tady polemizovat, jestli je nebo není v pořádku, když premiér vlastní média, agrokomplex, podniká ve zdravotnictví, chemickém průmyslu a Bůh ví kde všude ještě. Podstatné je, že když tohle všechno kritizujete a říkáte, že je to špatné, nemůžete to sám dělat.

Nebo můžete, ale pak riskujete, že vám to voliči spočítají, protože si (dost možná oprávněně) začnou myslet, že si o nich myslíte, že jsou úplní idioti. Přesně tohle ale právě teď dělá STAN.

Jejich kandidát na ministra průmyslu a obchodu Věslav Michalik sice může být odborník, ale pokud jste strávili jako STAN 8 let v opozici kritizováním Andreje Babiše, nemůžete prostě do vlády poslat někoho s hodně podobným profilem a podobně kontroverzní minulostí.

Abyste tohle věděli, nemusíte mít doktorát politických věd z Leningradu, stačí jen selský rozum nebo nějaký základní politický cit a emoční inteligence. Nic z toho se však STAN očividně nedostává.

V čem je Michalikův problém?

Věslav Michalik je nezpochybnitelně chytrý, bohatý a úspěšný člověk. Vystudoval jadernou fyziku. Pracoval v akademii věd a později udělal kariéru v bankovnictví. Policie ho sice v minulosti vyšetřovala pro podezření z daňových úniků, ale nic se neprokázalo. I tak by měl každý v politice zpozornět a Michalik samotný by se měl dobře připravit.

On si ale řekl ne. Takže už jako kandidát koalice PirSTAN na ministra průmyslu a obchodu prohlásil, že nevidí důvod, proč by se před vstupem do vlády měl zbavovat majetkových podílů v solárních elektrárnách.

Já ho ale vidím a vidět ho musí každý, kdo není úplný politický analfabet. Prostě nemůžete, nebo byste alespoň ve slušné společnosti neměli, spoluvlastnit solární elektrárny a zároveň být ministr, který má v popisu práce stanovovat, jakým způsobem budou právě solární elektrárny podporovány z peněz daňových poplatníků.

Navíc, bavíme se tady o solárních elektrárnách. Fotovoltaika nemá v Česku dobrou pověst. Je spojena s podezřením z korupce a s jedním z největších skandálů a tunelů, které se kdy v historii naší země udály.

Asi je to legitimní byznys, ale není to právě z důvodu téhle svojí historie něco, čím byste se chlubili. A vůbec bych se nedivil, kdyby vaše děti ve škole radši říkaly, že „fotr tančí nahej v baru u tyče“, než aby přiznávaly, že jste solární baron.

Sto milionů z Kypru

A aby toho nebylo málo, na Michalika prasklo, že jeho firmy získaly v přepočtu více než 100 milionů korun z neprůhledných firem na Kypru. Člověk asi nemusí být Colombo nebo Sherlock Holmes, aby pochopil, že to ve skutečnosti není žádná půjčka, ale že je to velmi pravděpodobně daňová optimalizace.

To znamená, a teď spekuluji, protože se panu Michalikovi nechtělo platit daně (komu by se taky daně platit chtělo?), tak nějakým způsobem vyvedl peníze do té neprůhledné kyperské struktury a z ní si je pak poslal do Česka jako půjčku. Taky je klidně možné, že to nejsou jeho peníze. Ostatně ani ty firmy nejsou pouze jeho.

Podstatné však je, že to má celé pachuť něčeho nekalého, podezřelého a v politice nepřijatelného. Je to jako chodit se svoji sestřenicí. Asi to dělat můžete, ale musíte se smířit s tím, že se už jen z té představy části lidí dělá blivno.

Psali jsme: Problém pro Fialu. Už si toho všímají i spřátelená média. Znalec tuší, co může přijít. Nevyhnutelně

O čem to vypovídá?

Celá kauza Michalik je smutným vysvědčením české politiky. Ukazuje totiž, jak je neprofesionální. Člověk by čekal, zvláště u PirSTAN, že si svoje kandidáty do vlády předem prověří.

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

A stejně tak by člověk čekal od Věslava Michalika, tedy od člověka, který dokázal vydělat desítky a možná stovky milionů korun, že bude schopný se na vstup do vlády náležitě připravit. Takže třeba svůj majetek podobně jako Andrej Babiš vloží do nějakého svěřenského fondu.

Nebo že si nechá udělat nějaký audit, ale hlavně, že bude připravený komunikačně, že bude schopen a umět říct, bylo to takhle a takhle, vydělal jsem tolik a tolik, dávám práci X lidem a každý rok odvádím na daních Y. A k tomu navíc podporuji tyhle a tyhle dobročinné spolky, charitativní organizace, dětské domovy, útulky pro zvířata, doplňte si sami.

Ostatně přesně touhle jednoduchou argumentací dokázal Andrej Babiš osm let odrážet všechny útoky na své podnikání. Michalik nemusel nic vymýšlet, stačilo to od Andreje Babiše zkopírovat. Věslav Michalik si ale řekl ne, a teď by úplně stejné ne mělo říct STAN a jejich koaliční partneři jeho vládnímu angažmá.

Jinak riskují, že Michalikova kauza ulpí na celé vládě a bude ji pronásledovat celé čtyři roky. Pokud se vůbec čtyř let své existence dožije.

EDIT: Po dopsání tohoto článku zveřejnil Věslav Michalik na svém twitteru následující prohlášení: „Za poslední dva dny proběhla v médiích smršť ohledně podnikání mé rodiny. Proto ve čtvrtek vysvětlím všechny okolnosti podnikání rodiny i to, že na něm není nic pochybného. Předem říkám, že majitelem dotčené kyperské firmy je moje žena.“ Pan Michalik tak nahrává mojí domněnce, že celá kyperská operace sloužila k daňové optimalizaci. Zároveň demonstruje svou odtrženost od reality. Chce totiž něco vysvětlovat. Na celé věci přitom není co vysvětlovat. Vysvětlení si může schovat případně pro orgány činné v trestním řízení. Jeho problém není vysvětlovací, ale politický, kdy se jeho pozice stává neudržitelnou, protože zkrátka není přijatelné, aby právě ve vládě, která si dává do svého štítu boj se střetem zájmu, seděl člověk jako pan Michalik.

