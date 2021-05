Zbořil: Třicátníci mi vyprávějí, co jsem já zažil. Povím jim, co nevědí oni

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Nevěřím, a je docela zábavné také naslouchat dnešním třicátníkům, když mi vyprávějí, co jsem zažil,“ říká politolog Zdeněk Zbořil, který vzpomíná i na bombardování Vysočan a Libně za II. sv. války a k některým výkladům dějin podotýká: „Snad není třeba šířit podobnou nenávist jako tehdejší protektoři.“ Všímá si některých okamžiků na vojenské přehlídce v Moskvě. Věnuje se kauze kolem údajně plánovaného handlu utajení kauzy Vrbětice za vakcíny. „Dělá to dojem, že jsou to zase nějaké nahrávky zpoza rohu a pohledy klíčovou dírkou.“

reklama

V uplynulých dnech jsme si připomínali konec druhé světové války, které se zúčastnila většina států světa. S více než 60 miliony obětí se stala dosud největším válečným střetnutím.

Anketa Vyhraje hnutí ANO sněmovní volby? (Ptáme se od 9.5.2021) Ano 87% Ne 8% Nevím 5% hlasovalo: 3496 lidí

„Mohu-li si dovolit obtěžovat vzpomínkami (chodil jsem v roce 1944 do první třídy a už jsem musel umět německy říct, kdy se narodil Adolf Hitler), je to obraz příchodu transportérů Rudé armády 9. května do Prahy-Nových Vysočan. Rychle jsem se tehdy naučil první ruskou větu Davaj časy! Potom, v létě, jsme byli u příbuzných ve Strakonicích, kde jsem na polním letišti viděl přiletět generála Pattona a naučil se první česko-anglickou větu – Hau dújůdů, máte čokoládu?“ vzpomíná politolog Zdeněk Zbořil.

„Je to zajímavé, jaké nesmysly si pamatuji, přesto, že jsem zažil bombardování Vysočan a Libně, několik dramatických událostí z květnových dnů Pražského povstání. A pak už jsem celá desetiletí jen v úžasu přihlížel tomu, jak se tyto události opakovaně převyprávěly. Často stále stejnými lidmi, básníky, spisovateli, novináři. Někteří z nich ve svém pozdním stařeckém věku stále ještě přicházejí s novými legendami a chtějí, abych jim je věřil. Nevěřím, a je docela zábavné také naslouchat dnešním třicátníkům, když mi vyprávějí, co jsem zažil,“ dodal.

Rusko si v neděli připomínalo výročí konce druhé světové války vojenskou přehlídkou, která se konala v Moskvě. Pochodu se účastnilo na 12 tisíc vojáků.

„Viděl jsem na ruské TV přehlídku celou a nebyla po mne velkým překvapením. Organizována byla podobně jako v minulosti, patetické projevy úcty k padlým všech generací byly podobné, pochodující útvary sice menší, ale přísně oddělené podle své specializace, kterou komentátoři zdůrazňovali,“ uvedl Zbořil.

„Vojenská technika byla v malém provedení historická, ve větším ta moderní. Uváděly se různé technické parametry, ale to vše byly informace pro odborníky, kteří přehlídce přihlíželi. Projev prezidenta Putina byl, podle mého názoru, bojovnější než při jiných příležitostech, ale i takový tón se dal předpokládat s ohledem na militantní projevy některých evropských politiků a generálního tajemníka NATO Stoltenberga v posledních měsících,“ dodal a dále upozornil:

„Rozhodně to nevypadalo, že se hlava RF někoho bojí, i když se okolo jeho osoby pohybovalo neustále několik tělesných strážců, jako kdyby chtěli demonstrovat, že Putin není Lukašenko. Zaujala mne také přítomnost prezidentů Tádžické a Uzbecké republiky v blízkosti V. V. Putina, jako kdyby někdo chtěl demonstrovat, že jsou blízkými spojenci a možná i upozornit na to, že existuje tádžicko-íránské a uzbecko-turecké spojenectví, kterému chce RF věnovat pozornost.“

Pirátský analytik Janusz Konieczny na sociální síti upozornil, že „Rusko slaví konec druhé světové války, kterou společně s nacistickým Německem rozpoutalo (respektive Sovětský svaz).“ Psal o tom, že je nutné si to říct upřímně a pravdivě a neschovávat historické události pod různé ideologie. „Jako počátek druhé světové války se považuje koordinovaný útok Nacistického Německa a Sovětského svazu na Polsko (nacistická armáda zaútočila na počátku a Rudá armáda v polovině září 1939). Došlo k tomu na základě nacisticko-sovětské dohody pojmenované jako Pakt Ribbentrop – Molotov. Nutno dodat, že k počátku války přispěly i západní země, které podepsaly Mnichovskou dohodu a nebyly příliš ochotné se domluvit na spolupráci se Sovětským svazem.“ Podle analytika tak Sovětský svaz rozhodně nelze vnímat „jako osvoboditelé. A už vůbec ne tak, jak ho líčí dnešní Rusko. Možná bychom v tom měli více jasno, pokud by Sovětský svaz napadl tehdy Československo stejně jako Finsko či Polsko. Takhle se totiž řada osob mylně domnívá, že Sovětský svaz se zapojil do války až střetem s Třetí říší.“

„Nevím, co všechno a kdy pan analytik Konieczny už analyzoval, ale nechci ho proto přesvědčovat, že by si alespoň evropský dějepis mohl nastudovat lépe a neopakovat ty EU nesmysly, které u nás šíří Mgr.+Mgr. Jourová a ředitel BIS Michal Koudelka se souhlasem, zatím jen verbálním, ministra školství Plagy,“ říká Zbořil.



„Předpokládám, že když už je podle jeho jména možné, že také ví něco o Polsku a tzv. paktu Pilsudski-Hitler, mohl by si také položit otázku, proč Francie a Velká Británie vyhlásily válku po záboru východních území Polska jen Německu, a nikoliv také Sovětskému svazu.

A konečně, když si zřejmě myslí jako někteří současní prominenti ODS, že Československo nebylo osvobozeno, ale dobyto, pak by si mohl vzpomenout, že do Prahy nepřijela jen Rudá armáda od Berlína, ale že na Slovensku, na Moravě a ve Slezku probíhaly urputné boje o Opavu a na Ostravsku, a že se jich účastnili také „Čechoslováci“ prvního armádního sboru, které uráží svou ignorancí a označuje je za zrádce. Za takové je považovali nejen němečtí protektoři v Čechách a na Moravě, ale i německé říšské soudy, kteří je posílali nikoliv do zajateckých, ale do koncentračních táborů. Snad proto není třeba šířit podobnou nenávist jako tehdejší protektoři,“ dodal.

Zatím ještě stále udržujeme s RF diplomatické styky

Poprask způsobilo, že se přehlídky na Rudém náměstí účastnil český velvyslance v Moskvě Vítězslav Pivoňka. Už s ohledem na to, že mezi Českem a Ruskem vypukla diplomatická roztržka kvůli výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Z něj jsou podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU.

„Zatím ještě stále udržujeme s Ruskou federací diplomatické styky, a proto se čeští velvyslanci, kteří zastupují ve své funkci hlavu státu, účastní státních svátků v zemích, kde svou misi vykonávají,“ uvedl Zbořil. „Pokud vím, pan velvyslanec Pivoňka se účastnil těch zvláštních pražských jednání o degradaci vzájemných vztahů mezi RF a ČR a nešel na slavnostní přehlídku z nějakého plezíru. Anebo přeslechl v ČT rozhořčený hlas Vladimíra Votápka, bývalého generálního konzula v Petrohradu (a bývalého člena KSČ a KSČM jak nám ho na FFUK doporučoval Miloslav Ransdorf, který ho představoval jako svého asistenta), nebo neuposlechl žádosti některých poslanců a senátorů o přerušení diplomatických styků obou zemí, a řídil se pokyny svého prezidenta a českého Ministerstva zahraničních věcí,“ dodal.

Psali jsme: „Mršina.“ Přání smrti Zemanovi. Od umělce, co měl být ministrem Už i Fendrych nadává Seznamu. Takže přišel Kubík. A s Hamáčkem přitvrdil Virus je ve stresu. Očkovat se budeme znovu, říká vědkyně Tachezy Kabinet projedná zakázku na bojová vozidla i možné úpravy covidových opatření

V uplynulém týdnu server SeznamZpravy.cz napsal o tom, že ministr vnitra Jan Hamáček měl plán jet do Moskvy se záměrem vyměnit utajení kauzy Vrbětice za milion dávek vakcíny Sputnik V, případně i za setkání Vladimira Putina s Joem Bidenem v Praze. Sám Hamáček na tiskové konferenci médiím řekl, že jde o lži a spekulace.

„Myslím si, že jsou to nejenom lži a spekulace, ale i úmyslné lži, jejichž záměrem je dosáhnout prospěchu nejen osobního, ale i kolektivního, dokonce možná morálního a materiálního ve spojení s cizí mocí,“ komentuje Zbořil.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Objeví se obrazový nebo audiovizuální záznam?

Hamáček oznámil, že podá trestní oznámení na autory materiálu Seznam Zprávy ohledně jeho cesty do Moskvy. V civilním řízení pak bude požadovat odškodné 10 milionů korun. Šéfredaktor Seznam Zprávy Jiří Kubík Kroupu podpořil a vzkázal, že případné důkazy je připraven předložit v soudním řízení.

„Pan šéfredaktor podpořil svého redaktora, což je jistě velkorysé. Jen to dělá dojem, že jsou to zase nějaké nahrávky zpoza rohu a pohledy klíčovou dírkou. A protože je s panem Kroupou spojena dnes polozapomenutá kauza Budišov a pan Kubík, hned v několika podobných případech také nemůže mluvit o čistém svědomí, předpokládám, že se objeví obrazový nebo audiovizuální záznam, patřičně upravený a někdo, kdo se pod takovou věc podepíše. Skoro bych ale chtěl v dobré víře varovat oba pány, jak už někde učinil Jan Schneider, aby si uvědomili, že ani jidášský měšec není bezedný,“ říká politolog.

V Otázkách Václava Moravce se kvůli Hamáčkovi do sebe pustily šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Víme už zcela jistě, že lhal, že se jednalo o kamufláž, to potvrdilo hned několik zdrojů, a nevidí to jen ten, kdo to nechce vidět a slyšet. Nevyvrátil to nikdo. Z hlediska toho, co chtěl Hamáček dělat v Moskvě, to nevíme. Možná to nemá trestněprávní rovinu, ale morálně to je neomluvitelné,“ uvedla šéfka TOP 09. „Já jsem pana Hamáčka neoznačila za vlastizrádce, já jsem řekla, že jeho chování bylo vlastizrádného charakteru a na tom nemám co měnit,“ dodala také Pekarová. „Vy jste obvinila prvního místopředsedu vlády z vlastizrady na základě vylhaného článku, a teď couváte. Vy jste Jana Hamáčka obvinila z toho nejhoršího zločinu, jaký může politik spáchat, aniž byste předložila jediný důkaz. Já myslím, že je na čase omluvit se Janu Hamáčkovi,“ vyzvala Maláčová Pekarovou.

„Ani jedna z obou dam se mi nezdá příliš důvěryhodná. Ale ta zlobou a nenávistí zkřivená tvář paní Pekarové Adamové snad mluví za všechno. Nevím, zda si ještě uvědomuje, že překračuje nejen meze slušného chování, ale že veřejně obviňuje místopředsedu vlády a svého parlamentního kolegu z trestného činu proti státu,“ uvedl Zbořil.

„Její hra se slovy velezrada a velezrádné chování je navíc dětinská a nehodná jejího současného postavení předsedkyně sice miniaturní, ale přece jen ještě parlamentní politické strany,“ dodal.

Bývalý premiér Jiří Paroubek vidí novou kauzu kolem cesty Hamáčka takto: „Hlavním cílem bylo shození vlády, a vedlejším rozbití sociální demokracie,“ uvedl.

„K tomu nemám co dodat. Těch důvodů bylo jistě ještě víc, ale tyto dva byly asi těmi důležitějšími. V každém případě se lze domnívat, že akce byla dobře připravena, ale diletantsky provedena, a že se zatím panu Hamáčkovi podařilo mírnit důsledky tradičně sociální demokracii pronásledující stranické nesvornosti a neloajality v době předvolební,“ komentuje Zbořil.

„Lidí jako v létě na plovárně.“ Teplotám se nedalo odolat

Krásné počasí uplynulého víkendu vylákalo do ulic davy lidí. U zoo kolabovala doprava. Od pondělí se v celém Česku opět otevřou všechny zbývající obchody a některé další provozovny služeb.

„V neděli bylo opravdu krásně, jel jsem okolo Vltavy v Braníku a bylo tam lidí jako v létě na plovárně. Kupodivu posedávali a polehávali odděleně, ale těm teplotám přes 20 stupňů se asi nedalo odolat. Třeba budeme opravdu muset něco nechat na Pánu Bohu a Matce přírodě. Jen aby to zase nebyla ta naše oblíbená metoda pokus – omyl,“ říká Zbořil.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA ANO 2011



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger nevyloučil ani otevření restauračních předzahrádek již od 17. května, k tomu však podle něj mají výhrady odborníci z poradní skupiny Ministerstva zdravotnictví MeSES. V Partii vystoupil v živém vstupu také známý kuchař Zdeněk Pohlreich. Jak vnímá slova ministra Arenbergera o tom, že se možná 17. května otevřou zahrádky restaurací? „No, já vlastně nevím, kdo rozhoduje. Myslím, že lidi vzali to rozvolnění trochu do vlastních rukou. Já jsem jel dneska přes Prahu, a tam jsou lidi, který mají zakrytý obličej, naprostá výjimka. Mám pocit, že to rozvolnění probíhá živelně i proto, že se udělalo hezký počasí, tak doufejme, že ta oficiální část bude následovat co nejdříve,“ odpověděl. Majitelé restaurací chtějí znát hlavně datum otevření.

„Pan Pohlreich vlastně potvrzuje má slova, i když u nás obou jsou to jen dojmy. S tím, že zejména v Praze je každý druhý epidemiologem, nic nenaděláme. Tak jen doufejme, že se nebudou vracet nějací čeští covidoví turisté z Indie nebo z podobných destinací. To by se to naše trápení mohlo opakovat. Věřil bych spíš té odborné komisi z okolí pana ministra Arenbergera. Ale když se mýlili i univerzitní profesoři nemocí latentních, co potom my nevzdělaní a jednoduše přemýšlející?“ komentuje politolog.

Kdyby náhodou ANO ještě zvítězilo, s kým vytvoří vládu?

Média publikovala další průzkum agentury Kantar. Průzkum, podle kterého by teď hnutí ANO ve volbách skončilo až třetí. Volební peloton momentálně vede koalice Pirátů a STAN s 27 procenty. Druhá je pravicová koalice ODS, lidovců a TOP 09 se ziskem 21,5 procenta hlasů, třetí je hnutí ANO se ziskem 21 procent a čtvrté je hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 12 procent. Jako poslední by do Sněmovny pronikli komunisté se ziskem 5 procent. Sociální demokracie už by zůstala mimo Sněmovnu se 4 procenty hlasů. 3,5 procenta by získala koalice vedená Trikolórou. Přísaha Roberta Šlachty má 2,5 procenta hlasů.

„Vždycky jsem si myslel, že Kantar je ve službách ČT, ale to už dnes asi není důležité. ANO si nadělalo spoustu starostí s těmi svými nominacemi do Evropy i do vlády, které se nejen nepovedly, ale staly se z nich rychle hrobaři svých sponzorů. Také představa vedení ANO, že jejich živočišní nepřátelé se s nimi usmíří, se ukázala být naivní. Dnes vlastně nikdo neví, kdyby náhodou ANO ještě zvítězilo, s kým by mohlo novou vládu vytvořit,“ uvedl politolog.



„Ty dvě volební podkoalice jsou sice také svářící se klubko problémů, ale už u voleb do Senátu se ukázalo, že je sice nepopulární, ale zvolený většinou z těch, kteří se rozhodli volit. Ti ostatní hrdě odmítli a dnešní Senát je výsledkem jejich volby nevolby. Tak jsme si to přáli, a tak to asi bude. Příkladem budiž rostoucí preference SPD. Třeba jejich popularita poroste, ale i když se dostane třeba ještě výš, než jí dnes přeje Kantar, co s tím monotematickým programem chtějí dělat? Aby to neskončilo zase jen u těch poslaneckých lavic a pokračujícího politikaření,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: „Zabijáci přepisují dějiny.“ Putin na Rudém náměstí. V ČR nebylo Radomil Bábek: Výzva ministru Arenbergerovi k nápravě protiprávního stavu vládních opatření „Špinavá č*bka“ nevadí, Zeman vadí vždy. Zdeněk Zbořil bourá dvojí metr Kalousek neuslyší rád. Zbořil po řečech na Zemana vytáhl starší příběh

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.