„Bože dobrý... Opilec Hřebejk chce kritizovat prezidenta?“ Publicista režisérovi oplatil stejnou mincí. Silná slova

„Zemanův projev byl naprosto přiměřený, rozumný a k vyhošťování diplomatů se jistě vyjádří později ... a ČT24 už pilně zve ‚šakaly‘ z JEDNOHO politického směru, aby se do prezidenta obuli,“ napsal jste na Facebooku. Mám tomu rozumět tak, že s projevem hlavy státu, za který z některých míst sklidil obrovskou kritiku, souhlasíte?

Prezident Zeman je státník, podobně jako Václav Klaus. Jeho hysteričtí kritici jsou jen šášové, kteří se snaží zavděčit Bruselu a vyvolat v národě patologickou nenávist ke všemu, co pochází z Ruska. Jsou to škůdci a jejich koordinovaná, záškodnická akce nás bude stát peníze ... hodně peněz.

Zajímalo by mne, co říkáte na prezidentův „postoj“ k tajným službám a konkrétně k BIS?

Prezident BIS nedůvěřuje, konečně stejně jako velká část národa. Koudelka sice obdržel v centrále CIA v Langley vysoké vyznamenání, ale žádná konkrétní odhalení, žádní pochytaní špióni a žádná podložená fakta za ním vidět nejsou. Ani se Zemanovi nedivím, že odmítá tohoto plukovníka povýšit. Za co by vlastně měl, konkrétně?

Prezidentovi je vyčítáno, že se svým vyjádřením ohledně Vrbětic celý týden čekal. Jaký k tomu měl podle vás důvod?

Prezident, ať už udělá to anebo ono, bude vždy kritizován, buď svými přáteli anebo svými nepřáteli. Mám pocit, že se nechal před týdnem tak trochu neuváženě strhnout, ale velmi rychle si to uvědomil a rozhodl se získat relevantní informace. Ten týden byl velmi rozumný termín. A tak byl nakonec ten krátký projev velmi vyvážený a myslím si, že velmi korespondoval s názorem větší částí našich občanů. Soudím tak podle čilé diskuse na Facebooku. Průzkumům veřejného mínění různých agentur nevěřím ani trochu. Zaplatíš? Pak dostaneš výsledky, které si přeješ.

Celkově, co na „kauzu Vrbětice“ říkáte?

Velmi fundovaně se vyjádřil Andor Šándor. Možností je mnoho. Jen bych dodal, že zatím byly zmíněny jen dvě hypotézy, ono je ale možné, že se časem vynoří třetí, čtvrtá! Jediné, co můžeme odpovědně sdělit, je – že zjevně neexistují žádné rukolapné důkazy. Jen domněnky, „podložená podezření“ a podobné nesmysly. Tak třeba zatím nikdo nevysvětlil, proč výbuch nastal až po tak dlouhém čase, až poté, kdy byl zpozorován požár? To nikdo nevolal mobilem hasiče? Proč explodoval druhý sklad – po týdnech? Jak byl výbuch iniciován? To tam ti dva agenti, packalové, nosili výbušniny v ruksaku? To se strážci objektu nesnažili požár uhasit? Neměli žádné hasicí prostředky? Proč alespoň neutekli? Něco tady velmi, ale hodně páchne...

A jak hodnotit postoj vlády, konkrétně Andreje Babiše a Jana Hamáčka k tomuto případu?Jejich vystupování ode dne, kdy se kauza dostala na veřejnost?

Obávám se, že je Andrej Babiš tak trochu v kleštích. Uvědomuje si naši momentální ekonomickou vazbu na EU, ale zároveň vnímá potenciální možnosti rozvoje obchodu s Ruskem i Čínou. Je to tanec mezi vejci. Je mi ho vlastně docela líto a obdivuji výdrž, s jakou vzdoruje neustálým atakům nenávistné „demoopozice“.

O Hamáčkovi je škoda slov ... jeho strana balancuje nad propastí, a tak se hlavně snaží o záchranu – s kýmkoliv. Z mých pramenů uvnitř socdem vím, že je ve straně nemalá skupina členů, kteří by uvítali výměnu neslaného, nemastného předsedy. Podobná situace je v ODS. Mnoho členů by uvítalo návrat Václava Klause a uplakaného Fialu opravdu nesnášejí... Jasně se vyjádřili představitelé SPD a opatrně reagovala KSČM. K obecné hysterii se nepřipojila ani Trikolóra a další menší strany. Stanovisko strany ANO zatím není úplně jasné a bude se zřejmě ještě vyvíjet.

Jak všechno to, co se v souvislosti s „kauzou Vrbětice“ děje, podle vás i do budoucna ovlivní naše vztahy s Ruskem?

Těžko říct... Jedno ale vím. Vladimír Putin je velmi uvážlivý politik a ví, že časy se mohou měnit. Nedělá takové ukvapenosti, jako vypovídání 18 diplomatů bez jasných důkazů. Určitě má kvalitní informace od zpravodajců u nás, a tak ví, že zdaleka ne všichni občané stojí za hloupými rozhodnutími vlády, ke kterým ji „dotlačil“ demoblok. Konečně jasně řekl Macronovi, že obvinění Ruska z české strany jsou absurdní. Prostě nechá naši vládu „vycukat“ a uvidí, co bude po volbách. A znovu ... agenturním průzkumům veřejného mínění hluboce nedůvěřuji.

Když se vrátíme k nedělnímu vystoupení prezidenta Zemana, ten podle Jana Hamáčka svým projevem Česku nepomohl. Největší radost z toho má podle něj Moskva. Co na to říct?

Ale jistě ... v politice se něco bude líbit Bruselu a Bidenovi a něco jiného v Moskvě. To je v pořádku. Zeman řekl, co si myslí a má na to právo. Nechce pomáhat ani Moskvě, ani Bruselu. Vždy ho zajímal jenom zájem Česka, ať si říká, kdo chce, co chce. Jsem zvědav, kdo jej napřesrok v úřadě vystřídá. Bude to zajímavý boj.

Můj názor je, že naši pozici v Evropě nejvíc poškodilo to zbrklé rozhodnutí o vypovězení diplomatů. Udělali jsme ze sebe šašky a teď zoufale škemráme u západních „spojenců“ o podporu. Nemyslím si, že je po volbách spolupráce ANO a ČSSD vůbec možná.

Podle předsedy Senátu Vystrčila prezident prozradil informace z živého spisu a ohrozil vyšetřování. O které informace ale vlastně jde, neuvedl. Co na to říkáte?

Ale vůbec nic podstatného. To se jenom uměle hledá argument. Jedno sdělení v Zemanově vystoupení ovšem skutečně rozlítilo „demoopozici“ do běla. Sdělil totiž národu, že naše slavná BIS ve své finální zprávě přiznala, že vlastně žádné konkrétní důkazy nemá! Oni totiž mají jediné – důkaz o tom, že ti zpravodajci skutečně pobývali v době kauzy Vrbětice na našem území a ubytovali se v Praze a v Ostravě. Komické ... nic víc.

A co říci na to, že Senát se prý bude zabývat možností ústavní žaloby z velezrady na prezidenta Zemana, právě kvůli již zmíněným informacím ke „kauze Vrbětice“?

To už je fakt „fraškoidní“. Oni to samozřejmě nemyslí vážně. Jenom tak plácli do vody, aby vykázali činnost. To nemá šanci na úspěch.

Otevřený dopis Senátu se žádostí, aby podal ústavní žalobu na prezidenta ve věci podezření z velezrady, neboť prý „ve svém projevu k veřejnosti dne 25. 4. 2021 zpochybnil výsledky šetření okolností útoku na muniční sklad ve Vrběticích, dle informací vlády ČR, BIS, ÚSZI organizovaného vojenskými složkami Ruské federace“, podepsal například Michal Kocáb, Michal Žantovský, Jiří Pospíšil, Jaroslav Hutka, Olga Sommerová, Jan Svěrák a další. Dle jejich názoru se prý prezident Zeman opět zachoval jako „obhájce a agent Ruské federace, a nikoli jako hlava našeho státu, která má hájit zájmy České republiky“. Co si o tom myslíte?

Výborně. Všechny slepice pěkně pohromadě. Ať národ ví, kdo je kdo. Nádherně se odkopali...

Miroslav Kalousek na Twiteru napsal: „M. Zemanovi dali v prezidentských volbách před osmi lety voliči přednost před K. Schwarzenbergem. Poražený požívá úcty v celé Evropě, vítěz v roli prezidenta zrazuje svou vlast s Rusy a slušní státníci se mu vyhýbají. My si zkrátka umíme vždycky dobře vybrat…“ Co na jeho slova říkáte?

On ještě někdo bere Kalouska (kromě Soukupa na Barrandově) vážně? Kalousek jasně definoval základní myšlenku a imperativ „demobloku“: Každý, kdo neplive směrem na Východ do Ruska, je automaticky slouha Putina a agent Kremlu. Musím se smát... Schwarzenberg jaksi požívá úcty hlavně na Ukrajině. Zbytku Evropy je dost ukradený.

Velmi nelichotivě se na Twiteru o prezidentovi v těchto dnech vyjádřil režisér Hřebejk. „Se Zemanem jsem se potkal jen jednou, na diskusi v Národním divadle u Tomáše Sedláčka na téma ‚Humor v politice‘. Smrděl chlastem, říkal dementní blbosti a strhnul Kláru Samkovou k soutěži, kdo je větší rasista. Smradlavej, nechutnej a prolhanej píčus, o kterýho bych si neopřel kolo,“ napsal. Co říci na takové vyjádření ohledně hlavy státu?

Kritika se na prezidenta snesla i kvůli způsobu, jakým jednal s moderátorkou nedělního pořadu Terezií Tománkovou. „Vy jste napsal – prezident udělal z Tománkové na Primě totální blbku. Velmi si to zasloužila“. Čím podle vás?

To máte těžké. Je to věc názoru. Znám Miloše Zemana dlouho. Vždy zastával názor, že ten, kdo jde se svou kůží do politiky, musí počítat s nelítostnou kritikou a fauly. Ať už je to muž anebo žena. Občas jsem to od něj schytal i já... Tománková byla zoufale nepřipravená, podjatá, a prostě chtěla na své připravené otázky tu „správnou odpověď“. No a když je stále nedostávala, tak je kladla znovu a znovu. To prostě Zeman tak, jak jej znám, nesnáší... a tak jí to dal sežrat. Galantní to asi nebylo, ale Miloš Zeman prostě nedělá rozdíly mezi novináři a novinářkami... Nechoď, Vašku, s pány na led, že ano? Mimochodem, Václav Klaus je svým způsobem velmi podobný člověk, jenom svoji nechuť hloupým novinářům dává „sežrat“ diplomatičtěji.

