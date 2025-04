„Budeme sledováni úplně ve všem.“ Ševčík varuje před novou směrnicí

Ekonom Lukáš Kovanda spočítal, že letošní Velikonoce budou nejdražší v historii. Jde o něco, co spotřebitelé opravdu pocítí, nebo jde spíš o hru s čísly? Velikonoční nákupy nepatří svým objemem mezi ty největší.

Ekonom Lukáš Kovanda, který absolvoval i Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze a přednáší na ní, to spočítal docela dobře. Ano, je pravda, že letošní Velikonoce budou nejdražší v historii. Samozřejmě se to dotýká především zboží, které my jako spotřebitelé o Velikonocích kupujeme nejvíce. Už v loňském roce byla celková cenová hladina vysoká po předchozí inflační spirále. V meziročním srovnání pak růst cen pokračoval. Jak to vypadá konkrétně? Jaké zboží potřebujeme na Velikonoce? Tak třeba vajíčka. Cena vajec meziročně vzrostla o téměř 50 %, což vykazuje Český statistický úřad. Ale my, co si kupujeme domácí vejce, tak víme, že nárůst je podstatně vyšší – o 60-70 %. Dá se říci, že v průměru vajíčka stojí kolem 7 Kč za kus, ale viděl jsem domácí vejce na trhu i za 11 Kč. Dále kupujeme pro naše děti čokolády a čokoládové výrobky. I u nich došlo k razantnímu nárůstu. Ceny vzrostly o více než třetinu oproti loňskému roku. Týká se to i dalších položek, které se o Velikonocích více nakupují. Ať už je to kakao nebo káva, tam se jedná o nárůst cen zhruba o čtvrtinu až třetinu. Takže ano, bohužel se letošní Velikonoce zapíší historicky mezi nejdražší Velikonoce od vzniku České republiky. Ceny vzrostly poměrně razantně i u dalších položek. Například cena trvanlivého mléka vzrostla o více než 10 %. A “nejdražší” Velikonoce ovlivňují i položky spojené s tím, že si jedeme někam odpočinout, cestujeme a ubytujeme se. Ubytovací služby jsou v letošním roce o více než 8 %, někde dokonce o 10 %, ale i 12 % vyšší než tomu bylo před rokem. To se týká i stravovacích služeb, kde byl meziroční nárůst okolo 5 %, ale někde i podstatně vyšší.

Naftu už na některých českých pumpách pořídíme pod 30 korun. Podle analytiků mají pohonné hmoty ještě dál zlevňovat. O Velikonocích cestují celé rodiny, jde tedy o něco, co lidem opravdu pomůže?

To, že by se kupovala nafta pod 30 Kč/l, je zatím zcela výjimečné. Těch pump není tolik. Ke zlevnění nafty a benzínu došlo částečně díky tomu, že došlo k poklesu ceny ropy na světových trzích a že posílil kurz koruny vůči dolaru, za který se ropa obchoduje. Ale pořád se prodává benzín v letošním roce v průměru kolem 35 Kč/l a nafta těsně pod 35 Kč/l. Nejedná se o nějaké razantní zlevnění, které by se nějakým způsobem promítlo do snížení nákladů domácností. I kdyby rodiny cestovali na Velikonoce někam 300 km a měli spotřebu 10 l/100 km, tak ujedou celkově tam i zpět 600 km. Když si to spočítáte, tak úspora je pár desítek Kč. Není to vůbec nic razantního. Dá se očekávat, že se začátkem turistické sezóny se ceny paliv vrátí zase na vyšší úroveň.

Velikonoční pondělí spadá mezi svátky, během kterých nesmějí mít otevřeno obchody s plochou nad 200 m2. Jaký máte na toto opatření názor?

Osobně si myslím, že by vůbec tohle zákon neměl regulovat. Samozřejmě je to zase nesmysl, který k nám přišel z Evropské unie. A jestli si chtějí otevřít nějaké obchody, nebo nechtějí, to by mělo záležet na nich samotných, a měli by si to rozhodovat oni. Tyto regulace jsou zcela nesmyslné a myslím si, že to není vhodné ani z toho důvodu, že řada zákazníků má čas právě třeba jen o těch svátcích, aby se mohli věnovat nákupům. Žádné takové regulace by neměly být.

Není současná právní úprava matoucí? Já se v tom, kdy je zavřeno a kdy ne, nevyznám.

Česká koruna posílila oproti americkému dolaru od začátku roku zhruba o 10 procent. Jak se to promítá v běžném životě Čechů?

V běžném životě Čechů se to zatím nijak významně nepromítá. Samozřejmě ti, kteří jezdí do zemí, kde se dá platit americkými dolary a využívají současné směny, tedy směny, kdy je americký dolar vůči naší koruně oslabený, tak na tom nějakou kačku vydělají. Nicméně je vidět, že toto zhodnocení kolísá a že se dlouhodobě postavení české koruny vůči dolaru zas tak razantně nemění. Kdyby tento trend pokračoval, tak je to samozřejmě pro část ekonomiky pozitivní. Ale mohli bychom mít problémy s exportem, při kterém dochází k platbám v amerických dolarech. Na druhou stranu se to pozitivně promítá právě třeba u ropných produktů, protože tyto se obchodují v dolarech a posílení české koruny je může zlevňovat.

Od června příštího roku má začít platit směrnice o tzv. transparentním odměňování. Jinými slovy, mzdy se budou zveřejňovat. Je to za vás krok dobrým směrem?

Myslím si, že vzhledem k tomu, že už v současné době určitá povinnost zveřejňovat mzdy platí, ve veřejném sektoru, tak to bude jen pokračování této další regulace, tohoto dalšího sledování. Osobně si myslím, že by vůbec tato povinnost nemusela být. Směřuje to k Orwellovštině, to znamená, že za chvíli budeme sledováni úplně ve všem. A bude se počítat, kolikrát týdně kdo co dělá, kolikrát týdně kam kdo chodí, s kým se kolikrát kdy baví a tak dále. Myslím si, že to není ten správný směr. Je to směr, který jsme tady nezažili ani v předchozím dirigistickém režimu. A není to nic, co by zlepšilo životní úroveň českých domácností a českých občanů.

„Pokud teď začneme od Green Dealu couvat, ujedou nám USA i Čína technologicky o takový parník, že to už nepůjde doplavat,“ varuje miliardář Petr Pudil. Souhlasíte?

Petr Pudil se naprosto, ale naprosto hluboce mýlí. Nevím, v čem podniká, ale pravděpodobně je zainteresován na plnění podmínek Green Dealu. Samozřejmě normálně smýšlející a uvažující ekonomické subjekty od klimatických úmluv odstupují. Chovají se tak, aby ekonomika fungovala efektivně a racionálně. Týká se to právě USA, ale i Číny. Čína s Indií budují nové tepelné zdroje postavené na karbonizaci. My dekarbonizujeme. Spojené státy nám neujedou. Proč by nám měly kvůli tomu, že nebudeme dodržovat Green Deal, ujet, když odstoupily od klimatické smlouvy? Green Deal je největší podvod v historii kapitalismu a dá se říct, že může sloužit pouze dílčím zájmům lobbistických skupin a některých segmentů trhu a ekonomiky. O žádný parník nám při zrušení Green Dealu Amerika ani Čína neujedou. Naopak my můžeme zrušením Green Dealu snížit tempo zaostávání za těmito ekonomickými teritorii. Ještě jednou, čím dříve zrušíme Green Deal, tím lépe pro české občany i domácnosti. Ano, kromě těch, kteří jsou na Green Dealu finančně zainteresovaní.

EU navýší podporu Palestincům. Dostanou 40 miliard korun během tří let. Je to podle vás v pořádku, když slýcháme ze všech stran, že chybí peníze na různé plány a projekty?

Je to velmi složitá otázka týkající se v podstatě dneska už konfliktu, který přerůstá teritorium Izraele a Palestiny. Je to v rozporu s tím, co realizuje Evropská unie v jiné oblasti. Jsem bytostně přesvědčen, že tím, že se budou podporovat válečné konflikty, ať už jakýmkoliv způsobem, tak se nedocílí ničeho dobrého pro běžné občany těchto teritorií. Ano, pokud se bude pomáhat pouze humanitárně, tak lze s tímto částečně souhlasit. Nicméně víme, že v minulosti i finanční prostředky, které se posílaly na humanitární pomoc, případně byly posílány v naturální podobě, tak byly tajně přeměňovány bez souhlasu dárců na úplně něco jiného než na to, aby tyto dary pomáhaly občanům, kteří jsou postiženi válečným konfliktem. A musím zdůraznit aspekt, že Evropská unie, resp. ti, kteří o tom rozhodují, rozhodují o cizích penězích. Rozhodují o penězích nás daňových poplatníků. Finanční prostředky jsou potřebné na daleko důležitější věci, které souvisí s životní úrovní běžných občanů, běžných obyvatel Evropské unie, běžných domácností, případně běžných firem. Takže zásadně s tím nesouhlasím, zvláště pak v období, kdy dochází k obcházení dluhové brzdy, kdy dochází k prohlubování deficitů veřejných rozpočtů, kdy se enormně zvyšuje dluh jednotlivých zemí i ve vztahu k HDP. A nezapomeňme, že se to týká i České republiky. Tato vláda nás přivedla zatím k nejvyššímu zadlužení v historií naší země. Dluh přesahuje výši 3,410 bil. Kč. V březnu 2025 meziroční nárůst činil téměř 190 mld. Kč a od začátku roku nám vzrostl vnitřní dluh o 45 mld. Kč. 45 mld. Kč – dovedete si to představit, co je to za položku? A víte, kam to jde? Ani se neptejte.

Co říci závěrem?

Čtenářům ParlamentníchListů.cz přeji co nejpříjemnější prožití svátků vzkříšení.