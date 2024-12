„Byl to plán.“ Pět let od covidu. Doktor Čížek tvrdě o „big pharma šmejdech“

Uplynulo pět let od chvíle, kdy se na přelomu listopadu a prosince 2019 v čínském Wu-hanu objevily první případy do té doby neznámé respirační nemoci. Ta byla později označena jako Covid-19. Vybavíte si, kdy jste se poprvé setkal s touto informací a jaký význam jí byl přikládán?

Na to si vzpomínám naprosto přesně, protože se trošku stydím. Já jsem se už v únoru 2020 stal – řečeno dnešním neomarxistickým slovníkem – dezinformátorem. Proč? Uvěřil jsem svému ministrovi! Adam Vojtěch napsal 4. února 2020 do MF Dnes článek „Česká koronavirová chřipka", v němž sdělil, že se máme radši věnovat běžné chřipce, která je mnohem větším zabijákem než nějaký koronavirus. Vojtěchův text jsem rozšířil mezi pár svých známých.

Já jsem to tehdy ještě nesledoval, a proto jsem vůbec netušil, že docent Bohuslav Svoboda z ODS už 28. ledna před Covidem varoval a navrhoval jednání v Parlamentu, ale ministr a následně i Parlament jej odmítli.

Z dnešního pohledu jsem byl pěkný vůl, že jsem věřil ministrovi zdravotnictví. Tuto školáckou chybu jsem pak už naštěstí v průběhu pandemie neudělal.

Ještě začátkem února 2020 chodily z některých zemí Asie zprávy o jednotlivých nakažených, ale pak propukla epidemie naplno v Číně a Evropu poté vystrašily reportáže z Lombardie a Benátska, kde nemocnicím nestačily kapacity pro virem nakažené pacienty. Byl tento i následný vývoj důsledkem nepřipravenosti Evropy na podobné nebezpečí a podcenění situace, nebo se na to nijak připravit nedalo?

Připravit se na to asi nedalo. (Konspirátor by mohl oponovat, že někteří byli připraveni až moc dobře: například velké farmaceutické firmy). Ale dalo se reagovat tisíckrát lépe, než se reagovalo. Moje úplná odpověď by zabrala několik desítek stran, proto vypíchnu jen některé body:

a) počty případů byly mnohonásobně nadhodnoceny – dalo by se říci, že šlo o pandemii PCR testů, nikoli pandemii Covidu jako nemoci. Testy byly nastaveny tak, aby odhalily i neživé úlomky viru. A jelikož tohle se vědělo od začátku, nemám jiné vysvětlení, než že šlo o záměr.

b) nepostupovalo se podle existujících a fungujících epidemických plánů, ale vymýšlely se blbosti.

c) rezignovalo se na základy epidemiologie a medicíny. Zdraví byli označováni za nemocné, zbytečně izolováni, leckdy se dostali na pokoj s opravdovými „koviďáky“ a nakazili se.

d) rezignovalo se na hlavní zásadu medicíny primum non nocere (především neškodit). Pacienti byli zbytečně napojováni na ventilátor. Zdraví lidé se museli dusit v rouškách a respirátorech. Lidem bylo opakováno zrůdné tvrzení, že léčba neexistuje, že mají čekat doma, a až se začnou dusit, pak si zavolat záchranku. Tato nehoráznost jistě přispěla k mnoha zbytečně zmařeným životům.

e) všichni lidé byli na základě presumpce viny považováni za potenciálně infekční, dokud nedokážou bezinfekčnost – kterou však dokázat nelze.

f) lživě se tvrdilo, že imunita po vakcíně je lepší než po prodělání nemoci

A ještě k Itálii. V uvedených severních regionech nefunguje systém praktických lékařů. Proto byli všichni lifrováni do nemocnic, které se záhy staly přetíženými. Ventilátory se používaly jako na běžícím pásu, i když v mnoha případech stačil kyslík či oxygenátor. Prostě totální chaos.

Co vás vedlo k tomu, že už na podzim 2020, kdy byla společnost nejvystrašenější, jste začal spolupracovat s občanským sdružením Zdravé fórum, které se jako jedno z prvních ozvalo proti tehdy přijímaným opatřením?

Já jsem se začal ozývat velmi jemně už v březnu 2020. Řeknu vám pár drobností, které mě zvolna posunovaly na stranu odpůrců kovidistického šílenství – směrem ke Zdravému fóru, sdružení SMIS a k právníkům v ProLibertate. Tedy směrem k normálním, myslícím lidem, za což jsem moc vděčný.

V březnu 2020 jsem poslal dotaz do České televize, proč neinformují o tom, že v Číně a Jižní Koreji se daří léčit Covid pomocí tradiční čínské medicíny. Zdvořile mi poděkovali za dotaz a už se nikdy neozvali.

V dubnu jsem poznal, že je problém mlčení o léčbě Covidu hlubší, když bylo zcenzurováno a smazáno video Jaroslava Duška s panem Calábkem, který zmínil možný přínos Antabusu (známého léku pomáhajícího v odvykací léčbě alkoholismu). Oba byli okamžitě označeni za šarlatány – i když existoval vědecký článek o možném přínosu Antabusu. Časopis Reflex, tehdy ještě svobodomyslný, zveřejnil rozhovor s Jaroslavem Svobodou a Pavlem Kolářem o imunitě a o hloupém nápadu „porazit virus“.

V květnu uvedl profesor Žaloudík v rozhovoru pro Seznam Zprávy, že Covid není mor a žádné onemocnění si nezaslouží tento styl každodenní reklamy, panikaření a strašení. A dodal: „Vskutku jsme se v době všeobecné dostupnosti informací, datových analýz, ovšem i dezinformací, v epoše svobody, otevřenosti světa a růstu vzdělanosti až tak zbláznili?“

V červnu jsem napsal dotaz hlavní hygieničce, jestli si opravdu myslí, že malé ohnisko v obci Nýdek je důvodem pro plošné restrikce v celém okrese Frýdek-Místek (a doložil čísly). Odpověď jsem nedostal.

K čemu vás házení hrachu na zeď v podobě posílání otázek těm, co nereagovali, přivedlo?

Týden po týdnu jsem četl články z různých zdrojů, psal dotazy a komentáře, až jsem se jednoho dne fakt naštval. Když ministr vnitra Hamáček začal lidi strašit mrazáky v ulicích. To byla poslední kapka, kterou přetekl pohár mé trpělivosti. Vytvořil jsem prezentaci o úmrtí na chřipku a s chřipkou, a porovnal úmrtí na covid a s covidem, a rozeslal ji na všechny možné strany, včetně poslanců. Za tuto troufalost jsem byl poprvé onálepkován.

Pak jsem začal spolupracovat se Zdravým fórem (a dalšími), a vystupovat na veřejnosti. Koncem roku 2020 mě oslovil pan Weigl z Institutu Václava Klause, jestli bych nenapsal kapitolku do knihy Rozum proti kovidové panice. Rád jsem souhlasil – shrnutí mých názorů na pandemii včetně odkazů se jmenovalo „Dvojnásobná epidemie“ a ani po čtyřech letech bych na článku nic neměnil.

Jak jste se vyrovnával s tím, že Zdravé fórum a lidé s ním spojovaní byli označováni za dezinformátory, a to i v České televizi, která má být šiřitelkou objektivních informací?

Kdo označuje odpůrce kovidismu za dezinformátory, je vůl. Nabízí se jednoduchá otázka: kdo má právo určit, co je dezinformace a co není? Nikdo. Existuje jen pravda a lež. Za nebezpečné či nezákonné lži může jejich autora potrestat soud podle zákona. Vše ostatní je jen bič v rukou neomarxistických kreatur, které se ohánějí liberální demokracií. Co se jim hodí do krámu, to je správné. Co se nehodí, je dezinformace. Tak jednoduché to je.

Mimochodem, dovolil jsem si zabojovat stejnou zbraní a dokázal, že jedním z největších dezinformátorů bylo ministerstvo zdravotnictví. Jeho webová stránka už byla naštěstí smazána.

Čím jste si vysvětloval, že i další významná média dávala slovo jen jedné straně, byť by plácala sebevětší hlouposti o mrazácích v ulicích, zatímco té druhé nedala možnost obrátit se na veřejnost se svým postojem a třeba ji i trochu uklidnit?

Cenzura a autocenzura. Jestli někdo tvrdí, že cenzura u nás neexistuje, tak lže. Je jen maskována tím, že ji neprovádí oficiálně stát, ale deleguje ji na soukromé společnosti. Vzpomeňte si, jak eurounijní cenzoři v čele s paní Jourovou do jisté doby říkali, že Twitter je soukromý, a proto je čistě jeho věc, jestli některé příspěvky maže. Když Elon Musk koupil Twitter a vyhodil všechny cenzory, najednou to přestala být jeho soukromá věc a EU mu vyhrožuje likvidačními pokutami. Existují důkazy o tom, že Bidenova vláda tlačila na majitele internetových platforem k provádění cenzury. Cenzura je řízena celosvětově pomocí TNI (Trusted News Iniciative) a IGCD (International Grand Committee of Disinformation).

Poznal jste cenzuru i na vlastní kůži?

Můžu uvést příklady. Dne 30. března 2021 jsem přednesl petici lékařů, jež byla určena pro Parlament ČR a nahrál ji Igor Chaun. Během necelých 24 hodin měla přes 65 tisíc shlédnutí a v noci ji YouTube smazal. Dne 8. listopadu 2021 mi Facebook smazal rozhovor převážně o lékařské etice, který jsem poskytl Nadačnímu fondu Svědomí národa. Byl smazán celý záznam konference CovidCon. A mohl bych pokračovat dále. Vše najdete v mé prezentaci o cenzuře.

Od jara 2020 až do dubna 2021, kdy byly pro použití schváleny rychle vyvinuté mRNA vakcíny, jako by se zastavil svět. Mimo jiné se neuskutečnily, resp. byly o rok odloženy olympijské hry, fotbalové mistrovství Evropy a spousta dalších akcí. Byla vzato tehdejším pohledem panika mezi politiky, lékaři, vědci, ale i ostatní populací i pochopitelná, stejně jako zákazy, omezení a všelijaká opatření, z nichž některá nám dnes připadají až směšná?

Počáteční nervozita byla zcela pochopitelná. Jak jsem již řekl, já jsem fakta o kovidismu odkrýval postupně. Můj obdiv mají ti, kteří prozřeli dříve. (Na druhou stranu existuje i dost lidí, kteří dnes tvrdí, že jim bylo vše jasné od začátku – jen se tehdy jaksi zapomněli nahlas vyjádřit a mlčeli. Ti můj obdiv nemají).

Shodou okolností jsem byl jakožto tehdejší náměstek pro léčebně preventivní péči pověřen organizací provozu našich ambulancí od začátku pandemie. Snažil jsem se používat zdravý rozum – a proto jsme nikdy ambulance nezavřeli. Lékaři, kteří nebyli odvoláni do nemocnic, normálně ordinovali. Dokonce jsme suplovali řadu jiných ordinací ve Frýdku-Místku, které byly zavřeny.

Určitě bych tehdy souhlasil se zrušením velkých kulturních a sportovních akcí v uzavřených prostorech. I roušky v nemocnicích mi připadaly jako dobrý nápad. Většina opatření však byla hloupá. Roušky v lese, roušky celý den ve škole či v práci, roušky v autě. Zavření škol. Zavřené malé obchody a otevřené hypermarkety. Regály s hračkami obalené fólií ale obchody se zbraněmi otevřené. Zavřená venkovní sportoviště pro děti. Lockdowny. Zákaz cestování mezi okresy. A další.

Zmínil jsem petici lékařů. Jejími autory byli doktor Hnízdil, profesor Pirk, docent Šmucler a další odborníci. Honza Hnízdil mě tehdy oslovil, já jsem petici jen přetavil do powerpointové prezentace a přednesl petičnímu výboru parlamentu. Petici pečlivě uložili do šuplíku a nic se nedělo. Tím nám dali politici najevo, že na podpisy více než 76 tisíc občanů zvysoka se...

Jaký je Váš názor na nezvykle rychlé vyvinuté vakcíny? Bylo jejich nasazení zásadním zlomem v průběhu pandemie?

Přesně to se nám snažili namluvit. Že vakcíny budou zásadním zlomem. Šlo o další kovidistickou lež. Malá odbočka: stále si myslím, že u prvních mutací vakcíny zachránily životy mnoha rizikovým pacientům. V tom souhlasím od začátku s panem profesorem Beranem.

Ale tady šlo o něco jiného. V jedné z přechozích odpovědí jsem se zmínil o svém údivu nad tím, že se nepsalo o nadějných lécích. Když už se nějaký objevil, byl zadupán do země. Vzpomeňte na hydroxychlorochin. Byl odmítnut na základě falešné studie (aféra SurgiSphere). Vzpomeňte na ivermektin. Byl vysmíván jako odčervovadlo pro zvířata. Jeden hloupý redaktor tento název použil ještě tento týden. V době, kdy i FDA musela hloupé žvásty o odčervovadle smazat ze svých stránek. Ptejme se proč? Komu prospělo, že nebyl žádný lék? Odpověď je jednoduchá. Kdyby se na celém světě našel jeden jediný účinný lék, nikdy by nemohla být schválena „vakcína“, ani v nouzovém režimu. Tak praví zákon. To, že mRNA vakcíny nejsou ve skutečnosti vakcíny, ale genová terapie, a že kvůli nim musela být změněna definice vakcíny, už jen doplňuje logický řetězec událostí, z nichž myslícímu člověku dojde, že šlo o předem připravený plán. Celý řetězec najdete v mé prezentaci „Co bych dělal, kdybych byl Big-Farma-šmejdem“.

Byly jejich nežádoucí účinky, někdy velice drastické, které vedly i ke smrti očkovaného, nevyhnutelnou daní za rychlost jejího vývoje, ale i za spoustu zachráněných životů?

U léků člověk očekává, že jejich efekt je dán poměrem účinků žádoucích a nežádoucích. Čím těžší nemoc léčíme, tím více lze akceptovat výskyt nežádoucích příhod. U vakcín je situace jiná. Vakcíny se dávají zdravým lidem, aby neonemocněli. Poškodit zdravého člověka je neetické. Plošné očkování včetně dětí a mladých zdravých lidí proto není žádnou nevyhnutelnou daní, ale zločinem. Vynucované očkování pod pohrůžkou ztráty zaměstnání či vyhození ze školy je dvojnásobný zločin. Plán na povinné očkování – víme-li, že vakcína nebrání nákaze ani přenosu – je trojnásobný zločin.

Jak byste období dvou let s covidem nazval nebo charakterizoval?

Doba temna. Doba nové ideologie – kovidismu. Doba pošlapávání základních lidských práv. Doba potlačování svobody slova. Doba naprostého zprofanování medicíny a vědy. Tato doba nám ukázala několik věcí:

Jak snadno se dají lidé zastrašit, zblbnout, zmanipulovat.

Jak snadno se najdou ochotní vykonavatelé a strážci debilních nařízení. A udavači.

Jak snadno se dají lidská práva a svobody hodit do hajzlu pod záminkou ochrany zdraví.

Co o lidstvu, politicích, Česku i jednotlivcích prozradilo? Příště bychom už byli chytřejší? V čem?

Kdo si myslí, že se lidé poučili, a příště už budou chytřejší, velice se mýlí. Dám vám jen jeden příklad. Ptačí chřipka. Na celém světě dosud nikdy nedošlo k přenosu z člověka na člověka. EU přesto již nakoupila 665 tisíc vakcín s opcí na 40 milionů dávek. V časopisu Forbes už chrochtají blahem a těší se na lockdowny, roušky a nově i ochranné brýle.

A co udělají naši politici? Vůbec nezáleží na tom, která ze dvou posledních garnitur bude zrovna u moci. Vzpomeňte si na slova Andreje Babiše: „Vystrašiť mutací a napíchat!“. A slova mediální hvězdy Aleny Schillerové: „Musíme znepříjemnit život neočkovaným.“ To vše v době, kdy už dávno bylo jasné, že očkování nechrání před šířením nemoci ani před nákazou. Fialova vláda po převzetí moci ještě několik měsíců pokračovala v nesmyslných opatřeních a nátlaku na očkování. Petr Fiala mi osobně řekl, že polovina členů ODS je pro povinné očkování. Prý pravicová strana! K smíchu. Naštěstí nakonec povinné očkování neprošlo. Ale u ptačí chřipky by se celý kolotoč opakoval.

Proč si to myslíte?

Protože „experti“ politiky přesvědčí, že ptačí chřipka je mnohem nebezpečnější než Covid.

A pokud projde ve WHO pandemická smlouva, a především mezinárodní zdravotní předpisy (IHR), máme se nač těšit – a to většina lidí vůbec netuší. Článek 23, odstavec 3 a článek 31 odstavec 2 totiž říkají, že stát může cestujícího za určitých okolností přinutit, aby se podrobil vyšetření, izolaci i očkování. Přinutit!

Jediným řešením je nevolit v nadcházejících parlamentních volbách strany, které kdykoli v minulosti zklamaly – jmenovitě: KSČ(M), ČSSD, ANO, ODS, TOP09, KDU-ČSL, Piráti, STAN, Zelení. Prostě nikoho, kdo se už namočil. A volit strany, které mají v programu odmítnutí pandemické smlouvy WHO a IHR, odmítnutí povinného očkování, odmítnutí plošného nošení roušek a svobodu projevu. Lidi, probuďte se konečně!

