„Byl v rauši. Převzal to a neověřil.“ Fiala za výstup 17. listopadu hnán k demisi

Pokud Češi dají příští rok ve volbách hlasy stranám tvořící nynější dle premiéra nejúspěšnější vládu v české historii, pak podle jejího předsedy Petra Fialy budeme mít platy jako v Německu. Co všechno bude zapotřebí k tomu, aby za další čtyři roky v čele kabinetu mohl hlásit splnění slibu?

Já jsem žil do neděle v pevném přesvědčení, že pan premiér nekonzumuje drogy ani alkohol ve větším množství. A doufal jsem, že alespoň trošku naslouchá svým ekonomickým poradcům. Byť mu na můj vkus nemusí vždy dobře radit. Ale to, co vypustil z úst, ho naprosto diskvalifikuje k řízení vlády. Už této vlády, natož – proboha – té budoucí. Protože jestli vypustí z úst takový ekonomický nesmysl, což znamená, že by se platy musely zvyšovat meziročně minimálně o 20 procent, abychom dosáhli za čtyři-pět let úrovně Německa a Rakouska, není v silách této ekonomiky. Dokonce s takovou ambicí nemůže přijít ani jakkoli ambiciózní vláda včetně velmi ctižádostivého Andreje Babiše a dalších pretendentů na křeslo premiéra. To prostě není možné. To je prostě fantasmagorie. Myslím si, že tímhle výrokem pana premiéra si nynější vláda definitivně podrazila židli pro příští volby. To ji diskvalifikuje i pro zbývající necelý rok vládnutí.

Chcete tím říct, že lidé nemají brát vážně, co říká předseda vlády ve veřejnoprávním médiu, za které si notabene musíme všichni platit koncesionářské poplatky?

To ani není technicky možné. Ani kdyby se objevil na Sázavě nebo někde nový klondajk. To není v silách této ekonomiky. Ať se Fiala stará o to, abychom se vrátili alespoň na úroveň roku 2019. To by stačilo.

To má veřejnost předpokládat, že ji bude krmit fantasmagoriemi?

Já si fakt myslím, že byl v rauši. Vím, že není ekonom a že ekonomii nerozumí. Ale že si nezkonzultuje takhle elementární záležitost, takhle fantasmagorický slib, to je pro mě naprosto diskvalifikující už pro výkon premiéra do konce tohoto volebního období. Ať se zeptá lidí kolem sebe, pár lidí z jeho okolí má o ekonomice tušení, aby mu řekli, že to je pitomost.

Odcituji, co říkal: „Já potřebuji osm let a budeme mít platy jako v Německu a budeme mít univerzity ve špičce a špičkové firmy. A už nebudeme žádná montovna“. Ani když budeme mít i jedny z nejlepších univerzit a špičkové firmy, tak se to nemůže podařit? Ale opatrně, abyste nebyl považován za zasmušilého kritika a nesebevědomého pochybovače, jak počastoval premiér ty, co označili jeho slib za naprostý nesmysl.

Za tři roky, co je tato vláda ve Strakovce, nepředvedla nic, co by nás mohlo k tomuto cíli přiblížit. Naopak. Odtok kapitálu z České republiky pokračuje v neztenčené míře, závislost na německé ekonomice se prohlubuje, svébytnost a suverenita českého státu dramaticky upadá. Mám teoreticky jedinou variantu v té škále variant, které by mohly jeho slib zrealizovat v tom horizontu dalších čtyř let, nebo možná i dřív než za čtyři roky, a to je varianta, že německá ekonomika v roce 2025 nebo 2026 zkolabuje podobně jako zkolabovala za Výmarské republiky přibližně před sto lety a že se tedy úroveň Německa sníží na 50 procent nynějšího stavu. To samé Rakousko. Prostě že obě země ještě přitvrdí v osvojování si Green Dealu a zdevastují ekonomiku mnohem dramatičtěji než dnes. Jestli má pan premiér k dispozici takovéto prognózy, takovéto katastrofické varianty, a umí najít způsob, jak odvázat českou ekonomiku od té německé a najít způsob, aby nás německá ekonomika nestrhla do té hypotetické ekonomické propasti, o níž hovořím, potom mu tedy blahopřeji, že s takovou vizí chce jít do voleb. Ale obávám se, že to tak není, že tahle varianta je jen nějaké hypotetické vysvětlení toho jeho nedělního výroku.

Německá ekonomika teď čelí závažným problémům, takže s platy u našich západních sousedů to nijak růžové být nemusí. Nicméně česká ekonomika je s ní silně provázána. Nebylo by logické, že by platy u nás rostly, kdyby se dařilo ekonomice v Německu?

V té předchozí odpovědi jste uvedl, že za tři roky, co je tato vláda ve Strakovce, nepředvedla nic, co by nás mohlo k onomu Fialovu bombastickému cíli přiblížit. Ovšem Fiala vysvětluje, že by potřeboval ještě silnější mandát, který by mimo jiné využil k tomu, „abychom tady vytvořili prostor pro to, že firmy budou dobře prosperovat a mohou dávat lidem ty mzdy, jako mají v Bavorsku. A kroky, které děláme, k tomu vedou“. Nechcete ve světle tohoto poopravit své tvrzení, že Fialova vláda nepředvedla nic?

Když to budu chtít korigovat, tedy zjemnit, tak řeknu, že během tří let svého vládnutí dělala vláda jen krůčky, které jsou nedostatečné k tomu, abychom takový cíl mohli naplnit. Mám hodně přátel mezi lidmi v CzechInvestu, v EGAPu, v České exportní bance, to jsou moji bývalí kolegové a já nemám nejmenších pochybností o rozsahu jejich intelektu. Ale obávám se, že to nejsou ti kapitáni českého průmyslu. Kapitán českého průmyslu nesedí v Praze, v Brně, v Ostravě ani v Mladé Boleslavi, ale pár desítek kilometrů za českými hranicemi směrem na západ. Vždyť česká ekonomika je ovládána z valné části ze zahraničí. Ve finančním sektoru téměř kompletně. Tak o čem chce, proboha, ten Fiala rozhodovat?

Pořád se nemohu srovnat s tím, že by premiér jen tak balamutil veřejnost nereálným slibem. Nevěřím, že by si troufl veřejnost takhle oblbovat. Vždyť kdyby mu voliči uvěřili a dali mu ve volbách možnost slib splnit, i když je to zcela mimo jeho možnosti, copak by poté mohl přijít s více než dvacet let starou výmluvou Bohuslava Sobotky, že „naše sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce“? Jak z toho ven? Co může Petr Fiala udělat, až si plně uvědomí nesmyslnost svého slibu?

Jediné čestné vyústění toho jeho slibu je, že prohlásí: „Vážení diváci, všem, kdo jste sledovali mé extempore ze 17. listopadu, se velice omlouvám, že jsem bez dlouhého přemýšlení převzal doporučení jednoho ze svých ekonomických poradců. A aniž bych si reálnost slibu ověřoval, pustil jsem ho do světa. Velmi se omlouvám, že jsem si takhle naběhl. A to je důvod, abych požádal pana prezidenta, aby přijal moji demisi. A já v čele vlády končím, protože jsem se znemožnil.“ Jiné čestnější východisko nevidím.

Copak takový krok můžeme očekával od jakéhokoli českého politika, i kdyby se blamoval tak nevídaným způsobem jako Petr Fiala?

Takhle se zachoval Jiří Paroubek po roce 2010. Sice vyhrál volby, ale vládní koalici nedokázal složit. Ale slušnost mu velela, a tak šel dobrovolně sám od válu. Snad se Fiala pochlapí a bude mít takové koule jako Paroubek. Je načase. Vzpomeňte, jak dopadl Major v Británii, jak dopadla Theresa Mayová nebo Boris Johnson. Nezvládli to, tak se poděkovali a šli pryč. Kéž by tato kultura, kterou tu zavedl Paroubek, se u nás dodržovala. A to nejsem žádný Paroubkův kamarád. Ale toto bylo od něj gesto, kterého si velmi považuji.