„Byli nějací opatrní.“ Zbořil a „podivný“ summit o Ukrajině, který nedopadl

Pane doktore, ve Švýcarsku proběhla taková podivná mírová konference. Šlo v ní o Ukrajinu a chybělo tam Rusko, coby jedna z válčících stran. Závěrečnou deklaraci nepodpořily země BRICS. Co je to za „globální konferenci“, jejíž závěry nepodpoří země čítající snad polovinu světové populace?

Byla to opravdu velmi podivná záležitost. ČT o ní dva dny referovala jako o globálním zemětřesení, ale dnes po ránu to vypadá, že nedošlo ani na obvyklá políbení. Vladimír Zelenskyj, pokud je pravda, o čem se u nás doma mluví a píše, zadal sice přítomným úkoly, ale nakonec naše dezinformační scéna, přezdívaná jako mainstream, se neshodla ani na počtu účastníků. Nejdříve jich mělo být více než sto, později devadesát, včera večer už jen osmdesát pět. A to ještě nevím, zda se mezi ně počítali reprezentanti zemí anebo podnikatelské sféry, ověřující si tržní hodnotu „transformující se“ Ukrajiny. Ti uznávaní nejvyšší nepřijeli, a to mluvíme i o americkém prezidentovi, kterého snad měli zastupovat jeho poradce Jake Sullivan a na veřejnosti stále se více objevující viceprezidentka Kamala Harrisová. Slavnostní zahájení, které vykonala švýcarská prezidentka Viola Amherdová, bylo sice optimistické, závěrečné rozloučení se dalo přeložit do argotu evropské a světové diplomacie jako nic moc a ještě méně. Dokonce i litevský reprezentant Gitas Nuaseda, jindy tvrdý jako křemen, byl pozoruhodně opatrný a předpokládám, že jeho partneři z Pobaltí také. Trochu odvážnější byl český prezident v civilu, ale i on asi bude u jeho českých obdivovatelů považován za „chcimíra“.

Ty velké země, které naslouchaly už před konferencí hlasům z Číny a Ruské federace, nemusíme připomínat a mělo by nás spíše zajímat, proč tak učinily. Jejich důvody byly jistě vážnější než české nepodpálené autobusy nebo podivný výbuch muničního skladiště ve Vrběticích, a ty by nás měly zajímat, protože česká televizní mlha se může nečekaně rychle rozptýlit. Také je ale možné, že vše bylo špatně připraveno, a pokud mělo dojít na nějaký protiruský a protičínský Davos, byl to pokus sice ambiciózní, ale tak naivně organizovaný, že se jeho neúspěch může obrátit ve snížení důvěryhodnosti všech zúčastněných. A pro prominentního znalce ruské politiky Vladimíra Votápka, tak často vítězícího nad Ruskou federací v různých českých TV, to může být vysvědčením s pětkami od shora až dolů.

Co se týče té Ukrajiny, existuje tam dle vás v dohledné době nějaké řešení? Rusové vysílají signály, že jsou ochotni bavit se o uznání území, která dobyli. Tím že by se to vyřešilo. Ukrajinci jim nevěří a Západ chce bojovat.

Když se analyzovaly výsledky eurovoleb v ČR, tak i nezávislí komentátoři začínali připouštět, že Fialova vláda vsadila na Ukrajinu v zásadě vše a že to s komunikací Ukrajiny přehnala. Lidé už o tom nechtějí ani slyšet. Je to dle vás pravda?

Je pravda, že angažmá české vlády tentokrát připomíná fiasko svazácké akce ze začátku padesátých let „Mladí vedou Brno“. Nadšení bylo vystřídáno zklamáním a nakonec došlo i k potrestání nevinných. Je ale pravda, že mediální ostrostřelba ve prospěch části Ukrajiny a Ukrajinců, kteří někdy ani etnickými nebo zemskými Ukrajinci nebyli, byla někdy emocionální a nerozumná, ale pochopitelná. Že to skončilo, jako u nás doma obvykle, u praporů a mávátek, není také nic nového. Stejně jako to, že někteří, kteří ještě nedávno troubili do útoku, dnes hledají viníky všech nepravostí. Že by to mohlo být jinak si nemyslím. Česká politika a politická kultura zplaněly a ovoce, které v blízké době budeme sklízet, bude nechutné. Jak nedávno řekl zkušený český politik – dnes před sebou nemáme výzvy, ale diletantství a neschopnost.

Jsme aktivní v té „muniční iniciativě“. A Rusům to samozřejmě vadí. Zaprvé, jste vy jako Čech pyšný na to, že díky shánění starých zbraní Česko ve světové politice „hraje první ligu“, jak to prezentuje vláda?

Ani náhodou bych si nedovolil analyzovat a hodnotit to, čemu se říká muniční iniciativa. Myslím, že na stránkách ParlamentníchListů.cz bylo několik důležitých a podle mého názoru dobrých rozborů celé situace, třeba z pera Štěpána Kotrby a Jaroslava Štefce, na které bych si dovolil upozornit. Diletantství v této věci bylo už mnoho a těch, kteří se nemají čím chlubit, stále přibývá. Od předsedy vlády a ministryně národní obrany, přes jejich byrokratická pozadí až po zahraniční zájemce a ty, kteří toto dobrodružství financují. Protože ale nejen v České republice a na Slovensku máme tolik zkušených a zavedených „obchodníků se smrtí“, kteří sice občas někde zmizí, ale pak se objevují ve stále stejném provedení, docela bych se nebál použít váš nápad, že „hrajeme první ligu“. Hrajeme, hrajeme, ale tak trochu „při zdi“.

Jinak, diskutuje se hodně o Filipu Turkovi. My jsme ho už rozebírali. Myslíte, že jde o kvalitní politický „materiál“ a že má na víc, než na europoslance? Nebo bude takové zpestření, ozvláštnění a lidé si najdou v politice časem jinou „zábavu“?

Podle mého názoru je to člověk, který se zrodil pro úspěch v „protestních volbách, kdy není důležité, proč se ten nebo onen uchází o politickou funkci, ale hlavně to, že je proti. Pan Turek, podobně jako paní Konečná, mají štěstí, že přicházejí v době, kdy se ukazuje, že většina českých politiků, nehledě na to, odkud přicházejí a kam chtějí jít, „ztratila glanc“, nestydí se za svou politickou i obecnou nevzdělanost a sebe, ale i voliče baví. Patří také k nové generaci neomšelých, kteří jako kdyby tajně zcizili pirátské heslo Pusťte nás na ně! To, že celou tuto politickou generaci to hlavní čeká, ale oni se ještě dnes nemusejí bát, kdo na ně vytáhne nějaké Čapí hnízdo, ale mohou být po určitou dobu opravdu, jak říkáte, zábavní. Mají před sebou v nadcházejících letech hned troje volby, a tak budou moci ukázat, jak to s nápravou české politiky myslí doopravdy.

Komunisté jsou polití živou vodou, v eurovolbách uspěli. Politické kvality Kateřiny Konečné uznávají i pravičáci. Jakou roli v dnešním světě může hrát radikální levice? A tohle je ještě národně a konzervativně orientovaná radikální levice, žádný Melenchon jako ve Francii.

Kvality paní Konečně se v těchto volbách ukázaly v nejlepším světle. Pomohla jí tradiční nepřátelská pozornost všech, kteří se ji snažili pomlouvat a dělat z ní komunistku gottwaldovského typu. Přitom se nesnažili pochopit, kde se vzal a kde a jak je populární evropský i mimoevropský komunismus, socialistický kapitalismus a čemu se v různých zemích říká levice. U nás na dvorku komunismus je totalita nebo Kim Ir-sen. Karel Marx má už dávno své pokračovatele a uvažování o tom, zda je lepší mít nebo být, je stále zelené. Téma radikální levice je podobně pervertované a jen v Evropě musíme dávat pozor, jak se pojmenování pravice, levice a středu používá. Už jen u našich sousedů v Německu a ve vámi vzpomenuté Francii je to trochu jiné. Pan exposlanec Zahradil jednou kritizoval lineární charakteristiku definice politických stran a říkal, že levice a pravice jsou součástí celku, který se mění a vyvíjí jako krystal. Proto název koalice STAČILO! zaujal jako mobilizační heslo, ale hned v příštích volbách se to může změnit. A abych nezapomněl, úspěch pana Dostála na kandidátce do EP je stejně pozoruhodný a pro vznik politické strany nebo hnutí, které půjde do příštích voleb. Formuje se nově a nedožívá jako Melenchonova francouzská levice, ale spíš bych dával pozor, zda nebude blíž německé nové straně Sahry Wagenknechtové, jejíž úspěch šest měsíců od jejího založení je podobně pozoruhodný.

Co by s Francií udělalo, kdyby Jordan Bardella, tedy nástupce Marine Le Penové, po předčasných volbách byl premiérem? Jistě, případy „cohabitation“ prezidenta a premiéra z opačných pólů spektra známe, ale tohle by byl asi extrém. Mohla by ta země vůbec nějak fungovat?

Ve Francii je to všechno trochu jiné, než v jiných evropských zemích. Tam se pěstuje dělení na pravici, levici, střed. Dostalo se mi do ruky 45 s. hustě psaných výpisků z aktuálního francouzského tisku relevantního k uvažování v nadcházejících volbách, ale obávám se, na základě této typicky francouzské novinářské exhibice věštit budoucnost. Osobnost, inteligence a věk Jordana Bardella jsou jistě pozoruhodné, ale zda je možné odhadnout, co z toho všeho vznikne, opravdu neumím. Čas do voleb je velmi krátký, Emmanuel Macron na to vsadil téměř veškerý svůj politický kapitál, demonstrace už začínají s často nesrozumitelnými hesly a navíc je to ve velkých městech a na venkově všude jinak. Kdybych přece jen měl odpovědět na vaši otázku, řekl bych, že „Francie bude fungovat“, ale tak jako vždy v dobách nejméně čtyř posledních prezidentů.