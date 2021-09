„Češi patří k neobéznějším na světě," upozornil sněmovní kandidát. Přidal řešení

reklama

Ceny potravin zajímají každého, ale málokdo má správnou představu od čeho se odvíjejí, co je všechno zahrnuto v ceně farmářských potravin?

V ceně farmářských potravin jsou zahrnuty veškeré náklady na zpracování a dopravu k zákazníkovi. Na rozdíl od velkých potravinářských podniků nemáme téměř žádné dotace a navíc díky malému objemu máme vysoký poměr fixních nákladů oproti variabilním, tedy tzv. nevýhodu z objemu. To například Francouzi, Belgičané, Rakušané či Bavoři řeší tak, že malí producenti mají velké podpory a naopak velcí zpracovatelé dotace nedostávají, u nás je to naopak.

Pokud bychom se podívali na cenu těchto potravin jako takovou, jak je procentuálně složena z profitu pro zemědělce a pro prodejce?

Je to asi 50 na 50. V poslední době nám řetězce vycházejí vstříc, někteří podporují regionální výrobce a tím nám dávají prostor ve svých obchodech, např. Globus, Rohlík nebo Lidl. Jejich marže na našich výrobcích jsou opravdu fér. Protože takto podporují farmáře např. v Německu a Rakousku, dělají to i nás. Velkým zklamáním pro mě je naopak například český tradiční řetězec Coop, bývalá Jednota. Mejí velmi hustou síť obchodů, ale s farmáři se vůbec nechtějí bavit.

Stále platí, že Češi při nákupu potravin koukají spíše na cenu než na kvalitu?

Anketa Věříte průzkumu STEM, že ANO získá ve volbách 32,4 %? Ano, věřím 18% Ne, bude to výrazně víc 69% Ne, bude to výrazně méně 9% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4604 lidí Naprostá většina spotřebitelů hledí na cenu a ne na kvalitu. Já tvrdím, jezte méně, ale dobře. Češi patří k neobéznějším národům na světě, kupují a konzumují velké množství za nízkou cenu. Kdyby jedli polovinu současné spotřeby v podobě čerstvých regionálních potravin, vyšlo by je to levněji a byli by navíc zdraví a štíhlí.

Jaká se situace v tomto ohledu v jiných evropských zemích?

Nejlépe, tedy nejkvalitněji, jedí v Evropě asi Francouzi, Rakušané a Švýcaři, ale i Poláci a Rumuni. Bavoři také, ale zbytek Německa, především bývalá NDR, má podobné zvyklosti jako my. Ti nejvíce podporují své regionální farmáře a producenty. Je zajímavé, že obezita v těchto zemích je daleko nižší než u nás. Prostě levné trvanlivé potraviny jsou jen ucpávkou žaludku, tělo je často neumí trávit a ukládá je do podkožního tuku.

SPD v rámci kampaně nabízí české potraviny za velmi nízké ceny, často jsou ale kritizována za to, že jsou neúměrně nízké, souhlasíte?

To je naprostý populismus. SPD to dotuje až z 50 procent. Kdyby tohle nedělali jen v předvolební kampani několik týdnů, do 3 měsíců zkrachují. Za tyto ceny, co to prodávají, nelze vyrobit ani samotnou komoditu. Průměrná výrobní cena syrového mléka je asi 12 korun s DPH, když si k tomu přidáte dopravu do mlékárny, zpracování, pasteraci, balení, expedice k zákazníkovi a fér marži v obchodě, máte z toho téměř 30 korun za opravdové, neodstředěné, plnotučné mléko. O másle ani nemluvě, 1 litr mléka obsahuje kolem 4 procent tuku, to je máslo, to si spočítáte za pár minut.

Fotogalerie: - Aliance pro budoucnost

Uživil by se farmář, pokud by nabízel své produkty za takto nízké ceny?

Jak jsem řekl v předchozí odpovědi, nikdo by to za toto ani nevyrobil, natož pak zpracoval. Je to čistý populismus a podvod nejen na voličích, ale hlavně na farmářích, kteří teď čelí útokům, že to mají drahé a poukazují na Okamurovo auto. Je to lživý obchod s iluzemi. Bohužel mnoho lidí tomu věří.

Vládní garnitura podle opozice nezvládla řešení pandemie, s níž se naše země začala potýkat před rokem a půl. Co považujete za její hlavní chyby, kterých se jinde v Evropě politici v čele státu nedopouštěli?

Dle mého názoru je to jen politická šikana, decimace malých a středních podnikatelů a snaha prodat co nejvíce ochranných pomůcek, testů a vakcín. Podívejte se na Švédsko, které dodržovalo zásady na začátku epidemie, nic nezavírali, žádný lockdown, a mají lepší výsledky než my. Bylo to naprosto nezvládnuté a hlavně zneužité. Mnoho mocných si nahrabalo obrovské množství peněz na předražených rouškách a ochranných pomůckách, čím déle budou tento nesmysl udržovat, tím více bude "kapat” z obrovských marží za testy všeho druhu. Chce mi snad někdo říci, že 200 lidí denně pozitivních, ne nemocných, což jsou 2 lidé na 100.000 obyvatel, je pandemie? Ta se vždy vyhlašovala, když např. chřipka dosáhla 1500 nemocných na 100.000 obyvatel. Tohle je už jen jeden velký podvod.

Anketa Má Babiš pravdu, že je třeba přivézt Ukrajince, kteří by nahradili chybějící pracovní síly u nás? Má 22% Nemá 74% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7239 lidí

Podle posledních průzkumu by volby jasně vyhrálo hnutí ANO, je podle vás ještě něco, co může jeho prvenství skutečně zvrátit?

Myslím, že ne. Jeho marketing štědře placený a perfektně propracovaný, nemá konkurenci. Je to sice dokonalý populismus a prodej iluzí a nesplnitelných slibů, ale lidi to chtějí slyšet. Navíc u starších lidí stačí, když jim zvýší důchod, a to stačí, už je mají. Lidé prostě milují krásné lži, tak to bylo v minuosti a bohužel bude i v budoucnosti. Že všechny ty dluhy budou platit naše děti a vnuci, to je jejich voličům jedno. A že ty dluhy zvyšují inflaci a tedy nakonec nula od nuly pojde, to jim nevysvětlíte. Jejich volební program je prostě "teď nebo nikdy, a po nás potopa".

Naopak koalice Pirátů s hnutím STAN Víta Rakušana v předvolebních průzkumech své voliče stále ztrácí, kde podle Vás udělali chybu?

Čelí obrovské dezinformační antikampani ze všech stran. Je to koalice těch nejmladších lidí, a těch se staré struktury bojí jako čert kříže. Já říkám, vždyť jsou to naše děti. Někdo své děti miluje a mluví s nimi, někdo je radši, když je nevidí a jsou třeba na Krymu, tak to dnes bohužel je. V naší zemi se cíleně rozjíždí nevraživost mezi mladými a starými, tato nenávist je podporována politiky, to je nebezpečné. Lži a pomluvy, ty se v Čechách před volbami vždy dobře šířili. Problém naší společnosti je, že přestala používat zdravý selský rozum a kritické myšlení. Mnoho lidí naletí na kdejakou hloupost a pitomost, a když ji slyší desetkrát denně, nakonec ji uvěří. Programy stran dnes skoro nikdo nečte, většina voličů dnes volí emotivně a podle toho, kdo má či nemá dredy, kdo více křičí apod. Volby u nás prostě vyhrávají ti, co umí nejlépe lhát.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.