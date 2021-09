,,Cože? Volit Přísahu?” Úder průzkumům: Šlachta vytáhl divný telefonát

reklama

Do voleb zbývají asi tři týdny, nastává finále předvolební kampaně. V jaké náladě do něj vstupujete?

Musím říct, že jsme se na to finále těšili. I když my jedeme v ostrém tempu už od založení hnutí.

I když přiznávám, že je to dost náročné. Všichni ti novináři, co psali, kdo všechno nás financuje a kolik máme peněz, by se měli podívat, že pořád jezdím jednou stejnou dodávkou a stovky dobrovolníků nám to dělají zadarmo.

Nerozdáváme žádné koblihy, nenabízíme letní kino, zmrzlinu zdarma, nebo nějaké podobné vychytávky. My děláme opravdu „kontaktní kampaň“, kdy se ptáme lidí, co je trápí.

Ale strašně se na to těším a mám pocit, že díky těm pozitivním ohlasům od lidí mám strašně moc sil.

Teď vyšla vlna předvolebních průzkumů a některé z nich naznačovaly, že Přísaha se zhoršuje a že by se nemusela dostat do Poslanecké sněmovny. Orientujete se podle nich, nebo je to věc, kterou je v této fázi kampaně už třeba přehlížet s soustředit se na práci?

Když jsem do politiky šel, tak jsem odevšad slyšel, že si na průzkumy mám dávat pozor a jak je vždy důležité sledovat jaký je to průzkum a jaká společnost jej dělala.

My jsme od počátku nefungovali podle toho, co nám ukázal jaký průzkum. Samozřejmě, že když je jich více, tak si z toho můžete udělat nějaký průměr, který vám něco řekne o tom, jaké máte šance, ale pro mě je důležitější to, co mi říkají lidé na stáncích.

Samozřejmě vím, že i s těmi průzkumy se hraje. Že často slouží k tomu, aby si lidi řekli „tomuhle to nehodím, ten nemá šanci“. Občas je to až nepochopitelné, když vám tvrdí, jak se vaše popularita zásadně proměnila během čtrnácti dnů. Takže tak se to musí brát.

Máme s tím i osobní zkušenost, jedna z agentur volala jednomu z našich kolegů a zjišťovala, koho chce volit. Přísaha v těch možnostech vůbec nebyla a když řekl, že chce volit Přísahu, tak se ho ještě ptali, zda to myslí vážně a když na tom trval, tak to položili.

Takže po tomhle mě vlastně ani nepřekvapí, že včera jsme měli šest procent, teď zase čtyři. Myslím si, že si s tím někdo hraje a tak k tomu i přistupuji.

Mluvil jste o tom, že důležitější je pro vás ohlas na stáncích. A ten je tedy jaký?

Musím říct, že velmi pozitivní. Včera jsem byl v Českých Budějovicích, kde přišly spousty lidí, komunikovaly s námi. My tam ani nic jiného dělat nechceme, my nerozdáváme a nepodepisujeme žádné knížky, my si s lidmi povídáme a zajímáme se, co je trápí.

Je pro nás důležité, že jsme se dostali do televizních debat a od pondělí máme možnost oslovit každý večer voliče v krajích. Pro nás je to důležité, že máme možnost lidem představit náš program. Naši kandidáti nejsou zkušení politici, kteří mluví, mluví a nic neřeknou. Jsou to lidé se životní zkušeností, kteří měli normální zaměstnání, normální život a vědí, co normální lidi trápí.

A na tom chceme stavět i konec kampaně.

S jakými tématy za vámi lidé na stánky chodí nejčastěji?

Je to samozřejmě covid. Testování, trasování, očkování, to lidi zajímá a nevědí, protože vláda komunikuje tak, jak komunikuje.

Lidi se nás přímo ptají, jestli se mají očkovat, protože vláda neřekla, co si o tom myslí. A jsou tady strany, které jdou radikálně proti a to veřejné mínění otáčejí proti očkování a lidé nevědí.

Druhá důležitá věc je vnímání korupce a klientelismu. Ať je to jak chce, tak tato vláda tak, jako vlády minulé, neudělala proti korupci vůbec nic. Ve smyslu zákonů. Proto se o tom lidé baví s námi, protože vědí, že pro nás je to jedno z hlavních témat, se kterým do těch voleb jdeme.

Chystáte kromě povídání s lidmi na stáncích na poslední měsíc kampaně něco nového?

Ten poslední měsíc je už hodně zaměřen na debaty kandidátů, takže chceme hlavně tam představit náš program všem voličům. A čtrnáct dní před volbami bychom chtěli aspoň trochu „zavalit republiku“ důvody, proč by měli volit právě Přísahu.

Je to samozřejmě trochu i o penězích, ale na druhou stranu si uvědomujeme, že lidé po tak dlouhé době takové kampaně už možná budou z té politiky i trochu otráveni. Na to taky myslíme.

