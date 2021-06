„Darební Češi.“ Šmucler mluvil s politiky. Bez respirátorů. Slyšel to jasně

Máme „národní lockdownovou frontu“ a největší „zavírači“ jsou často v řadách opozice, která má na praporech slovo „svoboda“. Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera panuje v politice všeobecná shoda na tom, že si „nikdo nevezme na svědomí“, že by se lidé svobodně rozhodovali. „Takže to takhle bude dál a dál. No a kdyby přišla infekce, nemohou za to politici, ale darebný český lid, který v třicetistupňových vedrech nenosil respirátory,“ řekl Šmucler ParlamentnímListům.cz. „Smrt zdravého dítěte na covid je srovnatelná s rizikem utopení se při koupání,“ uvádí. „Nechtěl bych být v roli lékaře, který neinformoval rodiče, a pak by třeba došlo ke komplikaci. Jinak očkování dětí bez souhlasu rodičů je nezákonné,“ dodal též docent Šmucler.

V Česku začínáme věřit tomu, že doba koronavirová je za námi a život v zemi se může vrátit do obvyklých kolejí. Ozývají se však hlasy varující před delta variantou koronaviru, dříve označovanou jako indická mutace, kvůli které se muselo v Británii odložit rozvolňování. Jaké nebezpečí by pro nás mohla představovat?

Zahraniční média – Wall Street Journal, New York Times či německé Frakfurter Allgemeine Zeitung tvrdí na základě rozhovorů a reportáží, že tato varianta se rychleji šíří, má méně těžký a smrtící průběh. Vědecká data ještě potřebují svůj čas. Ono se to špatně srovnává – ohrožení jsou vesměs naočkovaní, a pokud není jejich zdravotní stav vysloveně špatný, tak jim mnoho nehrozí. Očekává se ale spousta nakažených a často jen pozitivních mladých lidí. Pokud není virus umělý, tak bude mutovat donekonečna a my se s ním, jako s ostatními koronaviry sžijeme a občas budeme mít „rýmu“ nebo si ani nevšimneme, že jsme nemocní. Čas od času vir zabije velmi nemocného i když se nechá očkovat. U SARS-CoV-2 by to mělo být lepší, neboť se zde očkuje – u ostatních koronavirů se neočkuje.

Mainstreamovými médii hojně vyhledávaný evoluční biolog Jaroslav Flegr ale ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl, že se dá očekávat, že masivnějšímu šíření mutace delta bude čelit i Česká republika. Podle něj by virus mohl na podzim zacílit na nižší věkovou kategorii a silně zasahovat i organismus mladých lidí. Důsledky pro ně a pro lidi středního věku budou mnohem horší. Prý jsme si to vypěstovali tím, že jsme nechali populaci promořit, místo abychom epidemii zastavili. Co si myslet o těchto slovech, která se k nám linou z veřejnoprávního média?

On jinými slovy říká, že starší a ohrožení jsou očkovaní, a tak budou více procentuálně nemocní mladí –neočkovaní než ti starší. To je jasná pravda. Že by se virus přizpůsobil mladým, tak to nebude. Profesor ekologie doktor Jaroslav Flegr je vítězem koronaviru, i když by se jich našlo více. Spousta televizních vystoupení, prodaných knih. Ještě čekám aspoň knihu, dvě. Pak se možná vrátí ke klimatické změně a bude varovat před ní nebo před toxoplazmózou. On je úspěšný člověk ve svébytném typu showbyznysu. Skvěle zvyšuje sledovanost televizí. Teď více než Leoš Mareš. Já mám ale raději Leoše Mareše – je s ním větší legrace a nikoho nikdy neděsil k smrti. Tak snad se nám vrátí do televizí jiní baviči.

Ministerstvo zdravotnictví na jaře zrušilo svou spolupráci s poradní skupinou epidemiologa Petra Smejkala MeSES s tím, že má dostatek vlastních odborníků. S návratem Adama Vojtěcha se však situace změnila a ministr se skupinou konzultuje klíčové otázky kolem pandemie. Soudě podle předchozího působení Mezioborové skupiny pro epidemické situace je její návrat jako poradního hlasu potěšitelnou, nebo zlověstnou zprávou?

Když se tak bavím bez respirátorů se všemi politiky a jejich marketingovými poradci, všichni politicky vsadili na lockdowny až na výjimku SPD a třeba Trikolóry. Pokud bude další vlna, budou zachránci. Pokud vlna nebude, mysleli to dobře. Proč nechat před volbami do sebe střílet třeba MeSES a aktivistické novináře? Jedeme cestou, kdy opatření už málokdo s výjimkou třeba MHD dodržuje. Ale politici v této situaci trvají na respirátorech a nestačí jim třívrstvá rouška, která stačí pro operační sál. Vědí, že lidé se zařídí po svém. Nikde nejsou protesty – lidé švejkují, ale nechají si to líbit, protože někde vzadu v mysli mají strach. Takže to takhle bude dál a dál. No a kdyby přišla infekce, nemohou za to politici, ale darebný český lid, který v třicetistupňových vedrech nenosil respirátory.

MeSES nyní přišla se čtyřmi možnými scénáři, jak se bude epidemie v létě a dalších měsících vyvíjet. Kromě jednoho optimistického můžeme prý dle druhého čekat, že bez dosažení kolektivní imunity očkováním převládne varianta viru delta, dříve indická, podle třetího přijde s nakažlivější mutací pátá vlna epidemie a podle čtvrtého se objeví taková varianta viru, proti které nebude fungovat očkování ani protilátky po nákaze a která bude vést k vážnějším průběhům nemoci a dalšímu naplnění nemocnic. Co těmto prognózám odborníků z MeSES říkáte?

Serióznímu vědci stačí jedna varianta, pokud nepočítáme s katastrofickými scénáři typu nový smrtící virus, nečekaná mutace, pád meteoritu či výbuch jaderné rakety. Máme vysoce promořenou populaci, první dávku dostalo přes 50 procent populace a minimálně tito si dojdou asi i pro druhou dávku. Spíše všech bude více. Nevíme přesně, jak se promoření a nakažení překrývají. Ale zbývá asi 10 až 30 procent dospělé populace, která se může nakazit. Očkováním a dalším promořováním se to den za dnem zmenšuje. Blbé je, že jsme neproočkovali 100 procent – prakticky by to bylo méně – ohrožených. Jde o to, kolik babiček necháme na podzim nakazit a umřít. Jako jsme na jaře očkovali vojáky, a ne seniory přednostně. Tam se rozhoduje o hospitalizacích a o mrtvých. Lockdown není potřeba, zhroucení nemocnic nemůže nastat. Ale jsou návrhy zavést lockdown při 20 pozitivních na 100 tisíc obyvatel za 2 týdny. No a to bude nejspíš napořád. Tedy medicínsky je to jasné – doočkovat seniory a připravit lepší péči o nemocné. Ve skladech máme fantastické léky. Zda politici zavedou lockdown, je ale otázka průzkumů veřejného mínění...

Mezioborová skupina pro epidemické situace, jejíž vliv evidentně znovu roste, také netají obavy z toho, že politici před nadcházejícími volbami do Sněmovny nebudou ochotní přijmout tvrdší protiepidemická opatření v případě, že se situace kolem covidu bude v zemi zhoršovat. Nedá se naopak tohle prohlášení vnímat jako tlak na vládu, aby s vědomím toho, co se dělo na konci loňského léta, přitvrdila s opatřeními při sebemenším růstu šíření nákazy?

Každý máme svůj byznys a logicky si ho chráníme. Tedy i laboratoře a lidé kolem nich. Popravdě, špičkové experty máme jako EU ve Švédsku. Místem, odkud by se měly řídit postupy při epidemii, je americký národní institut CDC. Jako Češi nejsme schopni nic zásadního vymyslet, nemáme na to lidi. Sledoval bych odborníky v USA. Stačí číst tamní noviny a mnoha našim „expertům“ se otevřou nové obzory.

Přestože parlamentní opozice loni v létě zprvu kritizovala Andreje Babiše za přijatá opatření, teď její lidé ve vedení Prahy v čele s pirátským primátorem Zdeňkem Hřibem požadují po vládě, aby nerušila povinnost nošení respirátorů v MHD. Nesvědčí tento požadavek o tom, že politici opozice se v postoji k opatřením proti šíření koronaviru od politiků koalice zase tak moc neliší?

Jak jsem už zmínil, máme „národní lockdownovou frontu“ a největší „zavírači“ jsou často v řadách opozice, která má na praporech slovo „svoboda“. V politice je všeobecná shoda na tom, že si „nikdo nevezme na svědomí“, že by se lidé svobodně rozhodovali. Většinově chtějí řídit život občanů, nebo se aspoň tvářit, že je chrání. Aspoň do voleb… Mimo SPD a Trikolóru jsem konzistentně racionálně slyšel o covidu mluvit některé poslance – lékaře za ANO a poslance Marka Bendu.

Začíná doba dovolených s předpokládaným prudkým nárůstem cest mezi zeměmi. Dá se cestování považovat za ohrožení momentálně velmi příznivého vývoje, když ani přesuny fanoušků během fotbalového EURO, které se letos hraje na různých místech Evropy, žádné významné nárůsty nákaz nepřinesly?

Jsme dva týdny po prvním zápase v Maďarsku, kde bylo téměř 70 tisíc diváků, a nic dramatického se neděje. Totéž v Texasu, kde jsou dávno plné stadiony. V New Yorku se rozběhla první show na Broadwayi a byla plná Madison Square Garden. Kdyby „experti“ nevymýšleli a četli noviny, nemluvě o odborných zprávách, chápali by, že lockdown už není téma. Pokud by se, teoreticky, něco změnilo, zavést se dá lockdown za odpoledne.

Epidemiolog Rastislav Maďar, poradce ministra Adama Vojtěcha, prohlásil, že osobně by na stadion, kde se nedodržují opatření, například rozestupy, nešel ani očkovaný dvěma dávkami. V Budapešti, kde česká fotbalová reprezentace vyřadila Nizozemsko, bylo kolem sedmi tisíc českých fandů. Také byste si mezi ně netroufl jít ani jako očkovaný? Vakcíny tedy nejsou až takovou ochranou?

On asi moc nevěří na očkování. Já ano, tak se, jako očkovaný, mezi lidi nebojím. Vím, že může dojít ke slizničnímu přenosu a mohu mít „rýmu“. S rýmou nepůjdu mezi těžce nemocné, jako vždy. Ale je svoboda. Já budu chodit na fotbal a na koncerty a docent Maďar bude doma. Každý máme svůj neopakovatelný život.

Jak by mělo Česko podle vás letos v létě vypadat? Rozvolněně?

Desítky pozitivních testů v našem národě denně jsou na hraně chyby testu. Před čím chráníme většinu národa, která je očkovaná či promořená? Jakým právem je omezujeme? Pokud se někdo bojí, nebo není očkovaný, ať užívá, co je mu libo. Ochranných pomůcek, testů je spousta a vakcín na očkování také.

Hodně frekventovaným tématem poslední doby u nás je očkování dětí proti covidu-19. Komu bychom měli věřit, když mezi samotnými odborníky jsou vehementní zastánci i zapřisáhlí odpůrci? Přidal byste se k názoru občanské platformy Zdravé fórum, že očkování nezletilých bez souhlasu rodičů je zrůdnost?

Souhlasím třeba s Němci, že benefit u dítěte musí převažovat nad jeho ohrožením. Smrt zdravého dítěte na covid je srovnatelná s rizikem utopení se při koupání. Teorie, že po očkování vir vymizí, vzala za své, pozitivní – i když jim nic není – jsou mnozí očkovaní. Dítě ale může mít po očkování třeba zánět srdce. Lékař a rodiče musejí zvážit pro a proti, jak je dítě zdravé, či nemocné, s kým žije v domácnosti, může v ní být těžce nemocný neočkovaný dědeček. Nechtěl bych být v roli lékaře, který neinformoval rodiče, a pak by třeba došlo ke komplikaci. Jinak očkování dětí bez souhlasu rodičů je nezákonné. U „skoro dospělých“ zákon připouští, že se rozhodnou sami, ale zase jako lékař bych chtěl, aby o tom rodiče věděli a řekli ANO, jakkoli třeba „nebudu mít jejich podpis“.

Atmosféru ve společnosti v době koronaviru pochopitelně ovlivňují mainstreamová média, kde dostávají prostor k vyjádření především alarmisté, podporovatelé očkování a přijímání nejrůznějších opatření a omezení. Proč se názory druhé strany v čele s profesorem Jiřím Beranem, epidemiology Jiřím Šinkorou či Zuzanou Krátkou k široké veřejnosti nedostanou?

Mainstreamová média jsou mainstreamová, neboť mají velkou sledovanost. Tu dělá strach a senzace. Za špičkový obsah se dost platí jen novinám typu Wall Street Journal, kde byla pravda a vysoce kvalifikované názory celou dobu. Špičkoví odborníci tam diskutovali od začátku vyváženě. Ostatní média musejí mít „kliknutí“ a reklamu. Televize jsou „infotainment“ – zábavné informace. Tak to musíte brát jako rozptýlení před filmem. Jakmile jsem se nechtěl hádat s profesorem Flegrem, šel jsem jako nudný patron z kola ven. Vlastně je mi líto, že jsem tu neřekl, že všichni na podzim umřeme. Měli byste víc sdílení a reklamy. Jsem nudný patron.

Psali jsme: „Manipulují s vámi.“ Profesor Beran: Pravda o mutaci delta. Očkování a důchodci Očkování: „Těhotné riskují zdraví. I dítěte. Mladí? Pozor.“ Imunoložka varuje Spisovatel: Covid? Přijde zlé probuzení. Pro zdánlivé přežití starých obětujeme mladé „Až 49 z 59 pozitivních bude falešných.“ Právník roku: Zrůdnost. A kam tečou peníze

