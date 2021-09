,,Děsivé, strašné.” Petr Nečas obsáhle pro PL

VOLEBNÍ AUDIT ČESKA Jak se na vládu Andreje Babiše, její výzvy i to jak v nich obstála dívá jeden z jeho předchůdců? Petr Nečas byl posledním předsedou vlády z řad pravice a o to je jeho pohled zajímavější. Pro ParlamentníListy.cz zkritizoval omezování svobody, které jsme v čase pandemie bez námitek akceptovali, i premiérovo naslouchání podivným „expertům“ ze skupiny MeSES.

Bylo podle vás pro ČR spíše štěstím nebo smůlou, že měla v čase těžké zkoušky pandemie v čele exekutivy Andreje Babiše?

Není to otázka štěstí nebo smůly, byla to prostě realita. A protože neexistuje alternativní realita, nemůžeme posoudit, jak by se věci vyvíjely v alternativním scénáři, když by se něco udělalo jinak. Snad jen jeden důležitý postřeh. Méně se spoléhat na mikromanagement a více na standardní mechanismy a instituce krizového řízení, které máme zakotveny v naší legislativě. A pak je to otázka osobního nastavení. Já jsem určitě antizavírač a antilockdownista. Ale uznávám, že se to snadno říká, když nenesu tu odpovědnost.

Vy sám víte, jak těžké je nést odpovědnost a rozhodovat v čele vlády. Byl v minulých měsících nějaký moment, kdy jste Andreji Babišovi jeho pozici opravdu nezáviděl?

Také jsem jako premiér musel řešit situace, kdy jsme čelili katastrofě, ať to byly povodně nebo metanolová aféra. Asi nejtěžší je, když umírají lidé. Stále si znovu a znovu kladete otázku, zda jsme udělali vše, co bylo v našich silách, zda jsme někde nerozhodli špatně. To opravdu nikomu nezávidím.

Zaznamenal jsem také výtky, že premiér se příliš odvolával na názory odborníků a byl do určité míry v jejich vleku, místo aby je řídil. Je třeba kuriozní, že poradní tým MeSES prezentuje své rady v médiích a na sociálních sítích předtím, než k nim vláda dá stanovisko. Podobné výtky jsem mimochodem zaznamenal i ohledně premiérova vztahu k tajným službám. Co si o tomto vztahu politiků a „odborníků“ za pandemie myslíte vy s vaší zkušeností?

Rozhodovat musí politici, ti nesou odpovědnost před občany. Musí být také schopni rozlišovat mezi odborníky a "odborníky". MeSES pro mne žádnými odborníky nebyl. S jistou nadsázkou se dá dokonce říci, že někteří z nich, jako pánové Levinský, Kulveit a Steiner byli pro naši zemi stejnou hrozbou jako koronavirus.

Nemáte pocit, že opozice mohla z chyb, které vláda udělala, vytěžit mnohem více a že i opozice v určitém smyslu prokázala neschopnost? Nejen v chabosti kritiky, ale například i v neschopnosti předkládat alternativy…

Asi logicky mohla opozice vytěžit více, ale také stála před dilematem, zda za každou cenu z toho něco politicky vytřískat nebo se chovat v zájmu občanů státotvorně. A to je těžká volba. Opět hodně záleží na osobním nastavení. Zkrátka, zda jste zavírač a lockdownista nebo opačně. Snadno se to říká, když nenesete politickou odpovědnost.

Ale produktivní vrstvy společnosti si zasloužily větší zastání.

Jak podle vás zkušenost pandemie promění českou společnost a českou politiku?

Jako u všech katastrof, účinek bude jen krátkodobý, žádné zásadní proměny společnosti a politiky snad v dlouhodobém horizontu nebudou. Ale snadnost, s jakou jsme byli zavření a omezeni na svých právech a svobodách, s jakou byl masivně porušován právní a ústavní rámec, je až děsivá. Ta mediální a politická nadvláda koalice hysterickych lockdownistů a radikálních zavíračů byla hrůzostrašná, navíc doprovázena naprostým selháním většiny médií, které nesou odpovědnost za šíření strachu a paniky.

Máte pocit, že jsou opodstatněná varování, že obavy z nákazy přiměly značnou část veřejnosti souhlasit s obětováním svých svobod a teď bude nesmírně obtížné je získat zpátky?

Ano, toto nebezpečí reálně hrozí.

Jaké výzvy podle vás čekají Českou republiku v příštím volebním cyklu?

Musíme obnovit důvěru ve standartdní fungování institucí a mechanismů demokratického státu. Stabilizovat veřejné finance. Ustát následky Green Dealu a ataky ekotalibánu, které povedou k masivnímu rozšíření chudoby do střední třídy. Ustát pokusy části evropských elit "rozředit" evropské národy migrací lidí z kulturně nekompatibilních teritorií a vytvořit tak jakýsi nový evropský národ. A bránit demokratický kapitalismus založený na svobodě, demokracii, řádu, tržní ekonomice a soukromém vlastnictví. Pořádně se také zamyslet nad naším vzdělávacím systémem.

Mezi voliči pravice se množí zoufalství, koho volit, když například v Praze vede pravicovou kandidátku paní Markéta Pekarová Adamová, která jim v mnoha věcech přijde spíše jako reprezentantka progresivní levice. Bylo podle vás spojení pravice do seskupení SPOLU správným krokem?

Jako loajální člen ODS podporuji koalici SPOLU. Spolupráce těchto stran je určitě vhodnější než často konfrontační vztahy z období 1997-2013.

Co říkáte celkově na trend posouvání pravicových stran více do středu (nejen u nás, ale třeba i v Německu, kde si kdysi pravicová CDU dokonce dala heslo „Die Mitte“ do štítu)? Neotevírají se pak na pravé straně zbytečně dveře pro kontroverznější subjekty?

Do středu se posunula první levice, což demonstrovala politika Tonyho Blaira a Gerharda Schroedera. Navíc německá CDU vznikla na základech katolické strany Zentrum z období výmarského Německa, takže její vývoj není překvapivý. Já jsem přesvědčen, že je u nás stále místo pro výraznou pravicovou politiku, klidně jako proudu v rámci širšího středopravicového proudu typu catchall party.

Po celé volební období se Piráti prezentovali jako strana mládí, energie a budoucnosti, ale teď před volbami se ukazuje, že tato vize byla v mnoha bodech problematická. Kdo z relevantních politických sil má podle vás v současnosti nejsilnější vizi budoucnosti této země?

Se svými čtyřmi poděbradskými artikuly, které byly geniální a nadčasovou formulací je to ODS.

Dovedete si představit vládu ODS s ANO, o které se v posledních dnech občas spekuluje?

Představit si dovedu ledacos, ale považuji za vyloučené, že by ODS tento krok po volbách udělala.

Jak si vysvětlujete popularitu, kterou dokázalo získat hnutí Přísaha se svou „policejní“ agendou bezpečnosti a boje s korupcí?

Je to po Věcech veřejných, ANO a Pirátech už čtvrtá vlna politiky založená na sloganu, že všichni kradou a jsou zkorumpovaní, je tedy třeba všechny pozavírat a pak nastane ráj na zemi. A Šlachtova fízlpartaj by opravdu s chutí masově zavírala, jiný program nemá. Je to v podstatě protofašistické hnutí.

V čem se podle vás politika změnila od doby, co jste ji opustil?

Vše sleduji jen z dálky. Politika je dnes úplně jiná. Obrazně řečeno, my jsme hráli fotbal, dnes je to také fotbal, ale americký.

