„Dnes budujme zdi, zachráníme Evropu.“ Klaus k 17. listopadu a dnešku

17.11.2023 4:45 | Rozhovor

LISTOPAD 89 – JE, NEBO NENÍ CO SLAVIT? „Dnes to určitě na slavení není, na připomínání si étosu a základních myšlenek 17. listopadu a na nemilosrdnou analýzu příčin jejich postupného opouštění však ano,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz někdejší prezident Václav Klaus. Českému převratu předcházel pád Berlínské zdi, což Klaus komentuje slovy: „Dnes bych tedy zdi neboural, naopak, zdi (myšleno hranice) bych budoval. To by bylo cestou, jak zabránit sebedestrukci Evropy.“