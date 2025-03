„Do vlády.” Okamura odhalil svůj postup v Česku i Evropě

Začněme aktualitou z dnešního dne, tedy z pátku. Se Svobodnými, stranou PRO a Trikolorou jste uzavřeli dohodu o volební spolupráci. Co si od ní slibujete vy a co si od ní mohou slibovat voliči?

Dnes došlo, z mého pohledu, k historickému momentu pro všechny vlastenecky smýšlející voliče. Rozhodli jsme se spojit síly se Svobodnými, Trikolorou a PRO. Budeme všichni společně kandidovat na kandidátní listině SPD, kde budou i zástupci těchto stran.

Cílem je skutečně silná opozice proti Fialově vládě, aby vznikl skutečně silný pronárodní subjekt se sociálně citlivým programem. A aby nepropadly hlasy voličů tak, jako se to stalo v minulých volbách.

Spojili jsme se, aby lidé měli zase levné energie, aby měli kde bydlet, aby jedli kvalitní potraviny, aby bylo dostupné zdravotnictví pro všechny, aby měli pokoj od migrace, aby nemuseli do války. A aby stát už občany neobtěžoval, ale pomáhal jim. Do toho spadá třeba i boj za svobodu slova, proti cenzuře. A také proti byrokracii.

Spojením na kandidátní listině SPD už nikdo nebude moct ignorovat hlas občanů. Lidé si mohou být jistí, že jejich hlas nepropadne a naopak vzniká síla, která má jasný potenciál dvojciferného výsledku. Síla, která může být součástí příští vlády a skutečně plnit svůj volební program.

Ambicí pro příští volební období je tedy účast ve vládě?

Nemáme jinou ambici, protože jen v případě, že budeme součástí vlády, budeme moct naplňovat náš program. Dnes vidíme, že v opozici jsou jen dvě strany a mnoho opozičních hlasů propadlo, a kvůli tomu zde čtyři roky vládne šílená Fialova vláda.

Takže musíme udělat vše, aby se to neopakovalo. Rádi jsme vyšli vstříc přání občanů, aby zde vznikla nejsilnější možná pronárodní síla, která má jasný potenciál být součástí příští vlády.

Jako jedno z témat, které by toto spojenectví mohlo zdůrazňovat, jste zmínil bezpečnost. S tímto slovem ale ráda šermuje i koalice. Nedávno v časopise Reflex napsal Jiří Sezemský , redaktor, který je dlouholetým zaměstnancem ODS a býval hlavním poradcem Petra Nečase, že „hřištěm“ letošních voleb bude zahraniční a bezpečnostní politika, takže „bezpečnostní“ kartu chce zjevně hrát i koalice. Co říkáte na výklad „bezpečnosti“ ve Fialově pojetí? A jaká další témata budou v letošních volbách podle vás důležitá?

Je to důležitá agenda, ale určitě ne jediná. V letošních volbách bude pro SPD důležitých několik témat. Za prvé chceme zajistit levné energie. Chceme zajistit dostupné bydlení, chceme zajistit levnější a kvalitní potraviny, chceme, aby lidé neměli obavy z migrace, to znamená odmítnutí migračního paktu EU a revizi pobytu Ukrajinců v ČR, aby tady zůstali jen ti, kteří budou skutečně pracovat a pouze na pracovních místech, na které prokazatelně nelze přijmout českého občana.

Máme připraven zákon „jednou a dost“, podle kterého bude cizinci, který zde spáchá trestný čin automaticky ukončeno povolení k pobytu. Kvůli Fialově vládě, která sem přijímá statisíce migrantů naprosto neřízeně, zde prudce rostou statistiky jejich kriminality a vymklo se to kontrole. Občané například na Plzeňsku by mohli vyprávět, tam jsou s tím každodenní problémy.

SPD chce mír, a nechce válku. Nechceme pokračování války, nechceme další nekontrolované zbrojení, navíc na dluh, jak tu prosazuje vláda. Ono to vypadá, že by tu premiér Fiala chtěl vyvolat další válku, protože když se konečně nastartují jednání o míru, tak on začne strašit, že tu do šesti let bude s Ruskem nějaká další válka a že je potřeba kvůli tomu zbrojit na dluh až tři sta miliard korun ročně.

Tuhle válečnou politiku musíme zastavit. Já v tomto podporuji politiku prezidenta Trumpa, který se s Putinem shodl na omezování válečných výdajů, omezování zbrojení, a je potřeba jít politikou vzájemné spolupráce, místo konfrontace a napětí.

Petr Fiala ale není jediný, kdo slovo „bezpečnost“ interpretuje jako „zbrojení“. I Ursula von der Leyenová hovoří o konfliktu s Ruskem jako o příležitosti pro evropský „obranný“ průmysl, který by měl nakopnout inovace a celou evropskou ekonomiku. A na konferenci GLOBSEC v Praze ujišťovala, že české firmy mohou být z těch, které na tom vydělají nejvíce. Co říkáte na tuto vizi „vyzbrojení do prosperity“?

Ta představa je i pro ekonomicky průměrně edukovaného člověka v současné realitě Evropské unie úplně lichá. Na jednu stranu kvůli Green Dealu zavírají fabriky těžkého strojírenství, ocelárny, takže Evropa není schopna za konkurenceschopné ceny vyrobit ani komponenty do těch zbraní.

Tento průmysl v Evropě v podstatě kolabuje, kvůli Green Dealu i politicky nezvládnutému konfliktu na Ukrajině, který nám přinesl několikanásobně dražší energie, než mají v USA i jinde. Před necelým měsícem si ve vedení EU vyhlásili novou greendealovou pětiletku, ve které budou pokračovat v ničení těžkého strojírenství a celého průmyslu. A teď říkají něco o tom, že se bude stavět evropský zbrojní průmysl?

Je z toho úplně jasné, že toto jsou jen proklamace. Reálně to dopadne tak, že se ty zbraně budou někde draze nakupovat, asi zase v Americe, ale nepovede to určitě k nastartování celé evropské ekonomiky. Zbrojní průmyslu je jen malý segment z celkové ekonomiky.

Tady se navíc plánuje, že se to všechno udělá na dluh. Ale ten dluh jednou bude muset někdo splatit. Takhle ekonomika opravdu nefunguje.

To jsou ekonomické aspekty, ale jsou tu i aspekty politické, které je třeba vnímat. A nejde tu jen o sny středoevropských politiků, jak oslabíme Rusko. V týdnu vydala EU k tématu společné obrany a zbrojení takzvanou bílou knihu a všichni se víceméně shodují, že tento koncept povede k další federalizaci EU a předávání kompetencí do Bruselu. Nepotkaly se zde politické sny dvou významných evropských politicko-byrokratických skupin?

Ta bílá kniha, neboli „společná strategie“ je plán na další obrovské zadlužování EU, za který ale ručí členské státy, včetně České republiky. Už několik let to tak funguje, že si EU bere obrovské půjčky, až se splatností do roku 2057, a členské státy jí za to ručí. Největším takovým „dluhem“ je program „Next Generation EU“, v Česku známý pod honosným názvem „Plán obnovy“, za který se zaručila i Fialova vláda, a který zase utrácí do dotací Green dealu a podobně.

Takže si hned na úvod pojďme vyvrátit tu lež Fialovy vlády, že nám EU dává nějaké peníze. Ne, jsou to naše peníze, za které Česká republika a čeští občané ručí. A budou ručit čím dál více, protože po uši zadlužená EU si bere další a další monstrózní půjčky.

Ta bílá kniha, to je skutečně federalistický koncept. Úplně kašle na zájmy jednotlivých zemí, a hlavně těch malých a středních. V prvé řadě má sloužit k oživení ekonomik velkých západních států. My jim za to budeme ručit, ale nebudeme mít vůbec vliv na to, za co se ty biliony korun utratí. Takže se budou utrácet především do západní Evropy.

Že toto prudké navýšení výdajů na zbrojení nastartuje evropskou ekonomiku, to prostě není pravda. Může to mít velice krátkodobý efekt, když si německý zbrojní koncern možná objedná u našeho subdodavatele nějaké komponenty, nebo nám dají jiný drobek. Ale hlavní problém je v tom, že zbraň má naprosto minimální multiplikační efekt. Vystřelíte z ní, někam ji zahodíte, ale tím její potenciál končí, další přidanou hodnotu pro ekonomiku to nemá.

Je spočítáno, že investice do infrastruktury nebo do jiných produktů s přidanou hodnotou, ale i do zdravotnictví nebo do sociálních služeb, následně utvářejí nějaký ekonomický koloběh, ze kterého se vytvářejí další peníze. Zbraň, kterou pošlete na Ukrajinu nebo se vám válí ve skladu, nic takového nedokáže.

Takže s vizí premiéra Fialy, že z jedné koruny investované do zbrojního průmyslu vyděláme tři, jak vidím, nesouhlasíte...

Tuto větu premiér Fiala papouškuje z analýzy vypracované Asociací zbrojního průmyslu. V jejím případě se samozřejmě nelze divit, proč takové věci tvrdí, jsou to zbrojaři, snaží se lobbovat, to jim nevyčítám a je logické, že to dělají.

Zbrojní průmysl je historicky důležitou součástí naší ekonomiky. Já pocházím ze Zlínského kraje, tam mají zbrojní fabriky obrovskou tradici. Uherský Brod, Bojkovice a okolí, to jsou významná centra tohoto průmyslu. Nepovažuje se to za nic špatného, jsou velkým zaměstnavatelem, lidi tam pracují po generace, a jsou oprávněně hrdí na to, co dovedou. A ty firmy jsou navíc dost často v českých rukou. Já jsem ten poslední, kdo by jim tuto stoletou tradici české a moravské šikovnosti vyčítal.

Pokud ale argumenty lobbistů jednoho průmyslového odvětví slovo od slova a opakovaně papouškuje předseda vlády, tak je to z jeho strany buď hloupost, nebo zaprodanost.

Tato vláda opakovaně prokazuje absolutní neznalost, která se projevuje tím, že jim vždycky někdo něco podstrčí a oni to opakují dokola jako mantru. Před několika měsíci ministr Jurečka z KDU-ČSL účelově vytvořil neúplnou statistiku, že prý Ukrajinci přinášejí rozpočtu více, než se jim platí, tak jsme to poslouchali od rána do večera, a pak se zjistilo, že ta statistika nevychází a je lživá, tak s tím přestali, a teď jim zase někdo podstrčil tenhle výpočet, že zbrojní průmysl nastartuje ekonomiku, tak to pořád opakuje premiér Fiala, slyšel jsem to i od paní Decroix z ODS a dalších.

Je neuvěřitelné, jak jsou tihle neumětelové bez znalostí ovlivnitelní.

V tomto týdnu se o zbrojení hodně mluvilo i v Německu. Končící Bundestag narychlo schvaloval investiční plán, ve kterém se počítá s výdaji do zbrojení a další infrastruktury ve výši bilionu eur, 25 bilionů korun. 100 miliard eur půjde do Green Dealu, protože budoucí kancléř Merz k tomu potřeboval hlasy Zelených. Měl by nás tento velký zbrojní projekt našeho velkého souseda uklidnit, jak naznačují někteří vládní politici, nebo bychom z něj měli mít spíše obavy?

Já si myslím, že v Německu bude pokračovat velké politické pnutí. Mluvil jsem s Alicí Weidelovou, předsedkyní AfD, která skončila ve volbách druhá, ale ve východním Německu všude ty volby vyhrála. A vím, že mezi Němci je s tím velká nespokojenost, už proto, že si to prohlasovali dva dny před tím, než měl zasednout nový parlament, který byl už zvolen a Merz by to v něm neprohlasoval. Je to zcela proti vůli voličů, kteří chtěli změnu a nechtěli eskalaci válečných postojů.

Pokud jde o ČR, tak je možné, že někde nám to chvilkově pomůže, do zbrojní výroby se pouští Volkswagen, kterému nejdou prodeje aut, tak možná nějakou výrobu přepustí Škodovce, ale to nikdo neví.

Ale problémů, z ekonomického hlediska, může být více, než přínosů. Prudké zadlužování Německa, které probíhalo už celé minulé volební období, bude pokračovat a je to tak trochu časovaná bomba. Je něco jiného, když se předlužilo malé Řecko, než kdyby se předlužila nějaká velká evropská země.

Už teď do zadlužení a ekonomických problémů spadla Francie, jedna evropsky nejzadluženějších zemí vůbec. Španělsko a Itálie mají problémy dlouhodobě, těm už výhodně nepůjčí nikdo, také proto se vymyslely ty společné půjčky, aby se nerozpadla eurozóna. No a teď se začíná zadlužovat i klíčové Německo.

No a jestli se ptáte, jaký vliv to může mít na Českou republiku, tak obrovský. Tímhle obrovským zbrojením, na které nemá peníze, se i Německo dostane do velkých dluhů. A my s touto zemí máme třetinu našeho exportu a importu. Už to, že šlo v minulých letech do krize, se u nás projevilo. A to zadlužování by se na nás podepsalo ještě více.

Pan budoucí kancléř Merz k tomu mluví o tom, že Německo má světový úkol, který převyšuje pohodlí současné generace. Neměli bychom mít obavy právě z toho, když němečtí politici začnou mluvit o světových úkolech?

Výrok pana Merze mi vzdáleně připomínal aktuální výrok poslance Fialovy vlády Petra Letochy, který řekl v televizi Prima, že senioři pochopí, když jim vláda oseká důchody a peníze použije na zvýšení výdajů na zbrojení. Poslanec Žáček z ODS k tom ve stejné debatě dodal, že zbrojení je na místě.

Já si myslím, že jedinou odpovědí na to může být, že v letošních volbách ukončíme tuto vládu.

Pokud si někdo myslí, že je v pořádku osekávat důchody, když si Fialova koalice sama sobě zvyšuje platy, tak je to neuvěřitelná arogance.

Vrátil bych se ještě k těm vašim slovům o zadlužování. I Česko musí rozvíjet takové úvahy, když premiér Fiala stanovil cíl na tři procenta HDP na obranu, tak se řeší, kde na to vlastně vzít, poslanec STAN by řezal na důchodech, premiérův poradce, sociolog Prokop, zase doporučuje zvednout daň z nemovitosti a „neřestní“ spotřební daně z alkoholu a cigaret. Kde brát?

To je přesně ta otázka, na kterou jsme se vlády ptali také. SPD je jediná strana v parlamentu, která nesouhlasí se zvyšováním výdajů na zbrojení na tři procenta, tedy asi na tři sta miliard ročně. Hnutí ANO, jak jsem slyšel pana Havlíčka tento týden na konferenci na Naše bezpečnost na Pražském hradě, je to ochotno akceptovat, my jsme jediní, kdo říká, že na to nejsou peníze a ani to není potřeba.

Když se podíváme na sousední neutrální Rakousko, tak by si laik mohl myslet, že neutralita je dražší, než členství v NATO. Opak je pravdou, Rakousko dlouhodobě vydávalo na obranu asi jedno procento HDP, až minulý kancléř Nehammer v souvislosti s konfliktem na Ukrajině začal uvažovat o přiblížení ke dvěma procentům. Takže i neutrální země dokáže zajišťovat svou bezpečnost s jedním procentem HDP.

Z 32 zemí NATO pouze 23 vydávají 2 procenta HDP. A Česká republika si dala dvě procenta do zákona, ale ani je není schopna utratit. V loňském roce se měla za stíhačky F-35 platit záloha 15 miliard, vláda tam v prosinci přidala dalších 11 miliard, aby se vůbec přiblížili k naplnění těch dvou procent. Už ta dvě procenta nejsou schopni utratit a chtějí to navyšovat?

Pokud jde o F-35, SPD je připravena po volbách tu smlouvu otevřít a podívat se, zda by od ní nešlo odstoupit, jako se k tomu chystá Kanada. Nám na hlídání našeho vzdušného prostoru vzhledem k velikosti naší republiky bez problémů stačí prodloužit kontrakt na stíhačky Gripen.

Zatímco zde nakupujeme předražené americké stíhačky, tak Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že vojáci si musí základní oblečení nakupovat za své peníze v army shopech. Zimní oblečení, ponožky, boty. Šest tisíc vojáků aktuálně v armádě chybí. Takže Fialova vláda a ministryně Černochová dostala armádu do obrovských problémů, chybí tu základní strategické plány fungování, ale za přemrštěné částky se hala bala nakupují věci, o kterých nikdo neví, co vlastně s nimi. A teď ještě chtějí další procento navíc, když není vůbec žádná strategie?

Mimochodem, NKÚ také upozornil, že na techniku, kterou nyní ministryně Černochová nakupuje, armáda ani nemá dostatek garáží.

Takže my jsme na základě skutečně fundovaných odborných stanovisek našich expertů přesvědčeni, že naší bezpečnost lze zajistit za dvě procenta HDP a není důvod tuto částku zvyšovat.

