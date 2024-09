„Drahoš se objeví, jen když někam kandiduje“. Josef Svoboda chce být skutečným senátorem

Postoupil jste do druhého kola voleb do Senátu v Praze 4. Mnohé jste překvapil, neboť očekávaným favoritem byl dosavadní senátor Jiří Drahoš, který má podporu pětikoalice. Jak si svůj postup vysvětlujete?

Moje vysvětlení je prosté. Byl jsem 8 let v zastupitelstvu, 4 roky ve vedení radnice, v Praze 4 žiji s rodinou, chodím pěšky, jezdím hromadnou dopravou, na sociálních sítích, na FB mám časté příspěvky o pozoruhodnostech v Praze a jinde. Lidem naslouchám a vnímám, s čím se musejí denně potýkat. Prahu 4 znám a její občany také. Na podněty reaguji se znalostí reálné skutečnosti, a ne podle dikce vládního programu.

I přes váš postup, není to marný boj, když v prvním kole voleb to bylo zjednodušeně 48 ku 16 ve prospěch Jiřího Drahoše? Myslíte, že máte vůbec šanci?

Každé volební kolo je soutěž od stejné startovací čáry.

Viděl jsem, že jste upozorňoval, že Drahoše lidé v obvodu Prahy 4 prakticky neznají. Tedy ve smyslu, že by se s nimi setkával, řešil jejich problémy apod. Přesto ho volí. Jak si to vysvětlit? A co váš přístup, byl by odlišný?

Drahoš se v Praze objeví, když někam kandiduje, a toho času spoléhá na podporu politiků a politiky „pětikoalice“. Já spoléhám na občany, které znám.

Jiří Drahoš budí dojem virtuálního politika. Není o něm slyšet, názory neznámé, senátorská kancelář v Praze 4 podle ohlasu občanů se zdá být fakticky virtuální.

Změním to. Budu reálným senátorem, říkat jasné názory a konat hmatatelné činy.

A uvítám vás v opravdové kanceláři! — Josef Svoboda (@josefsvobodap4) September 25, 2024

Hnutí ANO dlouho na Senát nekladlo takový důraz. Proč tedy myslíte, že by mělo v horní komoře Parlamentu ČR posílit?

Hlavním posláním Senátu je funkce dozorová, aby se ctil právní řád, demokracie a aby se prosazovala politika pro blaho občanů. Rád přetvářím vedlejší kolej na hlavní nádraží. Chci, aby Senát plnil svoji roli viditelně a na jedničku. V každém orgánu, Senát nevyjímaje, je to o lidech. Moje motto je – odvaha jedince mění mínění většiny.

Jak vůbec reagují lidé v Praze 4 na kandidáta za ANO? Praha je, jak známo, dost antibabišovská, což se ukázalo v případě jiných kandidátů, kteří zde měli podporu ANO…

Různě; jedni kriticky, jiní s pochopením a s podporou.

Je to pár dnů, co jste předvídal, že vláda Petra Fialy nevydrží v původní sestavě do roku 2025. A je to tu, Piráti jdou z kola ven. Bude, podle vašeho názoru, eroze vlády pokračovat?

Okleštěná pětikoalice vydrží do voleb – a před volbami 2025 se rozpadne. Celá sestava pětikoalice má od počátku vady na kráse. Jedna kandidátní listina do voleb – a po volbách se proměnila na pět poslaneckých klubů. V debatách s opozicí vystupuje pět osob proti jednomu. To má s demokracií málo společného.

