„Dutá lebka.“ Zbyněk Passer setřel Danuši Nerudovou. I s Unií

„Český volič stejně jako volič většiny států světa je ve své většině snadno manipulovatelný a věci budou muset být ještě mnohem horší, otevřenější, aby mu došlo, že naletěl.“ To jste nám řekl loni. Teď máme eurovolby. Budou se naši občané teď rozhodovat svobodněji, nebo jsou pořád „manipulovatelní“?

Vždy bude většina lidí manipulovatelná. Bez schopnosti politiky a médií manipulovat veřejným míněním a bez vypnutého kritického myšlení většiny voličů by dnešní politický a společenský systém nebyl udržitelný. Jak narůstá vnější tlak (inflace, drahé energie, krachy firem, pokles reálných příjmů), procitají mnozí, pro které největším problémem před čtyřmi lety bylo financování Čapího hnízda Andreje Babiše a nechápali, že jsou jen manipulované figurky ve hře. Čekali, co bylo nesplnitelné, a nyní mají pocit, že naletěli. Většina z nich naletí znovu každé čtyři roky. Většina voličů má bohužel paměť akvarijní rybky Cory z filmu Hledá se Nemo. Rychle zapomínají na minulost daného politika či strany a naletí znovu. Viz Kalouskův projekt TOP 09.

Čeští liberálové, příznivci Green Dealu a zastánci EU používají rétoriku, že „Evropa jsme my“, že oni „tvoří a budují Evropu“, zatímco „populisté a extremisté“ jen „boří“ a „rozeštvávají“. Jak se vám podobná rétorika poslouchá?

Dobře si pamatuju komunistická hesla typu strana jsme my, budovatelské fráze o lepších zítřcích, dohnání a předehnání rivalitních režimů i varování před všudypřítomným vnějším nepřítelem, tehdy to byli imperialisté, sionisté a jejich domácí pátá kolona. Na tom se nic nemění, mimikry RVHP přebírá EU v tomto směru a liberální eurofilové ve stále větší míře používají slovník Rudého práva padesátých let. Když nemáte lidem co pozitivního nabídnout, chcete je omezovat a ukrást jim budoucnost, musíte je ovládat strachem a rozptylovat ptákovinami typu SuperStar, StarDance, Ulice nebo i MS v hokeji. Chléb a hry, cukr a bič. Ironií osudu liberálové a demokraté deklamují, že jen oni brání demokracii a svobodu, přičemž v praxi činí pravý opak. Využívají mediální liberální klastr, bezpečnostní aparát, rádoby nezávislé soudnictví k omezování svobod, zastrašování, vydírání, vyhazovům ze škol a zaměstnání. Současná doba tak připomíná normalizaci sedmdesátých let, kdy se vás ptali na váš názor na vstup vojsk. Dnes je podobným dělicím kritériem např. názor na konflikt na Ukrajině, covidismus, Green Deal a další témata.

Když hovoříme s podnikatelem a investorem, tak kam tihle „budovatelé“ Evropu vedou? A jak si Evropa vede v konkurenci zejména USA a Asie?

Profesorka Nerudová, velká osobnost kampaně, tvrdí, že ti čeští podnikatelé, kteří si stěžují na Green Deal, mají neefektivní podniky a „nejsou schopni inovací“. Co za tím vidět?

Rentgen by viděl dutou lebku. Filip Turek je jediný český politik, který měl odvahu otevřeně popsat dojem většiny národa z Danuše Nerudové. Nevěřícně sleduju její videa. Lepší stavbu vět, logiku i argumenty by nabídl i generátor náhodných slov. Znám mnoho špičkových evropských výrobců složitých strojních celků, kteří léta těžili z vysoké kvality a životnosti své produkce, dobrého servisu, a ještě akceptovatelné ceny. V kvalitě a technologiích nás v mnoha oborech dobíhá nejen Čína, ale skutečným problémem je právě Green Deal: drahé energie se promítají do výrobních cen i u produkce s vysokou přidanou hodnotou, úvěrující banky vám kecají do toho, od koho berete suroviny, komu prodáváte hotové výrobky, čím topíte, jakou energii vyrábíte, koho zaměstnáváte, jak pracujete s genderem a sexuálními menšinami, a už léta banky řeší i vaše názory a postoje. Jak chcete být v takovém systému konkurenční se světem? Vždyť tu budujeme orwellovsko-huxleyovskou utopii.

Když to vezmeme prakticky a volebně. Které volební subjekty vás v rámci volební kampaně oslovily a které naopak vůbec?

Pětikoalice je obrovský podvod na voliče, využívající posthavlistický sentiment a strašení Babišem a pomíjející skutečné problémy a výzvy České republiky. Uskupení, za něhož se ve vysoké i velké komunální politice krade po miliardách, aniž by to média zajímalo. Kde se kolem jedné ze stran koalice – ovládající Ministerstvo vnitra – vytvořil mafiánský systém italského typu, zřejmě spojený s jedním z největších českých odsouzených gangsterů, a kolem něhož umírají důležití svědci za podezřelých okolností. Takto vypadá ta „slušná alternativa k Babišovi“, jak byla a je prezentována médii zdebilizovaným voličům.

ANO přetáhlo část živnostníků a podnikatelů, kteří pochopili, že Andrej Babiš není onen arcilotr, jak ho líčila hysterická média a spindoktoři typu Milionu chvilek pro demagogii, zároveň taky není svatý. Nicméně jeho holding má v Čechách zásadní zájmy i postavení a jeho profit je spojen s hospodářskou situací ČR. V osobním zájmu Babiše je prosperující ČR. Nadto, myslím, že se v dobrém zhlédl v Baťově vizi „Stavíme Československo pro patnáct milionů“, která přikládala zásadní význam rozvoji zejména dopravní infrastruktury, podpory vědy a výzkumu a technického školství. Babiš představuje racionální šanci soustředit zdroje a energii na rozvoj ČR. Umí se dohodnout, je naprostý pragmatik, v dobrém i ve zlém. Havlíček bude příštím premiérem, a to o parník lepším než Petr Fiala, který dobře reprezentuje americké, německé, bruselské a ukrajinské zájmy a cíle, ale na ty české už mu asi nezbývá čas a energie.

SPD je důležitá opoziční strana, ve které byla i je celá řada perspektivních osobností typu Marka Černocha, Radima Fialy, Jiřího Kobzy. Z mého pohledu ale vše zabíjí podnikatelský koncept Tomia Okamury, který nenechá své kolegy vyrůst a převzít kus odpovědnosti za budoucnost hnutí, jak to správně dělá Babiš se Schillerovou, Havlíčkem, Nacherem a dalšími. Tomio Okamura dosáhl pozoruhodného úspěchu, zároveň je ale překážkou pro jakýkoliv koaliční potenciál SPD, a to je obrovská chyba. Deklarované vystoupení z EU je navíc naprostá chiméra, Okamura to ví a tohle beru jako klamání voličů. Na straně druhé, to, že je nositelem opozičního hlasu v zahraniční politice, je pro demokracii důležité.

Trikolora z mého pohledu pozbyla momentum odchodem Klause, což se v minulosti stalo i Svobodným, ale ti opakovaně dokazují svou životaschopnost, i když jim škodí oprávněná obava voličů z propadnutého hlasu. Jinak je tam cela řada chytrých a schopných mladých lidí s potenciálem. Snad do české politiky ještě promluví.

Projekt STAČILO! moc nesleduji, jakkoliv je paní Konečná dobrou rétorkou a pravdivě popisuje řadu problémů české domácí i zahraniční politiky, ten projekt je na mě moc velký slepenec a nedávná minulost KSČM je něco, co nepřekousnu.

PRO Jindřicha Rajchla je podobně jako STAČILO! spíš protestním hnutím, ve kterém má větší sílu přímá akce v ulicích než silná celostátní struktura. Pokud přežijí, mohou ji třeba vybudovat, ale moc šancí nevidím. Protestních hnutí je moc a lidé v nich mají často protichůdné cíle i představy, jak jich dosáhnout, spojuje je jen protest proti establishmentu, a to je na dlouholeté budování strany málo.

Přísaha a Motoristé jsou zvláštní slepenec, kterému moc nerozumím. Projekt Roberta Šlachty jsem nesledoval, přišel mi okrajový, ba obskurní. Naopak Motoristé Petra Macinky a Filipa Turka mi byli vždy blízcí svým pohledem na svět kolem nás. Oba pánové mě velmi baví, ale nedával jsem jim moc šancí samostatně ani ve spojení s Přísahou. I proto jsem mile překvapen, kam to kluci dokázali s minimem peněz za krátký čas dotáhnout. Filip Turek vletěl do politiky jako tornádo a ze zoufale převzatých reakcí Nerudové, Rakušana a dalších je jen vidět, že na něj nemají protilék. Bylo zcela jasné, že se ho pokusí poškodit fízlováním jeho dávné minulosti, což kdyby někdo udělal Nerudové s Rakušanem, v normálně fungující zemi by, domnívám se, skončili za mřížemi. V evropských volbách jednoznačně stojím za Filipem Turkem, jakkoliv nemáme na vše stejný názor, ale znám ho osobně mnoho let a vidím, jak rychle roste. Přísaha/Motoristé sobě mají reálnou šanci, pokud uspějí v eurovolbách, pomoci v parlamentních volbách Babišovi sestavit vládní koalici, která konečně předřadí české zájmy nad ty zahraniční. Je nejvyšší čas. Nic není dokonalé, ale zároveň nic nepředstavuje pro české národní zájmy a prosperitu větší katastrofu než pokračování pětikoalice.

Všichni, jak vláda, tak opozice, v kampani tematizují válku na Ukrajině. Obě skupiny jinak, samozřejmě. Kam jsme se v tom podle vás dostali?

Pouze jsme vykopali po covidu a Antibabišovi další příkop napříč rodinami, přátelstvími, kolegialitou i sportovními týmy. Česko má v tomto konfliktu roli odpovídající naší velikosti a síle našich zbraní. Považuji za důležité, že jsme Ukrajině výrazně pomohli humanitárně, je to napadená a zle zkoušená země. Na druhé straně, Evropa, která má Ukrajiny plná ústa, neudělala za třicet let nic proti její šílené korupci, okrádání národa, bezpráví pro běžné občany. Kdo sleduje dění kolem Ukrajiny pozorně od roku 1991, nemůže být překvapen, že k válce došlo, a nemůže popřít obrovský americký tlak i logický zájem na oslabení Ruska americkými zbraněmi, ukrajinskou krví za evropské peníze. Je to strašné neštěstí, že se tomu Evropa nedokázala vzepřít zavčasu, což bylo nejpozději kolem roku 2008. Vinu za krveprolití nesou všichni, kdo se na cestě k Majdanu podíleli. Pak už byla cesta k válce nastavená.

Eurovolby se považují za „nejdražší průzkum veřejného mínění“. O této zemi se rozhodne v parlamentních volbách příští rok. Jak čtenáři chápou, nejste příznivec Fialovy vlády. Jaký výsledek „velkých voleb“ a jakou vládu si přejete?

Pětikoalice mi připomíná protektorátní vládu, která za cenu zchudnutí Čechů, zhoršení bezpečnostní situace, energetické bezpečnosti a podražení pozice českému průmyslu a podnikání obecně těží svoje skutečné pány ve Washingtonu, Berlíně, Bruselu a Kyjevě. Nic tak šíleného jsem tu neviděl od listopadu 1989.

Jenže jak jsem v úvodu psal, liberální, soukromá i veřejnoprávní média dala této vládě generální pardon, a aby se neřeklo, občas se jen lehce otřou o ledovce typu Dozimetru. Jak se budou blížit volby, pětikoalice ruku v ruce s „nezávislými hlídacími psy demokracie“ bude cíleně špinit a dehonestovat opozici ve snaze udržet status quo. Lze tak očekávat zejména další kolo Antibabiš kampaně a budou doufat, že to zabere. Pokud se nestane něco mimořádného, frustrace lidí poroste do míry, kdy Antibabiš nezabere zdaleka tak účinně jako minule, a s mírnou převahou bych očekával, že Babiš bude schopen složit koalici s menšími opozičními subjekty. Jejich největší problém je, že spolu zatím neumějí moc mluvit. To by se měli naučit – asi jako jediné – od pětikoalice.

