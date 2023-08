„Fiala další 4 roky. Jsme pro ČR jako Masaryk.“ Z ODS zazněl plán

reklama

Tak jsme si prožili „kauzu Fremr“. Doktor Robert Fremr se své nominace na Ústavní soud vzdal, ale prezident Pavel je i svým příznivcům trochu pro srandu. Budete ho vy sám brát dál vážně?

Celá kauza Fremr byla dost bizarní a já ji považuji za dvojí selhání – prezidentova expertního týmu, ale hlavně Senátu. Tzv. pojistka demokracie, která by člověka ničícího životy nevinných před rokem 1989 nikdy neměla schválit. Nejvíc nevadí tzv. liberálním prozápadním spravedlivým. Klasika. Žijeme v době, kdy se bolševické zlo bagatelizuje a zejména levicoví progresivisté blábolí o zločineckém režimu neskutečné nesmysly. Takže pana prezidenta vážně brát budu, byl nejlepší možnou volbou. Kauza Fremr jen odhalila pokrytectví mnohých falešných morálních majáků.

Jako absolvent práv: jak se díváte na trestní soudce, kteří soudili za minulého režimu? Opět se objevují úvahy, zda by měli soudit dodnes.

V podstatě jsem odpověděl výše. Nikdy není pozdě vyházet dosud sloužící komanče ze soudů, státních zastupitelství, policie a dalších silových složek. Akceptuji jen komunisty zvolené ve volbách, neb to je vůle voličů, a když máme v národě tolik pitomců, kteří komunisty (bývalé komunisty) volí i dnes, můžeme si za to sami.

A mimochodem, nejde jen o soudce. Igor Stříž, někdejší vojenský prokurátor, je nejvyšším státním zástupcem. Proč je stále ve funkci, i když ho Markéta Pekarová Adamová slíbila před volbami odvolat?

Za prvé, odvolání nejvyššího státního zástupce má svůj zákonný proces. Takže si myslím, že tyto sliby nebyly od kolegů příliš šťastné. Za druhé platí, co jsem psal výše. Kdyby to bylo jen na mně, nemůže být nikde v silových, represivních a justičních složkách bývalý člen zločinecké organizace, strany vrahů a největších lidských šmejdů v dějinách této země.

Vláda má podle CVVM jen dvě procenta občanů, kteří jí rozhodně důvěřují, a rekordní množství lidí, kteří jí nedůvěřují. Na druhou stranu, preference vládních stran jsou cca o osm procent nižší než volební výsledek. Jak si to vyložit?

Znáte přece dlouhodobě moji skepsi k podobným průzkumům. Jediné relevantní průzkumy jsou volby. To se asi shodneme. Také akceptuji předvolební preference (byť v polovině volebního období jsou to spíš ony pověstné horoskopy), ovšem nikoliv v číslech, ale v trendech. Záleží na metodice, návodně položených otázkách atd… A navíc… normální, slušný člověk nemá moc na výběr. My nemáme opozici. Máme fašistické hnutí protičeské páté kolony deprivantů – akciovku nenávisti SPD, kde její směšný lídr Tomio Okamura, jehož jediná reálná kompetence je vozit plyšáky po Karlově mostě, prodává nevzdělaným nenávistným a nešťastným lidem hrnce zla a hlouposti.

Pak tu máme další akciovku – tentokrát akciovku závisti s názvem ANO – rozumějte politickou divizi holdignu Agrofert, vlastněnou Chemickým Ali, devadesátkovým mafošem Andrejem Babišem, která vytunelovala veřejné rozpočty, zničila deset let rozvoje této země a dnes řve na vládu, která to chce dát dohromady. Hnutí ANO připomíná žháře, který vypálil dům a dnes křičí po hasičích – přilévaje nadále benzín do ohně –, že hasí pomalu a špatně. To je pak složité, když neexistuje opozice, ale jenom akciovky nenávisti a závisti. Spousta voličů není úplně nadšená z výkonu vlády v některých oblastech (v zahraniční, obranné a evropské politice hraje bez kompromisů Ligu mistrů a naše země z toho obrovsky těží… Kdo tvrdí opak, je buď úplný pitomec, nebo kolaborant), ale nedokáže si představit, že by volila ty dvě akciovky. Proto jsou preference volební mnohem lepší, než běžně v polovině vládnutí bývají. Vzpomeňme na Jiřího Paroubka, který přebíral po Grossovi ČSSD na 6 % a dovedl jí ke 30 procentům…

Marek Benda v podcastu Insider prohlásil, že koalici s TOP 09 a KDU-ČSL si nedokáže představit, nicméně do parlamentních voleb ano. A pozor: program SPOLU je podle něj na osm let, ne na čtyři roky. Čili: bude Fiala premiérem až do roku 2029?

Spoustu věcí k tomuto dotazu jsem vlastně opět odpověděl výše, neb jak já se rozepíšu, je těžké mě zastavit. Jsem přesvědčen, že můžeme uspět takovým způsobem, že bude Petr Fiala premiérem i další čtyři roky. Nemyslím si, že by byla v ODS relevantní síla, která by se tomu postavila. Není také důvod. Můžeme mít jisté výhrady k tomu, že platíme obrovské politické náklady za ostatní strany, ale reálně jsme my ten základní stavební kámen demokracie a svobody v ČR. ODS je pro Českou republiku podobný úhelný kámen, jako byl TGM pro Československo.

Koncert Anny Netrebko nakonec nebude. Není to škoda? Osobně tu paní mám rád dlouho, je pro mě druhá Maria Callas. Teď za ní budu muset do Vídně nebo Berlína. Nebo do Itálie. Což ostatně… Není to absurdní?

Není to absurdní. Naše zkušenost a obecně zkušenost východnější části Evropy s říší zla, teroristickou federací nelidských barbarů z asijských stepí – tedy Ruska, je jiná než v západních státech. Rakousko je obecně černý pasažér bezpečnosti, kolaborují s Kremlem skoro jako Maďaři, akorát jim to nikdo nedává sežrat, Německo se Rusku také neumí léta pořádně postavit – co víc, jejich politika energetické sebevraždy byla prokazatelně financována Gazpromem, stejně jako jejich levicová zelená klima alarmistická hnutí, takže tam nějaký razantní postoj nemůžeme čekat, a Itálie?

Také to mají s Ruskem jinak než my. Navzdory tomu (a zdravím geopolitického nýmanda a neumětela, sedmilháře Rajchla), že si zdejší pátá kolona od nové premiérky Meloniové slibovala proruské postoje, stojí Itálie na straně míru (rozuměj Ukrajiny, oběti masových vrahů a prasat z Ruska)… Jen tam ten postoj společnosti není tak tvrdý jako u nás. Nebo v Polsku. Ostatně kdyby NATO Poláky nedrželo, tak ty bandity dávno zahnali za Ural, kam patří.

16. září bude znovu demonstrace proti vládě. Tentokrát opravdu s názvem „Demonstrace proti vládě“. Opět se ptám: Kdyby vám tam dali na pódiu na Václaváku pět minut a zajistili vaši bezpečnost, co byste demonstrantům řekl?

Bohužel se té taškařice deprivantů nemůžu zúčastnit, máme tentokrát koncert na severní Moravě. Ale na tohle rád odpovím. Řekl bych jim: „Vážení občané ČR, opakovaně tady děláte stafáž a užitečné idioty bezpáteřním gaunerům a prodavačům hrnců nenávisti. Lhostejno, zda je to fanatický nácek a kopačka se záporným geopolitickým rozhledem Rajchl, nebo neuvěřitelně tupé kreatury z Trikolory, za které by se snad styděli i sami Rusové, či snad jiní darebáci, kteří si dělají byznys z lidské hlouposti. Necháte se jako ti hlodavci vést krysaři ze skály. Garantuji vám, že kdyby tyhle kreatury, se kterými chcete svrhávat demokraticky zvolenou politickou reprezentaci, převzaly vládu, tak to budete VY, kdo se do roka bude prát s krysami o jídlo u popelnic.

Naletěli jste sedmilhářům, lotrům a manipulátorům. V podstatě nic z toho, co vám tady rok predikují, nenastalo. Lhali vám loni v září, loni v říjnu, loni v listopadu. Opravdu jste všichni tak hloupí, že myslíte, že vám řeknou alespoň jednou pravdu?

Každý má možnost chyby napravit. Přestaňte nenávidět sebe a svět a pošlete ty, co se pasou na vaší nenávisti tam, kde záda ztrácejí slušné jméno.

21 let jste v ODS, toto výročí v těchto dnech slavíte. Kdy vám ve straně bylo nejlíp a kdy jste se tam cítil nejhůř?

Jednoznačně nejhůře jsem se cítil v červnu 2013, kdy jsme nechali – a nebudeme zacházet do podrobností – zločince Šlachtu a Ištvana za pomocí mediálních manipulací a lží o zkorumpované zemi svrhnout legitimní vládu. To mi bylo nejhůře. A nejlépe? To teprve bude. Můj svět je svět v radosti, lásce a naději. Každý den se probouzím s úsměvem a každý den si užívám s vděčností za dar života. Proto jsem v hodnocení nejodpornějších lotrů z protičeských uskupení tak mírný. Přeji všem čtenářům, aby našli aspoň stopové množství mozkových buněk a uvědomili si, že jediné, co jim přinese sebranka kolem Rajchla, je akorát bída a zmar. Jako jejich moskevští páni.

