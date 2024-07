„Hájí vládu. Tak si řekli o odměnu.“ Jakl a proč zaplatíte víc České televizi

Ve sněmovně leží tzv. velká mediální novela, která prošla prvním čtením. Kromě zvýšení poplatků za ČT i ČRo přináší také rozšíření, kdy budou muset platit lidé nevlastnící televizi, ale mající telefon či prostě internetové připojení bez ohledu na to, zda produkci veřejnoprávních médií konzumují. K tomu i firmy. Obsahovat by změna mohla i pravidelné roční navyšování poplatků pokud inflace překročí 6 procent. Vy zvýšení poplatků kritizujete. Vadí vám i všechny ostatní změny? Lze rozvést důvody?

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 2% Ne 93% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30728 lidí

To přece není žádná mediální novela, natož velká. To je jen zvýšení příjmů České televize a Českého rozhlasu formou navýšení poplatků a rozšíření počtu plátců. Česká televize vysílá skoro jen samou komerci. Jako všechny ostatní televize. Na to žádné peníze nepotřebuje, to prostě dělat vůbec nemá. Každému je to přece jasné, že Česká televize i Český rozhlas slouží té části politiků, která teď zkouší z lidí vymáčknout víc peněz a poslat je oběma médiím jako dárek za letité cenné služby.

Z úst ministra kultury, ale i dalších členů vlády jako Víta Rakušana, jsme v uplynulých dnech slyšeli, že změna zajistí nezávislost veřejnoprávních médií. Jak si toto tvrzení vykládat? Teď není ČT nezávislá, když má méně peněz?

Asi má na mysli indexaci poplatků na věčné časy. Prostě jejich automatické zvyšování bez ohledu na přání veřejnosti. Jde tedy o nezávislost na divácích. Ti ale budou platit. I nediváci.

Po sítích koluje dva roky starý výrok ministra kultury Martiny Baxy, který řekl následující: „Shodli jsme se ve vládní koalici, že se nebude hospodaření České televize řešit zvyšováním koncesionářských poplatků. Myslím, že je to správný krok“. Dnes srdnatě hájí nutnost tyto poplatky zvýšit. Co na to říci? Zaznamenal jste někde jeho vysvětlení, co ho přimělo k obratu? A co ho k němu přimělo podle vašeho mínění?

Je to důsledek ještě těsnějšího sbratření Kavčích hor a současné vlády. Česká televize vládu hájí, tak teď si vládě řekla o odměnu. A Baxa ví, že nic není staršího než včerejší sliby.

Někteří opoziční politici upozorňují, že není dostatečně definována role, jakou mají veřejnoprávní média sehrávat. Jinými slovy, co mají povinnost za peníze, které od lidí nuceně vyberou, vysílat. Mezi takové pořady zřejmě nepatří reality show Peče celá země a podobné relace, anebo ano?

Ať si každý čtenář tohoto rozhovoru najde dnešní program České televize a jde bod po bodu, pořad po pořadu. A u každého ať se ptá, zda k jeho vysílání potřebujeme televizi zřízenou státem a povinně financovanou českými občany.

Mimochodem, patří vůbec k veřejné službě zpravodajství a publicistika? Kanál ČT24? Má soukromou alternativu v podobě CNN Prima News a bezpočet privátních internetových a jiných médií. Anebo ČT a rozhlas toto poskytovat mají coby záruku toho, že jejich výběr zpráv a událostí přinese obyvatelstvu základní přehled o dění doma a ve světě?

Všechny funkce jsou zcela naplněny konkurenčním mediálním prostředím. Včetně pořadů vzdělávacích, pořadů pro menšiny a kulturních pořadů. Není tu nic, k čemu má stát vydržovat barák za osm miliard.

Fotogalerie: - Čtyři a půl hodiny Babiše

Opozice viní vládní koalici, že si chce veřejnoprávní média zavázat, aby jim šla na ruku. Ta to odmítají. Dříve dnešní vláda kritizovala Babišovu vládu, že si chce média tzv. ochočit, ve sněmovně ve vedly bitvy o složení Rady ČT. Existovala za bývalé vlády snaha převzít moc nad veřejnoprávními médii?

V soukromé televizi existuje bič v podobě sledovanosti. Nikdo si tam z televize nemůže dělat svou hračku, to by vlastník nedovolil. A kdo je vlastníkem České televize? My všichni. A co můžeme nebo nemůžeme jejím zaměstnancům dovolit nebo nedovolit? Odpovědět si každý umí sám. Za naše peníze si tam dělají to, co odpovídá jejich zájmům a zájmům jejich přátel. My do toho nemáme co mluvit, i když jsme vlastníci.

Vládní tábor ve sněmovně hodlá z Rady ČT odvolat Luboše Xavera Veselého, kvůli jeho ostrému komentáři na slova herečky Vášáryové o slovenských voličích. Záleží pětikoalici na tom, aby se radní takto nevyjadřovali, anebo mají i jiný záměr? Xaver jim dlouho není po chuti…

Pan Veselý jim neopatrně dal záminku, protože jakkoli měl věcně pravdu, o dámských zadečcích se má mluvit hezky. Ale tady přece nejde o zadečky, ale o to, že pan Veselý kazí v Radě ČT názorovou jednotu. Tato rada Českou televizi hájí, namísto aby ji kontrolovala.

Vicepremiér Ivan Bartoš hovoří o možnosti, že si stát u veřejnoprávních médií tzv. objedná boj proti dezinformacím. Co si pod tím představujete?

Nezávislost popirátsku. Budeme mít televizi bojující. Ne sloužící. Bojující proti tomu, co označí za nevhodné nějaká neziskovka či vládou placený úředník.

Při diskusi o dezinformacích bychom neměli vynechat nového vládního „koordinátora strategické komunikace“ plukovníka Foltýna, který by měl dezinformace potírat. Hned při nástupu řekl, že kdo ho označí za cenzora, je kolaborant s Putinovým režimem. Jak tento styl strategické komunikace vnímat? A nejsou obavy, že by se mohl skutečně stát jakýmsi cenzorem, mylné?

Naše republika se pomalu mění na plukovnický režim. Za chvíli tu asi budeme mít juntu. Ale tenhle panoptikální zjev se za chvíli svými trapnostmi odrovná sám.