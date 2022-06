,,Jsme v pr... Maďaři dodají levněji. Lži Fialy.” Šéf sklárny tak jasně, až to není hezké

„Měli by přestat dělat analýzy, začít pracovat a rozhodovat. Já už to od nich ani nic nečekám. Tam je jeden amatér vedle druhého. Jsou to diletanti. Jeden ministr vedle druhého. Vůbec se neměli do takovýchto funkcí pouštět. Neštěstí. Chovají se jako sebevrazi. A nás ženou do sebevražedných koutů. To může skončit velmi špatně,“ říká František Novosad, majitel harrachovské sklárny – nejstarší fungující v Evropě. „Všichni, se kterými se stýkám, mají podobné problémy a jsou také naštvaní. Přejí si konec této vlády. Ti kluci a holky, co v ní jsou, nevědí, která bije. Nemůžeme od nich čekat nic pozitivního pro naši republiku,“ dodává.

Koncem března v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz jste si stěžoval na stoupající ceny energií a fakt, že s tím vláda nic nedělá. Jaká je situace teď? Změnilo se něco?

Nezměnilo se vůbec nic. Pan premiér pořád říká, že je připravený a že dělají analýzy. Kromě silniční daně, která je směšná, žádné jiné úlevy. Nic. Moje malá firma, která měla v loňském roce obrat asi 70 milionů, už za pět měsíců letošního roku zaplatila navíc za energie přes deset milionů. Měl jsem v rezervách připravené peníze, že postavíme novou pec. My to místo toho vyhodíme z okna spekulantům s energiemi.

Anketa Má vláda zastropovat ceny pohonných hmot i za cenu, že na to bude doplácet z rozpočtu? Ano 96% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9108 lidí

Pro porovnání. Dočetl jsem se, že jen za první čtvrtletí vás energie stály o třetinu víc než za celý loňský rok...

Samozřejmě jsme už dávno přesáhli částku, kterou jsme měli na celý rok. Je to katastrofa pro nás, skláře. Nejde jen o energie. Tady nejsou sklářské pánve. Firma v Německu, která je vyráběla, loni vyhořela. Problémy má – nevím, jestli to rozjedou – firma v Hrobu u Teplic. Pánve nejsou, anebo jsou čerstvé a nekvalitní. Je to jedno k druhému. Vláda se nestará vůbec o nic. Pořád se starají jen o Ukrajinu. Dočetl jsem se, že v přepočtu na obyvatele jsme v tom premianti. V tom je vláda úspěšná. Ale na nás kašle.

Navrhoval jste už v minulém rozhovoru zastropovat ceny energií, což udělali například i v sousedním Slovensku, kde se dohodli na ceně na dva roky dopředu s místní obdobou ČEZ, Slovenskými elektrárnami, už v únoru. Máte vysvětlení, proč to v Česku drhne?

To je další důkaz amatérské vlády, která říká ústy premiéra, že to nemůže udělat, protože by toto napadli minoritní vlastníci ČEZ a stálo by to miliony náhrad. Samozřejmě je to sprostá lež. Na Slovensku je stát minoritní vlastník uvedené firmy, v Česku naopak majoritní. Oni to na Slovensku přesto udělali. A těm majoritním vlastníkům tam řekli – dobře, když to neodsouhlasíte, tak hned na následujícím zasedání vlády vám uvalíme mimořádné daně. A oni si to rychle spočítali a řekli si, raději ať máme nějakou jistotu, než že by nás to stálo ještě víc. Takže to samozřejmě jde. Jen kecají, že to nejde. Stačilo by jedno zasedání vlády.

Fotogalerie: - Memorandum o SPOLUpráci

Odboráři mají podezření, že tím, že je inflace, má vláda větší příjmy do státního rozpočtu, a proto řešení problému oddaluje. Máte také takový dojem?

Měli by přestat dělat analýzy, začít pracovat a rozhodovat. Já už to od nich ani nic nečekám. Tam je jeden amatér vedle druhého. Ani nemá kdo to rozseknout, protože jsou to diletanti. Jeden ministr vedle druhého. Vůbec se neměli do takovýchto funkcí pouštět. Neštěstí. Chovají se jako sebevrazi. A nás ženou do sebevražedných koutů. To může skončit velmi špatně. Že vyberou více, to je krátkozraké. Je to nesmysl. Pokud poklesne průmysl, lidi se dostanou do chudoby a vyroste poměrně rychle armáda nezaměstnaných, bude to mnohem větší problém, než když teď budou mít o trochu menší tržby. Jsou to amatéři, kteří o tom nic nevědí.

Vaši nejstarší evropskou fungující sklárnu zatím podle vašich slov pro ČTK zachraňuje dostatek zakázek, ale trápí vás konkurence z Maďarska...

Vyvážíme už skoro 30 let do Ameriky, je to náš hlavní odběratel. Nemám je přitom moc rád, jsou arogantní, když se s nimi jedná. Znám se s nimi spoustu let, a pořád jsou namyšlení. Mám v Americe tři velké zákazníky a u dvou se mi stalo, že mi argumentovali – vy chcete vyšší cenu, ale Maďaři ji vyšší nechtějí. Vysvětloval jsem jim, že Orbán je normální sedlák, který uvažuje selským rozumem. Má domluvenou cenu plynu do roku 2036 za ceny roku 2021. My jako Česká republika jediní v Evropě nemáme smlouvu s Gazpromem a kupujeme plyn od Němců. Ale za třikrát až čtyřikrát vyšší cenu, a to se pak ještě dostane k dalším spekulantům, obchodníkům na evropských burzách a v Česku a výsledkem je osminásobek. Vysvětluji jim, že mám osminásobně vyšší cenu plynu než Maďaři a že potřebuji, aby mi něco přidali. Jeden mi řekl, že mi něco přidá, druhý, že si to objedná v Maďarsku. A jsme v pr... Je to začátek konce.

Jsou to opravdu nerovné podmínky, které nemají s kapitalismem nic společného. V této fázi. Tak se Evropa chová. Třeba i v zemědělských dotacích. Novým zemím dává výrazně menší dotace, a to v násobcích. Německému farmáři stačí dvacet hektarů půdy a uživí rodinu. Český potřebuje k tomu dvě stě hektarů. To vypovídá o poměru různých dotací do této oblasti.

Vy jste evidentně naštvaný, jsou v podobném rozpoložení i jiní podnikatelé ve vašem okolí?

Možná mám okruh lidí kolem sebe stejného ražení. Matematika nelže. Všichni proděláváme a máme výrazně větší náklady, což snižuje konkurenceschopnost. A to je špatně. Vláda by se měla starat o to, abychom byli konkurenceschopní, aby hospodářství rostlo. Ale ono moc nerostlo ani za těch 30 let. Chybí hrubý domácí produkt. Je tu malá přidaná hodnota. Stali jsme se montovnou. Jako skláři jsme možná výjimka, že exportujeme. Také je nás už ale jen pětina. Kdysi se o nás mluvilo, že reprezentujeme republiku, dneska si nás nikdo nevšimne. Všichni, se kterými se stýkám, mají podobné problémy a jsou také naštvaní. Přejí si konec této vlády. Ti kluci a holky, co v ní jsou, nevědí, která bije. Nemůžeme od nich čekat nic pozitivního pro naši republiku.

Dělají gesta navenek, aby byli dobří u Američanů. To je další téma. Teď jsem četl, kolik koupíme letadel u Američanů, kolik tanků z Německa. V Americe je po léta největší průmysl zbrojařský. Ti si mnou ruce a říkají si – Evropany jsme dostali tam, kam jsme chtěli. Donutili jsme je, aby měli dvě procenta HDP na obranu, a budeme jim prodávat naše zbraně. Chtějí se na úkor Evropy pozvednout a my je jako debilové posloucháme. Já to cítím tak, že vláda, ale i celá Unie, se chová jako vlastizrádci. A uvrhnou své národy do chudoby. Vidím počínání těch vlád jako vlastizrádné a jsou to sebevrazi. Je to katastrofa.

Jak vidíte nejbližší budoucnost. Udržíte se „nad vodou“?

Já to podržím, jsem srdcař. Teď jsem prodělal deset milionů za pět měsíců. Měl jsem ale bokem peníze na novou pec, letošek přežijeme. Ale zlobí mě to. Mně vadí vidět tu vzrůstající chudobu kolem sebe. Když čtu, že dvě děti z deseti čekají na spolužáky, až přijdou z oběda, protože rodiče nemají na jejich obědy. Vadí mně žít v chudé společnosti. Vláda jiným rozhazuje a pro vlastní lidi nemůže najít řešení. Pro cizí se najde řešení během dnů, pro vlastní ani během měsíců žádné.

Psali jsme: Ještě dnes a konec. Hřib zavírá uprchlické centrum ve Vysočanech Miroslav Macek: Rakušane, Rakušane, do roka a do dne... „V p*deli. Se*ou na lidi, řeší Ukrajinu. Po hubě jim dát.“ Majitel sklárny o Fialovi, EU a USA. Co je za vším „Inženýre Zemane!“ Vaši voliči by se měli omluvit! Hřebejk, Drahoš, Czernin a další jsou velmi nazlobení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.