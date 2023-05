„Katastrofa, ceny stoupají. Miliardáři z USA.“ Petr Bystroň z Německa. Co se u nás neví

reklama

Opět u nás proběhly debaty o tom, kdo nás osvobodil. A zda nás Sověti osvobodili, nebo okupovali. Jak se události na Ukrajině a vztahy s Ruskem propisují do tématu konce války v Německu? Co se mění a co by o tom český čtenář měl vědět?

Myslím, že to je jasné: ve čtyřicátém pátém nás Sověti osvobodili (velkou část území ČR jen proto, že Američané zůstali stát u Plzně). No a v šedesátém osmém nás Sověti spolu s armádami Polska, Maďarska a Bulharska okupovali. V Německu to tak jednoznačné není. 8. květen je pro Němce konec války, kterou prohráli. Rudá armáda na části území zůstala jakožto okupační vojsko a až do rozpadu východního bloku to území držela obsazené...

Do našeho veřejného prostoru prosakuje několik nařčení vůči vaší osobě či vůči AfD: že jste byl v Bělorusku a přiznal jste to teprve poté, až se na to přišlo. AfD jako celek prý „kooperovala“ s činiteli v Rusku za účelem šíření protiukrajinských nálad. A že mládežnická organizace AfD byla německou tajnou službou popsána jako „extremistická“. Co je na tom všem pravdy?

Wow! Celá snůška všech hejtů proti naší straně i mé osobě za poslední tři měsíce v jedné otázce. To je dobré. Tak kde začít?

Ano, je pravda, že naši mládežnickou organizaci tajná služba označila za pravicově extremistickou, spolu se dvěma dobročinnými organizacemi, Ein Prozen a Institut fuer Staatspolitik. Proč? Protože zastávají názor, že německá národnost není to samé jako německá státní příslušnost.

To druhé, že AfD kooperovala s nějakými ruskými stratégy, a dokonce se přitom spojila s komunistkou Wagenknechtovou, je výmysl novinářů z Washington Post. Je to takový zoufalý pokus zdiskreditovat to mohutné hnutí proti válce na Ukrajině, které ovládlo velkou část německé společnosti, a to napříč politickým spektrem. K jejich vlastnímu překvapení na těch demonstracích stojí stoupenci komunistů, Zelených i AfD vedle sebe. Ale ne proto, že by to tak zorganizoval nějaký superbrain v Kremlu, ale proto, že nechtějí válku.

No a Bělorusko? Jistěže jsem tam byl, stejně jako v Polsku, Estonsku, na Litvě či Ukrajině. Je to můj džob, jsem zahraničněpolitickým mluvčím naší strany. A jak ‚tajná‘ ta cesta byla, se může každý přesvědčit ze záznamu tiskové konference. Každému novináři, který se na to ptal, jsem poskytl odpověď. https://www.youtube.com/watch?v=XxLXpbceHwg

Celý ten pseudo skandál vyrobilo Sorosovo NGO Correctiv, den před zveřejněním naší mírové iniciativy v Bundestagu, aby tak něčím negativním překryli zpravodajství o té důležité iniciativě. To je jejich běžný postup.

Fotogalerie: - Koupání v krvi před ruskou ambasádou

Opravdu jste, myšleno Německo, odpojili jaderné elektrárny? Když má Německo problém a obnovitelné zdroje nejedou, česká výroba to vyrovná. Jak to pocítí německý zákazník či německý průmyslník, pokud jde o „jaderný konec“?

Je to katastrofa, ceny energie stoupají. Jenže to byl přesně cíl Zelených. Jedna jediná jaderná elektrárna vyráběla více energie než všechny větrníky na území Německa dohromady. Teď vychází najevo, že si vše prolobbovali američtí investoři a miliardáři, kteří teď profitují z těch uzákoněných změn. Doplácejí na to řadoví němečtí občané.

Psali jsme: Piráti: V oblasti obrany musíme postupovat společně Stanjura: O 42 miliard víc na obranu. Deficit snížíme o 70 miliard Senátorka Kovářová: Pan senátor Canov se bohužel spolehl na čestné slovo 400 Kč vysolit za mouku z Lidlu. Nekulova sleva má háček

Už jsme na podobné téma jednou narazili, ale my Češi se neustále ptáme: jak je možné, že v Německu, kde jsou historicky silné zaměstnavatelské i odborové svazy, může projít takové opatření jako odstavení jaderných elektráren?



Jednoduše. Pomocí NGOček a médií zmanipulujete veřejné mínění, a vytvoříte tak v určitém časovém úseku většinu proti jaderné energetice. Politika pak ‚vyhoví‘ této většině a udělá odpovídající rozhodnutí. No a energetickým koncernům zalepila ústa tím, že jim zaplatila šest miliard eur, a vykompenzovala jim tak veškeré škody, které jim tím vznikly. To pak dojde k takovému paradoxu, že když byla demonstrace před jadernou elektrárnou v Grundremmingenu pro její záchranu, pro další provoz a zachování pracovních míst, tak tisková mluvčí koncernu RWE, kterému ta elektrárna patří, se od té demonstrace distancovala a podtrhla, že RWE podporuje rozhodnutí vlády.

Fotogalerie: - Komunisté "u tanku"

Sice je nyní AfD nejsilnější stranou v bývalé NDR, nicméně nic nenasvědčuje tomu, že by se měla podílet na vládní moci. Nepřepadá vás někdy pocit, že ať získáte, kolik procent chcete, prostě v Bundestagu budete vždy v opozici?

Ne. Je to vidět u všech populistických stran v zahraničí – po několika letech se dostanou do vlády. Ta ostrakizace konkurence je normální, ale oni to dlouhodobě nevydrží. Realita je dožene. Lega vládne v Itálii, FPO v Rakousku, Sweden Democrats tolerují vládu ve Švédsku a v Berlíně se dostala CDU k moci jen díky hlasům AfD a nikdo už nevolá po tom, že ta volba se musí opakovat. Průlom už se podařil. Brzy budeme ve vládě.

Fiala zachránil čest Evropy svým postojem k Ukrajině, vzkázal Bernd Posselt. Je skutečně premiér Fiala tak univerzálně uznávaný a slavný i v Německu?

Pan Posselt asi čte jiná média než já. Žádné oslavné komentáře na Petra Fialu jsem tady nezaznamenal. Ale možná to Bernd pouští v Čechách do éteru záměrně, aby se zalíbil.

Pokud jde o „evropskou jednotu“, Bavorsko kontroluje na hranicích s ČR auta kvůli migrantům. Braniborsko a Sasko se chtějí připojit. Není to takové „nesousedské“?

Je. A je to anachronismus. Nemáme kontrolovat hranice mezi členskými státy Unie, ale její vnější hranice. Potřebujeme Fortress Europe. Proto jsme podali návrh na ochranu vnějších hranic Evropy. Je to teď tady v médiích, už na to naskakuje i vládní FDP. https://www.n-tv.de/ticker/AfD-sieht-sich-in-Migrationspolitik-bestaetigt-article24109488.html

Budu na to téma mluvit ve čtvrtek v Bundestagu.



Na národní scéně se v ČR diskutuje, zda je vůbec realistické slibovat referendum o vystoupení z EU, když vystoupit z EU prakticky jako izolovaná země nemůžeme, zaznívá. Jiní takové postoje považují za „poraženecké“. Jak byste to rozsoudil?

Samozřejmě že každá země může z EU vystoupit. Britové to názorně předvedli. Švédové o tom také diskutují. Evropská unie za poslední léta bohužel silně degeneruje, usurpuje si stále více kompetencí, které jí nenáleží. To se nelíbí stále většímu počtu zemí. Bez německých peněz by okamžitě vystoupily i další země jako Polsko, Řecko, Maďarsko. Nikdo si nechce nechat z Bruselu diktovat, jak má doma žít. Evropské hospodářské společenství byla skvělá věc, Schengen znamenal pokrok, to vše je třeba zachovat. Ale vznik svazu evropských socialistických republik na úkor suverenity členských zemí si nepřeje nikdo.

