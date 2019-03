„Kdo zná celý můj repertoár, ví předem mou odpověď.“ Tomáš Ortel se pro PL vyjádřil k útoku na mešity v Christchurch

ROZHOVOR „Často bývám kritizován za údajně neexistující islamizaci Evropy, a tedy téma, o kterém by se asi nemělo mluvit, natož zpívat,“ říká zpěvák, skladatel a textař Tomáš Ortel. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz promluvil mimo jiné o volbách do Evropského parlamentu a prozradil, koho on sám podpoří. Zmínil také negativní ohlasy v tisku poté, co se, jak říká, zúčastnil mnohých vlasteneckých akcí, a ptá se: „Je vlastenectví vůbec ještě v této zemi pozitivní hodnotou?“

Vy sám o sobě říkáte, že ve svých písních i názorech „ukazujete trochu jiný úhel pravdy“, což se některým lidem a médiím nelíbí. Můžete být konkrétnější? S čím třeba nejvíce „narážíte“?

Zdravím čtenáře Parlamentních listů, ve svých skladbách jsou mé názory, a tak bych neřekl, že je to jiný úhel pravdy, spíše mnou viděný pohled na jednotlivá témata, o kterých zpívám.

Často bývám kritizován za údajně neexistující islamizaci Evropy, a tedy téma, o kterém by se asi nemělo mluvit, natož zpívat.



Začátkem tohoto roku vám na YouTube zablokovali sledování jednoho vašeho videa, skladbu Problém. Čím si to vysvětlujete? A v tomto kontextu, jak jsme na tom podle vás ohledně svobody slova především na sociálních sítích?

Zkusím to zjednodušeně popsat. Pokud složím skladbu, kde budu zpívat o souložení, lidé mě zařadí mezi sprosté nemravy a neřeší se to (takových interpretů tady máme koneckonců nepočítaně). Pokud ovšem sáhnete na nedotknutelné téma, pak se dějí věci vedoucí až k blokaci skladby. Zcela chápu, že YouTube je soukromá firma poskytující prostor pro umístění videí soukromých osob a má samozřejmě svá pravidla. Avšak mě zarazil právě ten důvod k oné blokaci. Vyjádření totiž znělo: ...na základě právní stížnosti zaslané z ČR.

Natočil jste písničku „Defenestrace“, která je o korupci, rozkradačích české země, panské aroganci… Na koho tím míříte? Jak vůbec vnímáte korupci v naší zemi?

Skladba Defenestrace poukazuje na aroganci vyvolených a možná jedinou cestu, jak docílit viditelné změny nejen v zabředlých politických vodách. Není to věnováno konkrétní straně ani konkrétnímu poslanci.

Vnímání korupce je u mě, myslím, stejné jako vnímání bezpráví nebo křivdy. Jsou věci, které by prostě neměly být; a kdo jest bez viny, nechť hodí kamenem... Upřímně, kolik lidí je opravdu neúplatných? Znáte někoho ve svém okolí?



V Instinktech Jaromíra Soukupa jste nedávno mluvil mimo jiné o tom, že jste vlastenec a že se obáváte, že vlastenectví je už dnes svým způsobem negativní nálepka. Máte nějakou konkrétní zkušenost v tomto směru?

Byl jsem na mnohých vlasteneckých akcích, ať už to byl mítink, demonstrace nebo přátelské setkání, a nakonec se z tisku člověk dozví, že byl na neonacistických srazech a s dezinformačními spolky. Mnozí z těch, co se tak rádi ohánějí odkazem T. G. Masaryka a V. Havlem, by mnohem raději nosili na klopě bruselské hvězdy než trikoloru, a tak odpovím znova otázkou: Je vlastenectví vůbec ještě v této zemi pozitivní hodnotou?

Blíží se volby do Evropského parlamentu. Kdo z kandidátů je pro vás osobně zajímavý? Podpořil byste někoho?

Zajímavá je spíš role, jakou bude daný kandidát v Evropském parlamentu hrát, zda to není jen figurka s platem v eurech s nulovou možností ovlivnit jakékoliv hlasování o čemkoliv. Jenom čas ukáže, zda hlas zvoleného kandidáta má nějakou váhu. Podpořím pana Černohorského. Netajím se tím. Přesto jsem v tomto ohledu skeptik a obávám se, že na půdě Evropského parlamentu by těžko mohl sám cokoliv ovlivnit v pozitivním slova smyslu.



Jak moc podle vás tyto volby ovlivní problémy s migranty v západní Evropě a třeba i demonstrace, které se už řadu týdnů konají ve Francii?

Záleží samozřejmě, jak dopadnou. Pak teprve lze usoudit, jestli problémy v Evropě natolik ovlivňují voliče ke zvolení pronárodních kandidátů. Já pevně doufám a věřím, že ano.



V poslední době se k politice poměrně často vyjadřují i umělci, především určitá skupina, která nepatří mezi příznivce prezidenta Zemana. Čím podle vás právě umělce český prezident irituje tak moc, že některým vadí i to, když si jejich kolegové převezmou z jeho rukou státní vyznamenání?

Kritici byli, jsou a budou… Ne nadarmo se říká, že není na světě ten, co by se zalíbil všem. U herců je to snadno pochopitelné, ti jen vycházejí ze své role, často přeci vidíme, jak propůjčují tváře různým produktům a firmám. U hudebníků je to o trochu smutnější, ale jak už mnozí řekli, za vším hledej peníze. Mimochodem, umělci jsme přeci všichni. Každý něco umí, někdo plést koše, někdo kovat podkovy a co člověk to názor... Jen je víc slyšet názor herce či zpěváka než soustružníka, bohužel.



V souvislosti s prezidentem Zemanem se vyjádřil také režisér Fero Fenič: „Bojím se o Česko. Čechy jsem si idealizoval. Z pohledu toho východoslovenského Slováka byla pro mě Praha symbolem kultury. Domníval jsem se, že český národ je vzdělanější než slovenský. Pohled na český národ mi změnili sami Češi, když vidím, jak se vyvíjejí. Neváží si svobody, chybí respekt k lidskému životu,“ uvedl režisér. „Vzdělaný národ si nezvolí počůrávajícího se staříka,“ vyjádřil se také s tím, že se rozmýšlí, zda v této zemi chce zůstat. Co na jeho dost drsné hodnocení říkáte?

Víte, já také ve všem s panem prezidentem Zemanem nemusím souhlasit a jsou věci, které mi na zvolené hlavě státu vadí. Přesto respektuji demokratické volby a snižovat se k takovým dehonestacím je jen smutné gesto člověka rozumu mdlého. Onen „nevzdělaný“ národ zvolil z nabízených kandidátů toho, kterému nejvíc věřil… Ale z druhé stránky myslím, že zde v ČR nikdo pana Feniče násilím nedrží…



Minulý týden otřásl světem teroristický útok, který se stal na Novém Zélandu. Útočník tady zavraždil ve dvou mešitách celkem 50 lidí. Ne všichni tento čin ale odsoudili. Na sociálních sítích se objevovaly i výrazy typu, že by lidé ještě střelci rádi nosili munici. Co na to říkáte? Co to vypovídá o možném soužití dvou naprosto odlišných kultur, o které se některé politické špičky v Evropě už delší dobu snaží?

Jsem zpěvák kapely ORTEL, zároveň skladatel a textař tohoto uskupení; a nikdy bych nevěřil, že jednou budu dostávat otázky s tak závažnými tématy. Z druhé stránky chápu, že pokud jsem složil skladbu Mešita odsuzující radikální islám, že na toto téma přijde řeč... Kdo zná celý můj repertoár, ví předem mou odpověď.

Striktně odsuzuji jakékoliv násilí!

Upřímně, nevím, jaký prostor mám na odpověď, a vím předem, že se nelze vyjádřit v pár slovech k tomuto incidentu.

Soužití odlišných kultur lze pouze s respektem a oboustrannou tolerancí, a pokud si opravdu někdo myslí, že moderní svět je jiný, že náboženské čistky neexistují, že mnoholetou nevraživost lze mávnutím kouzelného proutku smazat, je prostým snílkem. Kolik obětí na životech má nemuslimské obyvatelstvo této planety posledních pár let díky multikulturní vidině politických polobohů?!

Tato situace je jen vyústěním právě takových činů, jako jsou bombové útoky a gerilový boj radikálního islámu.

Měsíc co měsíc nás média informují o dalších a dalších útocích. O vánočních svátcích máme kolem obchodních domů zábrany proti vniknutí nákladních vozů s trhavinou, v některých městech Evropy ani stromek pro jistotu nerozsvítí… A vy mi dáte otázku, proč někteří lidé tento čin neodsuzují? Já jej odsuzuji. Přesto se to dalo čekat, akce vždy vyvolá reakci. V tomto případě, bohužel.

Ministr Hamáček právě v reakci na tato různá prohlášení k útoku na Novém Zélandu ihned skrze sociální sítě upozornil, že policie nenávistné komentáře na internetu prošetřuje. O čem to svědčí? Jedná se v tomto případě o omezování svobody slova, o kterém jsme už mluvili, nebo o potírání rostoucí nenávisti ve společnosti?

Rostoucí nenávist na sociálních sítích je hmatatelně prokázána, a ačkoliv jsem proti jakémukoliv omezování svobody slova, rozhodně by měl každý jedinec nést zodpovědnost za svá veřejná prohlášení. Otázkou samozřejmě zůstává, co ještě bude následovat. Mazání profilů a blokace je již v plném proudu, budou se mazat i nepohodlné názory na cokoliv? Vrátí se doba, kdy se budou psát zakázané názory v noci na zdi domů? Kde je hranice společensky nevhodného názoru? Toť otázka pro pana Hamáčka, nikoliv pro mě...

autor: David Hora