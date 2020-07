,,Lidé vezmou sami zbraně do ruky.” Diplomat Novotný k USA: Mládež také chtěla smrt Milady Horákové. V Číně zabíjeli profesory. Revoluce menšiny

reklama

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představil v pondělí nová opatření, která začnou platit od 1. července v Moravskoslezském kraji v souvislosti s vysokým nárůstem nakažených virem COVID-19. Obáváte se té často odborníky zmiňované druhé vlny?

Neřekl bych přímo nějaké přehnané obavy, ale je třeba se s tím vypořádat.

Jsou tu určitá ohniska té nákazy právě na severní Moravě a nárůst o 260 případů, to je určitě k zamyšlení, ale zatím to je naštěstí separované pouze do jedné oblasti.

Každopádně ten virus tady prostě je, ten nezmizel a zatím nemáme žádné stoprocentně účinné léky ani vakcínu, takže musíme pokračovat v těch důsledných preventivních opatřeních, abychom se nedostali do situace, jaká nastala v Itálii nebo ve Španělsku, kdy doktoři rozhodovali o tom, koho nechají žít a koho zemřít.

Jako bezpečnostní expert, co říkáte na možnost šíření podobných nákaz v budoucnu – ovšem řízenou cestou a jednotlivými zeměmi případně zájmovými, obchodním korporáty? Je to science fiction, když si například představíte situaci, kdy jedna země vypustí do světa neznámý virus, ke kterému ovšem sama pro sebe předtím vyvine vakcínu? Je to utopie?

Tak mezi zbraně hromadného ničení se počítají jaderné zbraně, chemické a pak právě taky bakteriologické zbraně a nad nimi podle mě průběžně přemýšlejí všechny ty vedoucí světové země, protože je to relativně levná záležitost – je to princip, kdy zamoříte vodojemy a město vymře. Takže vyloučeno není nic.

Stejně tak jako teď nevíme, jak vlastně vznikl ten samotný koronavirus – víme jen to, že na něm společně pracovali čínští a američtí odborníci v laboratořích ve Wu-chanu, ale financovaly to USA… co si o tom myslet.

Právě USA jsou teď dějištěm boje proti rasismu, který se odehrává většinou na ulicích, ale už také ničením soch, stahováním filmů z videoték nebo haněním vážné hudby či samotné americké hymny, která je údajně rasistická [co si poslechnout třeba Marseillaisu (marsejésu), když právě Francie byla oním demokratickým vzorem USA a historicky v podstatě svými penězi umožnila vznik současné Ameriky…] Co říkáte na celé toto hnutí, které teď doslova hýbe Amerikou a částečně už i Velkou Británií.?

Já jsem ještě zaznamenal pro doplnění poslední výkřik, že by se měly ze všech kostelů odstranit portréty Ježíše Krista a Panny Marie, protože oni jsou přece bílí!

To už, myslím, nepotřebuje další komentář, když všichni víme, kde to křesťanství vlastně vzniklo a že tam zkrátka žilo obyvatelstvo, které nebylo černé – nebo přinejmenším Ježíš a Maria tedy nebyli. Zkrátka to náboženství nepochází z Afriky.

A jak tedy vidíte ty současné pouliční boje v USA, které se schovávají za velmi vznešené cíle, přestože jde v mnoha případech vlastně jen o rabování?

Mně to připadá tak, že Amerika prostě vstoupila do kulturní revoluce, stejně jako tomu bylo před lety v Číně, když se dostali definitivně k moci komunisté. Kdo byl tehdy vzdělaný nebo co bylo cenného a historického, tak to muselo jít z cesty, pálily se knihy, ti špatní profesoři na školách se museli maximálně ponížit.

– no a teď si vezměte, co se děje na univerzitách v Americe teď! Tam se odstraňují sochy bílých profesorů právě a jenom proto, že jsou bílí, aby to neurazilo barevné studenty, když na ně shlížejí takovéto bílé osobnosti. A totéž se, jak vidíme, děje i ve Velké Británii.

To je tedy kulturní revoluce se vším všudy! Já jen doufám, že se ta situace nevyhrotí jako za kambodžského diktátora Pol Pota, který pro jistotu vraždil každého, kdo měl brýle.

Vladimir Palko – dlouholetý slovenský politik a nyní úspěšný spisovatel, před třemi dny právě v ParlamentníchListech.cz konstatoval, že mu to připomíná mladé komunistické svazáky v 50. letech…

No to je přesné, ano, já jsem ten rozhovor četl a úplně souhlasím. Vezměte si třeba, jak se teď mluví o Miladě Horákové – a tehdy se hromadně podepisovaly rezoluce pro její popravu. Podepisovali to právě hlavně mladí lidé, kteří pak taky jako svazáci jezdili na venkov a přesvědčovali sedláky, že mají vstoupit do družstev, přitom oni sami o zemědělství prostě nic nevěděli.

Takže ano, je to velmi podobné, Spojené státy si zkrátka prodělávají vlastně už druhou vlnu kulturní revoluce, protože jednu už měli v 50. letech za mccarthismu, ta druhá ji připomíná, stejně jako tu zmiňovanou „Maovu“ a komunistickou revoluci.

Domníváte se, že to zasáhne i nás?

Já doufám, že my jsme do jisté míry chráněni tím komunismem, který tu byl přes 40 let, ale třeba západní Evropa ničím takovým neprošla. Naopak studenti, kteří začínali třeba s myšlenkami tzv. frankfurtské neomarxistické školy –, ti jsou dnes děkany a rektory univerzit, učitelé atd. A ti také vychovali tu současnou mládež, která netuší nic o životě, a proto jenom boří a destruuje všechno, co je starší než oni!

Koho ještě zboříme? Kryštofa Columba? Kdyby ho bořili indiáni, ale tohle všechno postrádá sebemenší smysl pro realitu a už vůbec pro vnímání nějakých historických souvislostí.

Otázka je, jak vážně to všechno brát? Je tím podle vás ohrožen celý ten systém, ty fundamenty té, řekněme, euroatlantické civilizace?

Podívejte se, vždyť sami vidíte, jaký už je zatím naštěstí jen v Americe ten rozsah toho ničení a rabování. A navíc v této zemi je vysoce nadprůměrný počet mezi lidmi, takže já se skutečně obávám, že USA mají nakročeno k nové občanské válce!

Je to minorita, která si takto násilně počíná, ale dřív nebo později té majoritě musí dojít trpělivost a vezme do rukou zbraně nebo povolá armádu, protože jak je vidět, tak policie už v mnoha městech projevila svou neschopnost zasáhnout a zajistit pořádek.

Trochu mi to připomíná, když byly bouře hippies, tak někteří britští občané se společně s nimi houfovali a protestovali a chránili je – až ti policisté jim jednoho dne řekli: „Tak víte co, tak až vás bude někdo znásilňovat nebo vraždit, tak si zavolejte na pomoc hippies…!“

Psali jsme: Migrace? Evropa může kleknout. Hladomor. Do ČT mě už nepozvou. Bojím se kolapsu Západu, Rusů ne, říká diplomat Jaromír Novotný Diplomat Jaromír Novotný: Dluhy USA, Francie, Itálie či Ukrajiny jsou skoro nesplatitelné. To v minulosti znamenalo válku Mladá generace nemá životní zkušenosti, věří slibům o lepších zítřcích. Starším zasahování EU do našich záležitostí připomíná RVHP a Sovětský svaz. Dlouholetý elitní diplomat promluvil Pokud se nikým nevolení eurokomisaři budou dál snažit vychovat „evropského občana“, budou následovat osud „tábora míru a socialismu“ a SSSR, říká bývalý velvyslanec Novotný



