„Lže Fiala, Pekarová, Rakušan... Nemohou jinak.“ Doktor Hnízdil zcela bez iluzí. I o Ukrajině

„Místo toho, aby občané vládli prostřednictvím volených zástupců, tak psychopati, ve službách podnikatelských skupin, ovládají občany.“ To je váš výrok z deset let starého rozhovoru pro Českou pozici. Nevzpomněl jste na tato slova v souvislosti s kauzou Dozimetr, která zatím jen poodkryla, jak to chodí mezi předními politiky hnutí STAN?

Kauza Dozimetr moje tehdejší slova jen potvrzuje. Místo demokracie tady máme patokracii. STAN je jejím tvůrcem i obětí. Naběhli si na vlastní vidle. Nadvládu psychopatů a její důsledky na život občanů jsme s Michalem Třískou popsali v knize „Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo“. K pochopení stavu naší společnosti povinná četba.

Bývalý ministr za STAN Jiří Besser v rozhovoru pro Seznam Zprávy tvrdí, že toto hnutí bylo od začátku two-men show pánů Polčáka a Gazdíka. Za nimi ovšem stál Krejčířův bývalý spolupracovník Michal Redl, jemuž to prošlapal táta, který STAN významně podpořil penězi. Co okolnostem vzniku nakonec tak „úspěšného“ hnutí říkáte? Jak se mohlo podařit, že se tento projekt tak dlouho dařilo před veřejností prezentovat jako hnutí čestných skautů typu Petra Gazdíka – a lidé tomu uvěřili a svými hlasy udělali ze STAN druhou nejsilnější vládní stranu, když ty základy byly od počátku prohnilé?



Pánové Polčák s Gazdíkem jsou jako malí kluci. Mají nevinný kukuč, pomněnkové oči. Kují pikle na tajných schůzkách s nesvéprávným podnikatelem, svůj k svému, používají kryptografické mobily, možná nosí i pistolky. Když to praskne, jako malí kluci se diví a říkají: „Na dovolené jsem s Redlem nikdy nebyl, jen jsme lyžovali... je možné, že jel okolo a zastavil se... vlastně ho vůbec neznám, žádné kšefty jsme nedomlouvali... ani nevím, kdo za mě platí kryptografický mobil... já nic, já politik.“

To není nic nového. Divím se, že se tomu ještě někdo diví. Za mimořádně nebezpečnou považuji lehkost, s jakou informace z odposlechů pronikají do médií. Ještě dřív, než policie vyšetřování ukončí a než soud vynese verdikt o vině, proběhne soud – spíš lynč – mediální.

Lidé před volbami uvěřili, že s Fialovou vládou přijde do politiky změna, kterou jim pětice koaličních stran slibovala. Vidíte po sedmi měsících jejího vládnutí něco, co by se dalo v domácí politice vnímat jako krok k lepšímu?

Fiala mluví spisovněji než Babiš, Pekarová vypadá líp než Schillerová, Rakušan líp než Hamáček. Jinou změnu k lepšímu jsem nezaznamenal. SPOLU jede stejný narativ jako ANO a spol. Dva roky jsme byli obětí drsné mediální manipulace.

Veřejný prostor ovládlo téma boje proti koronaviru. V zájmu jeho poražení jsme obětovali školství, kulturu, podnikání, právo, zdravotnictví… budoucnost našich dětí. Z mediálního prostoru se úplně vytratilo téma zdraví. Rozkaz zněl jasně: „Nic nedělejte, seďte doma, s nikým se nestýkejte, nehýbejte se, buďte on line, čekejte na vakcínu!“ Každý, kdo si dovolil zpochybnit nebezpečí viru a jediné možné řešení vakcínou, byl obratem vymazán, cenzurován, označen za zlehčovače, popírače, dezinformátora, vraha seniorů.

Viry s námi ale vždy byly a budou. Nelze je porazit, jen za cenu sebezničení. Tak se i stalo. Následky proticovidových opatření násobně převýšily škody způsobené virem. Protagonistům covidu se podařil husarský kousek. Vytvořili takový chaos, že dnes už nikdo nezjistí, kdo zemřel na covid, kdo na jiné základní onemocnění, kdo na zanedbání včasné lékařské péče, kdo na stres z vládních nařízení, kdo na vakcínu. Oficiální a jedině povolená verze zní: „Za vše může covid.“

Není s podivem, že ze dne na den přestal být covid hrozbou, o níž je třeba neustále mluvit a psát?

Ve chvíli, kdy polevil strach z viru, přešla média plynule na téma války. Z veřejného prostoru se úplně vytratilo téma mír. Globálním zlem je teď Rusko, jediným řešením zbraně. Lidé začali přemýšlet a žít válkou. Každý, kdo si dovolí zpochybnit nebezpečí Ruska a jediné možné řešení zbraněmi, je označen na dezinformátora, proruského trolla, vraha ukrajinských dětí. Rusko ale není globálním zlem, stejně jako USA, EU... nejsou globálním dobrem. Nejsem sympatizantem Putina, odmítám jakoukoliv agresi. Rusko je ale jaderná velmoc. Je možné ho zničit jen za cenu zničení celé civilizace.

Stejně jako psychopati globálních korporací zneužili k mocenským cílům covid, zneužívají Ukrajinu. Je to boj o moc, území, zdroje energie. V tom si můžou Rusko, USA, EU... podat ruce. Prezident Zelenskyj je nastrčená figura, psychicky labilní tragi-komik, myš, která řvala.

Vbrzku nás čekají komunální volby, ty parlamentní jsou zatím v nedohlednu. Neměl by být případ hnutí STAN a předtím třeba Věcí veřejných signálem pro voliče, aby svůj hlas nedávali subjektům, které vznikly jen jako účelová uskupení, ale aby preferovali strany třeba jako ODS či ČSSD, jejichž členy a stoupence spojují podobné či shodné hodnoty a názory na směřování společnosti, typu „méně státu“ či „více státu“ a podobně?

Méně státu, více státu, ODS či ČSSD… všechno jedno. Točíme se v kruhu. Věříme, že nějaká politická strana bude lepší než minulá, že se objeví osvícený vůdce. Nebude, neobjeví. Astronomické státní dluhy, migrace, covid, válka na Ukrajině, nedostatek energetických zdrojů, pitné vody, základních potravin, globální oteplování… Všechny krize mají společného jmenovatele. Jsme svědky civilizačního kolapsu. To není konec světa ani vyhynutí lidstva. To je zásadní změna způsobu života.

Každá civilizace měla období růstu, vrcholu a pádu. Ta naše už nemá kam ani z čeho růst. Je technologicky nesmírně složitá, přitom zranitelná, náročná na spotřebu energie. Letos v listopadu nás má být osm miliard. Všichni se chtějí mít lépe, víc vyrábět, víc spotřebovávat. To na omezeném prostoru naší planety není možné.

Máme jedinečnou šanci se poučit z pádu předchozích civilizací. Poučit se z minulosti, žít přítomností, myslet na budoucnost. O civilizačním kolapsu se ale téměř nemluví ani nepíše. Státní správa se zabývá jen sama sebou. Základy medicíny jsou v rozvalinách, fakta ignorována, spravedlnost nevymahatelná, společenská smlouva cár papíru.

Proč jsme do toho vámi popsaného stavu spadli?

Příležitosti se chopili psychopati v čele globálních korporací: ekonomického fóra, bank, farmaceutických a zbrojních firem, vládci internetu a médií. Cílem je získat nad lidmi absolutní digitální kontrolu, zotročit je, ovládat. Udusit je respirátory, utestovat nesmyslnými testy, uočkovat experimentálními vakcínami. O jejich nežádoucích účincích se cudně mlčí.

Ministr Válek přesto rozhodl o očkování dětí od pěti let. Proti názoru Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který za svoje stanoviska zodpovídá, s odvoláním na doporučení party šíbrů vakcinologické společnosti, která žádnou zodpovědnost nenese. Povinný odběr vakcín nás přitom měsíčně stojí kolem osmi set miliónů. Byznys se nesmí zastavit.

Už se rozjíždí další vlna mediální hysterie, už zase stoupají čísla nakažených. Na pořadu už je čtvrtá dávka. Říká se jí „posilující“. Přitom každé další očkování vlastní imunitní sytém oslabuje. Čím víc očkovaných, tím víc nemocných.

Napadlo vás někdy, čím by se stranický systém, který dlouhodobě kritizujete a odmítáte, dal – reálně – nahradit?

Stranický systém je mrtvý. Každá další strana a vláda budou lhát a slibovat. Nemohou jinak. Lid si to žádá. Naše přesvědčení, že můžeme přírodu technologicky ovládnout, je naivní. Pokud ji ničíme, ničíme sami sebe. Japonská vláda nedávno vyzvala občany, aby vypnuli klimatizace, jinak nastane blackout. Klimatické změně, na které se svým způsobem života podílíme, chceme čelit klimatizací. To je cesta do pekel. Na změny klimatu se musíme adaptovat. Snížením spotřeby, stavbou nízkoenergetických staveb, zjednodušením našeho života, ochranou přírody.

A zastavit pokrok, který je díky novým a novým technologiím čím dál rychlejší?

Pýcha předchází pád. Napadá mě paralela s Titanikem. Mělo jít o konstrukčně dokonalou, nepotopitelnou loď. Přesto se potopil a 1500 cestujících s ním. Podle oficiální verze byla příčinou katastrofy náhodná srážka s ledovcem. Nehoda není náhoda.

Po sto letech vyšlo najevo, že ještě před vyplutím z Belfastu došlo v podpalubí k samovznícení uhlí. Loď přesto vyplula. Šlo o peníze a o prestiž, na palubě byla řada významných podnikatelů. Vysoká teplota narušila pevnost ochranných přepážek. Důstojníci dostali od vedení společnosti White Star Line příkaz požár před pasažéry zatajit, ohněm vypálené skvrny na trupu zamaskovat olejem. Jediným způsobem, jak požár uhasit, bylo co nejrychlejší spalování uhlí. To zvyšovalo rychlost lodi, snižovalo zásoby paliva, ohrožovalo doplutí do Ameriky. Srážka s ledovcem byla poslední kapkou.

Předseda vyšetřovací komise, lord Mercy, svědectví topičů o požáru v podpalubí odmítl. Jeho závěr zněl: „Vyšší moc.“ Mercy se osobně znal s ředitelem společnosti White Star Line, měl zájmy v loďařském průmyslu.

Současné lidstvo tedy považujete za cestující na Titaniku?

Jsme přesvědčeni, že naše civilizace se nemůže potopit. Plujeme na plný výkon, přitápíme pod kotlem, rychlost se zvyšuje, zásoby paliva docházejí. Psychopati ve vedení společnosti tají skutečný stav, realitu barví narůžovo. Jsou napojení na farmaceutický, zbrojařský, finanční, mediální a jiný byznys.

Šéfka Evropské komise von der Leyenová vedla utajovaná jednání o nákupu vakcín s ředitelem Pfizeru Bourlou. EU pak nakoupila 1,8 miliardy dávek. Její manžel Heiko je od roku 2020 ředitelem biofarmaceutické společnosti Orgenesis, která má společné aktivity a akcionáře s Pfizerem.

Ministr zdravotnictví se na svém profilu chlubí, že byl Pfizerem vyškolený jako monitor klinických studií. Až to praskne, schová se za doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo Evropské lékové agentury (EMA). „Jsem nevinný, já jen poslouchal rozkazy,“ bude se vykrucovat. Nevěřím mu ani bradavici mezi očima.

Řídí nás společnost Psychopat Star Line. Náraz je nevyhnutelný. A příčina katastrofy? Podle vyšetřovatelů: „Vyšší moc – covid, Ukrajina...“ Možná, že se naši potomci za sto let dozvědí, jak to ve skutečnosti bylo.

Nějaká naděje pro loď samotnou či záchranná vesta pro cestující a posádku by se nenašla?

Titanik už nejde zachránit. Stávky, pouliční nepokoje, svržení vlády, požadavky na zvýšení mezd, snížení cen, levnější plyn, benzín, dostupnější bydlení, bezplatnou lékařskou péči, sociální jistoty… vše marné. Politici nám nemají co nabídnout. Jen další lži. Pád civilizace můžeme ještě urychlit globálním válečným konfliktem. Technologii na to máme, šílených vůdců zástupy. Máme, co jsme si zasloužili.

Není nač čekat. Nejvyšší čas nasednout do záchranných člunů, vzdálit se do bezpečné vzdálenosti od civilizačního Titaniku, začít budovat „zdola“ nový společenský systém. Jde o to, jestli změna bude vědomá a pokojná, nebo nevědomá a násilná. Zatím směřujeme k té násilné. Ještě pořád máme šanci. Je to jen na nás. Lidé, mám vás rád! Proberte se!

