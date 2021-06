„Migranta do každé rodiny!“ Babiš a Piráti. Soudem rozdmýchané téma. Jak to může skončit? Cyril Svoboda tuší

Čeští politici využívají téma migrace a islamismu, protože o něm mohou říci téměř cokoliv. Čechům totiž chybí zkušenost. Lidovec a pedagog Vysoké školy CEVRO Institut Cyril Svoboda tvrdí, že současná volební kampaň nijak nevybočuje, i když upozornil, že migrace bude vážným problémem budoucích let, který může bouchnout jako bomba. V rozhovoru také okomentoval jubileum bývalého prezidenta oslavené na Hradě. Kandidaturu v politice by však Václavu Klausovi nedoporučoval.

reklama

Liší se podle vás, dlouholetého politika, současná předvolební kampaň od těch v minulosti? Někdy slýchám stížnosti, že se zneužívají hoaxy, téma migrace, neslušnost... Vymyká se něčím?

Podle mne se nevymyká ničím.

Všechny výměny a osočování berete jako běžnou rétoriku před parlamentními volbami?

To už tady bylo. Vzpomeňme, jak Miloš Zeman mluvil o spálené zemi, když kandidoval proti Václavu Klausovi. Našli bychom různé příběhy. V tomto kampaň nijak extrémně nevybočuje.

Zdá se, že jedním z předvolebních témat je zmíněná migrace. Premiér Andrej Babiš s ní útočí na Piráty, a to například obviněním, že by Piráti chtěli umísťovat případné migranty do rodin či volných kapacit bytů. Piráti ale jeho slova odmítají a chystají žalobu. Je migrace zneužívána?

Určitě ano. Řekl bych spíše, že je využívána. Pokud vznikne žaloba proti premiérovi Babišovi, povede to k šíření tématu, které bude žít i v justici. Čím více se o tom tématu bude mluvit, tím žhavějším předvolebním tématem migrace bude.

Fotogalerie: - Volný blok stínal

Má podle vás taková žaloba ze strany Pirátů šanci na úspěch?

Podle mne nemá, nevím, možná ano, to ať rozhodně soud. Ale jen fakt, že poběží soud na téma migrace, znamená, že bude rezonovat. A jedná se o téma, které výrazně dělí společnost na příznivce a odpůrce migrace.

Podle Pirátů Babiš zneužívá strach lidí. Takovou kritiku jsme dříve slýchali a stále slýcháme ohledně Tomia Okamury a jeho hnutí SPD. Platí to i pro Babiše?

Anketa Považujete policejní zákrok vůči mrtvému teplickému Romovi za chybný? Ano, zákrok byl chybný 2% Ne, zákrok byl v pořádku 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4625 lidí

Diskutuje se o tom, že Česká republika problém s migrací nemá, někdo naopak upozorňuje na rostoucí počet mešit, v současnosti jich je oficiálně dvanáct. Nakolik voliči slyší na toto téma, když ho politici používají?

My jsme speciální země, která má velmi malou, nechci říkat nulovou, ale velmi malou zkušenost s islámem a migrací. My tu fakticky žádné migranty nemáme a muslimská komunita je mimořádně malá. Proto se o něm dá říci jakýkoliv soud o muslimech nebo migraci, protože lidé s tím nejsou fakticky konfrontováni.

Proč je migrace vážné téma? Zabývám se regionem Sahel (území v severní Africe pozn. red.), to jsou země jako Mali, Mauretánie a další sousední země, kde vidím obrovský tlak na struktury států. A samozřejmě tam džihádisté a radikální islamisté dostávají obrovský prostor. Čím více bude v Africe růst tento fenomén, tím větší je riziko velmi masivní migrace – jednoho dne – do Evropy. To je téma na příští léta, nikoliv na zítřek.

I proto to čeští voliči považuji za téma, které se jich dotýká?

Je to jinak. Politici využívají téma nyní, protože je v republice říci jednoduché jakékoliv soudy, protože nemáme zkušenost. Ale zároveň zdůrazňuji, že sleduji svět i třeba tisíc kilometrů od našich hranic, kde je problém s migrací potenciálně obrovský. Migrace ze Sýrie a dalších zemí… může přijít obrovské množství migrantů, jde o potenciální bombu, která může bouchnout. Ale není to teď.

Psali jsme: Prezident Zeman: Pandemie nám ukázala, jak a kde bychom mohli být zranitelní Patnáctinásobný nárůst úmrtí po očkování, napsal. A toto se mu stalo Rána pro EU. Obyčejný starosta ve Francii může zaříznout „fofrník“ Rusko: Očkovaní mohou vyhrát byt. Neočkovaní ztratit práci. Covid nastupuje

Piráti naopak napadají Babiše kvůli počtu 30 tisíc mrtvých v koronavirové epidemii, které mu kladou za vinu, případně mírněji tvrdí, že by číslo mohlo být mnohem nižší, kdyby vláda neudělala tolik chyb. Nese premiér takovou vinu?

To ukážou dějiny, podle mne je skutečně otázka, zda bylo správné rozvolnit po první vlně pandemie. Ale když se podívám po Evropě, což dělám, tak všechny vlády udělaly chybu, nenajdete zemi, kde by ji vláda neudělala. Myslím, že žádná z vlád nedělá restriktivní opatření, protože ji to baví. Každá vláda ví, že každé opatření má své obrovské náklady včetně nákladů politických. Nemyslím, že by kterákoliv vláda včetně vlády České republiky dělala restriktivní kroky proto, aby někoho provokovala nebo někoho poškodila. To, že se po čase ukáže nesprávnost některých kroků, se dá pochopit, ale ať by vláda byla jakákoliv, udělala by chyby.

Fotogalerie: - Pírko naděje?

Podle posledních průzkumů snižuje hnutí ANO náskok Pirátů se Starosty a nezávislými. Trochu si polepšili komunisté a šance na vstup má i Přísaha Roberta Šlachty. Mají Piráti vítězství v kapse? Nakolik je Andrej Babiš ohrožen?

Nelze teď říci, kdo vyhraje volby, protože průzkumy se mohou mýlit a bude velmi záležet na náladě v říjnu tohoto roku. Může se v srpnu či v září stát něco, co může nerozhodnutého voliče vychýlit a může rozhodnout o vítězství té či oné politické síly. Vůbec si netroufám odhadovat, kdo bude vítězem voleb.

Bývalý prezident Václav Klaus slavil 80. narozeniny na Hradě. Sešlo se tam mnoho gratulantů. Mezi ně patřil i prezident současný – Miloš Zeman. Co byste mu popřál k narozeninám?

Anketa Je dobře, aby byly děti pod 16 let očkovány proti covidu-19? Ano 14% Ne 81% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4585 lidí

Jak jste Klausovu oslavu a složení hostů na oslavě vnímal?

Hosté potvrzují, co jsem řekl. Na seznamu byli především ti, kdo hráli velmi významnou roli právě v devadesátých letech minulého století. Ti přišli Klausovi poblahopřát. Vidím to stále jako připomenutí či oslavu toho, co se tu stalo. Nikoliv toho, co tu bude.

Jak jste zmínil, Zeman uvedl, že Václav Klaus v politice chybí a měl by se do ní vrátit. Chybí podle vás? Případně jaké jeho názory či postoje?

Z mého pohledu a při veškerém respektu k Václavu Klausovi, kterého si cením jako výrazné osobnosti a skutečného lídra, jeho politika mi nechybí. Jeho vidění světa nesdílím. Myslím, že tyto návraty už dnes nejsou možné, že jde o spojení příliš dávné historie s mnoha příběhy včetně amnestie, které mohou bránit, aby se Václav Klaus aktivně vrátil do politiky jako soutěžitel ve volbách. To ale neznamená, že nemůže dále komentovat a vyjadřovat se nebo psát o politice. To určitě ano.

Miloš Zeman v oficiálním přání dle svých slov prorocky uvedl, že Klaus v politice neřekl poslední slovo. Vy myslíte, že řekl poslední slovo?

Pokud jde o vyslovení slov, tak asi ne, ale záleží na prezidentu Václavu Klausovi. Nebyl by dobrý krok vstoupit nyní do politické soutěže, protože výsledek by podle mého názoru nebyl určitě vítězný a možná že by mohl být velmi špatný. Vzpomínám, když kandidoval na slovenského prezidenta Ján Čarnogurský a pak byl překvapen, že dostal pouze několik procent. Je to hořké a nezaslouží si, aby byli konfrontováni s takovým výsledkem. Já bych vřele doporučoval nesoutěžit.

„Teď, kdy se svět noří do uniformní šedi ubíjející názorovou pluralitu – bez níž je ale svoboda mrtva – pronášíš jasné názory. Navzdory novinářům, kteří tak rádi slouží mocným, navzdory politickým trpaslíkům, kteří odezírají přání ze rtů velmocí tak, jako už tomu bylo tolikrát v české minulosti. Nabízí se mi napsat, že patříš mezi poslední mohykány svobody,“ napsal v oficiálním blahopřání Klausovi Miloš Zeman. Je Klaus posledním mohykánem svobody?

Nemyslím, že by Václav Klaus, ani nikdo jiný byl posledním mohykánem svobody v České republice, jsme svobodná země. Podle mne není u nás omezována svoboda, vyjadřování, šíření myšlenek… není. Jsme svobodná země.

Nesouhlasíte tedy s těmi, kdo tvrdí, že za odlišný názor jsou ostrakizováni, napadáni či nálepkováni? Uvedu pár příkladů – lidé proti migraci jsou rasisté, xenofobové, v případě kladného vyjádření o Rusku jsou proruští agenti, vlastizrádci, scenárista a režisér Igor Chaun tomu sám nedávno čelil zablokováním svého účtu na YouTube, který dlouhá léta vede. Následně založil videoherní designér a režisér Daniel Vávra a konzultant Vlastimil Veselý Společnost pro obranu svobody projevu. Nesdílíte tyto obavy?

Pokud dochází k nějakému omezení šíření informací, musí to být krajní řešení v rámci ochrany demokracie tak, jak s tím počítá Základní listina práv a svobod. Jde o krajní řešení a musí to být, nemůže se nikdo ve jménu šíření svobody slova domáhat třeba šíření nenávisti a podobně. Nicméně společnost je vždy ovládána tím, čemu říkáme mínění většiny, to jest, že vždy je období, kdy je v proudu myšlenkový směr a ten, kdo ho nesdílí, tak není in, ale je out. To se vždy dělo a děje. A v České republice to ještě nepřekročilo hranici omezení svobody vyjadřování.

I když se oba prezidenti ve většině názorů neshodnou, jak jste zmínil, mají společnou historii. Směrem k nim ale také zaznívá, že „hájí zájmy nepřátelských mocností“ nebo šíří „nebezpečné nesmysly“. Co vy na to?

Podle mne patří ke svobodné zemi, že se vyjadřují, jak se vyjadřují. Nemyslím, že by hájili zájmy cizích mocností. To neznamená, že třeba nevyjadřují sympatie, které já nesdílím, ale stále to ještě není za hranou, že by hájili zájmy mocností. A to říkám přes to, že nesdílím jejich názory.

Psali jsme: „Blbc*.“ Očkování: Jan Kraus porušil slib daný v TV Bez roušek nic! Sněmovna odmítla hospodské z Otevřeme Česko – Chcípl PES Ministryně Schillerová: Doporučovaná specifikace konsolidace není vhodná Západ prý vydírá Řecko kvůli Kosovu, mají silnou páku. Srbové nikdy nepodlehnou, říká jejich prezident

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.